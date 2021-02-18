В мэрии Екатеринбурга опровергли информацию об увольнении главы Кировского района

И. о. главы района на сайте районной администрации уже не первую неделю значится замглавы по вопросам экономики и строительства Сергей Визелко. Фото: сайт администрации

Глава Кировского района Александр Лошаков отстранён от работы на время проведения расследования. Такое решение принял мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Сегодня это официально подтвердили в администрации города и одновременно опровергли информацию об его отставке. "Информация об увольнении Александра Лошакова не соответствует действительности", - сообщили в мэрии.

И. о. главы района на сайте районной администрации уже не первую неделю значится замглавы по вопросам экономики и строительства Сергей Визелко.

Напомним, что в ноябре главу администрации Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова задержали сотрудники Управления ФСБ по Свердловской области. Его подозревали в коррупции при заключении контрактов на ремонт дорожной сети. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере". Его членство в "Единой России" приостановлено.

На прошлой неделе суд в Екатеринбурге отправил под домашний арест начальника отдела благоустройства и транспорта администрации Кировского района Илью Лободу. Он отвечал за содержание, ремонт и уборку дорог.