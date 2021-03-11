Полная победа. Алексей Герасимов собрал голоса всех депутатов на выборах главы Каменска-Уральского

"Вердикт" думы Алексей Герасимов выслушал абсолютно без эмоций. Фото: Павел Ворожцов

46-летний Алексей Герасимов возглавил третий по величине город Свердловской области – Каменск-Уральский. Он избран на 5 лет городской думой. Выборы прошли 10 марта. Все 24 депутата, присутствовавшие на заседании, проголосовали за Герасимова, не оставив шансов ещё двум кандидатам на пост главы. Казалось бы, ошеломительный успех, но сам Герасимов выслушал результаты голосования… абсолютно без эмоций.

Выборов нового мэра жители Каменска-Уральского ждали с нетерпением. Предыдущий глава Алексей Шмыков – ныне заместитель губернатора Свердловской области – задал очень высокую планку в работе. За последние пять лет в городе реализованы десятки проектов, выстроено взаимодействие с областной властью. Горожане переживали: потянет ли новый мэр такой уровень, продолжит ли задумки Шмыкова?

Конкурс на пост главы стартовал в начале февраля, участие в нём решили принять трое, и все – чиновники: Денис Миронов (бывший заместитель главы города по социальной политике), Алексей Ялунин (руководитель аппарата администрации города) и Алексей Герасимов (исполняющий обязанности главы города). Каменские СМИ сразу сделали ставку на Герасимова – мол, и опыт большой, и поддержку Шмыкова имеет…

До 15 февраля шла проверка документов кандидатов. А 25 февраля – собственно сам конкурс. Участники представляли свои предвыборные программы и отвечали на вопросы конкурсной комиссии. Как рассказал председатель комиссии Владимир Воронов, все дебаты шли в открытом режиме, а местные телеканалы даже вели прямые трансляции. Вопросы жителей (а городское сообщество в городе – очень активное!) принимались в дистанционном порядке. В итоге конкурсная комиссия из 11 человек проголосовала: 6 голосов – за Миронова, 9 – за Ялунина и 11 – за Герасимова.

10 марта все три кандидата были представлены городской думе, чтобы она приняла окончательное решение. На думе же присутствовали руководители промышленных предприятий города, бюджетных учреждений и общественных объединений, прокуратура, журналисты. Депутатам давалось по 10 минут на каждого кандидата – чтобы задать вопросы. Герасимов был первым, и его спрашивали, в основном, про социальную сферу: будет ли он поддерживать патриотические объединения, проекты по развитию спорта и пр. Будущий мэр отвечал так: «да, это важно и значимо», «да, буду поддерживать», но без какой-либо конкретики. К другим же кандидатам вопросы были более предметными: как собираетесь поднимать сферу здравоохранения, какие проекты по развитию городских районов планируете реализовать…

Позже, когда объявили результаты голосования, мы поинтересовались у Герасимова: почему так? И почему не было вопросов ни о бюджете города, ни о работе с заводами… Он объяснил: все эти вещи обсуждались ранее – с конкурсной комиссией, когда он представлял свою программу.

Не последовало и конкретного ответа на наш вопрос, в чём он видит главную проблему города (мы не услышали его от депутатов!):

– Ранее я уже говорил – это отток населения. Вот этим надо заниматься в первую очередь.

К слову, «вердикт» думы Герасимов выслушал абсолютно без эмоций. И заявил, что победу отмечать не будет:

– Это рабочий момент, впереди много дел.

Справка «ОГ» Алексей Герасимов родился в 1975 году в Каменске-Уральском, по образованию – инженер, много лет проработал гендиректором Синарской ТЭЦ. Весной 2020 года стал первым заместителем главы города- курировал вопросы городского хозяйства. С января этого года исполнял обязанности главы. Женат, воспитывает двоих детей.

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