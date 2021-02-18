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18 февраля 2021, 16:15

Евгений Куйвашев обозначил проблемы Артёмовского ГО

Евгений Куйвашев и Константин Трофимов

"Наши промышленники просят вашей поддержки и в присвоении ГО неофициального звания "вентиляторной" столицы Урала", - обратился к губернатору Константин Трофимов. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Артёмовского Константин Трофимов обсудили основные проблемы муниципалитета. Мэр предложил присвоить городскому округу неофициальное звание "вентиляторной" столицы Урала.

Напомним, что Артёмовский машиностроительный завод "Вентпром" единственный в России производит вентиляторы для метро, горнодобывающих и металлургических предприятий.

"По привлечению инвестиций эффективно работает ряд предприятий, в том числе "Вентпром". При вашем содействии в муниципалитет вернулась Урало-Сибирская промышленная компания. Наши промышленники просят вашей поддержки и в присвоении ГО неофициального звания "вентиляторной" столицы Урала", -  передаёт департамент информполитики Свердловской области слова Константина Трофимова.

Среди позитивных изменений в Артёмовском Евгений Куйвашев назвал на встрече строительство жилья, соцобъектов, благоустройство территорий. Он поручил мэру повысить качество заявок города на участие в областных программах для получения грантов и субсидий. По словам губернатора, это один из инструментов решения муниципальных задач.

"Но есть ряд вопросов: состояние дорог, материально-техническая база социальной сферы, общественный транспорт. Обратите внимание, что Артёмовский ни разу не был в числе получателей грантов в региональных программах", - отметил глава Среднего Урала.

Напомним, что Константин Трофимов является мэром Артёмовского с конца 2020 года. До этого с 2016 года он возглавлял думу городского округа.

Областная газета Свердловской области

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