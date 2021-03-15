«У нас есть свой «Академический»

Александр Толкачёв (в центре) – с Владимиром Рыжковым (слева) и Иваном Дятловым (справа) Фото: Алексей Кунилов

Талицкий городской округ славится развитым сельским хозяйством (в особенности – молочной продукцией), и тем, что он является родиной первого Президента России Бориса Ельцина и разведчика Николая Кузнецова. Об этих брендах глава района Александр Толкачёв рассказывал журналистам «Облгазеты» в интервью в 2016 году. Спустя пять лет он снова пригласил корреспондентов в гости, чтобы продемонстрировать ещё одну гордость района – благоустроенные территории. И вместо обычного интервью организовал для журналистов экскурсии по Талице и Троицкому.

– Знакомьтесь: Иван Дятлов, начальник Управления городского хозяйства Талицы, по факту – мэр города. А это Владимир Рыжков, глава Троицкой сельской управы. Оба вступили в свои должности в 2019 году, но уже успели славно поработать. Готовы лично провести экскурсии и поделиться достижениями, – отрекомендовал подчинённых Александр Толкачёв.

Талица

Первое, на что обращаешь внимание в райцентре – жизнерадостные красно-жёлтые многоквартирные дома с годом постройки на фасадах: «2019», «2020», и даже «2021» – дом с такой цифрой ещё достраивается. В постсоветское время от этой традиции начали отходить, но не в Талице. Там её сделали своей изюминкой.

– Это своеобразная летопись нашего города. Когда видишь, что последние дома были построены не в семидесятые, а буквально несколько месяцев назад, это вдохновляет и самих жителей, и наших гостей, – комментирует Иван Дятлов.

Большая часть таких новостроек находится в микрорайоне города «Южный», который начал расти в 2016 году. Их возведением занимается Талицкая строительная компания. Сейчас она достраивает в Южном уже 11-й по счёту дом. Эта же компания занимается индивидуальной жилой застройкой – в микрорайоне можно увидеть около трёх десятков коттеджей. Выполненные в такой же красно-жёлтой расцветке, они выглядят как младшие братья многоквартирников.

Микрорайон сейчас активно развивается, и мы в шутку окрестили его талицким «Академическим». В марте здесь сдают ледовую арену. В этом году стартует строительство Центра бокса, готовится проект по строительству школы. Подумали и о транспортном сообщении. Нынче ждёт капремонта тротуар по улице Луначарского, которая связывает микрорайон с центром города. Кроме того, туда запустят дополнительный автобусный маршрут.

Ещё одна особенность таличан – в умении благоустраивать свой город без жёсткой привязки к федеральным проектам и программам. Само собой, проекты здесь реализуются. Например, в мае на улице Кузнецова откроется сквер воинов-интернационалистов – создать новое общественное пространство удалось в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда»: почти 8 миллионов было выделено из областной казны, остальные 29,7 миллиона – средства местного бюджета. Ещё с одним проектом – «Парком времён» на городском пруду – Талица нынче намерена заявиться на конкурс малых городов и исторических поселений: без федеральных средств проект не потянуть. Но замахиваясь на глобальное, местные власти оставляют силы для точечных преобразований.

– Вот памятник воинам Великой Отечественной войны – мы его отремонтировали в прошлом году, – рассказывает Иван. – А на площади на перекрёстке Ленина – Луначарского вы можете увидеть новые вазоны для цветов – их делали местные мастера.

Два года подряд екатеринбургские художники украшают стены жилых домов в центре города – выглядит очень эффектно. В позапрошлом году на фасаде дома № 10 по улице Луначарского появился гигантский портрет Николая Кузнецова, а в прошлом году, ко Дню Победы, мурал на военную тему украсил стену дома на Ленина, 83.

На вопрос о том, где брать деньги на такие маленькие улучшения, глава района Александр Толкачёв в шутку говорит: «Расходуем «бюджетный жирок». Нарастили его после того, как муниципалитет рассчитался с коммунальными долгами».

Троицкий

В шести километрах от Талицы расположен посёлок Троицкий – производственное сердце района и победитель регионального конкурса «Лучшая сельская усадьба, село, деревня Свердловской области» по итогам 2020 года.

Как рассказывает глава Троицкой сельской управы Владимир Рыжков, благоустройство складывается из мелочей.

Гордость главы – 3,5 километра отремонтированных в прошлом году поселковых дорог, на это из областного и местного бюджетов ушло больше ста миллионов рублей.

– Проект уникальный: ко всем домам, как бы далеко от проезжей части они ни находились, сделали асфальтированные съезды: можно проехать к воротам в любую погоду, – объясняет начальник управы.

В том же 2020 году в посёлке установили 400 новых светодиодных светильников. В освещение посёлка вложили почти 1,9 миллиона рублей, но затраты себя окупают. Как рассказал Владимир Рыжков, по итогам года на этом удалось сэкономить 146 000 рублей. Но самое главное – по посёлку теперь удобно перемещаться в тёмное время суток.

В этом году в Троицком будут благоустраивать центральную площадь – здесь обустроят сцену со скамейками, детскую площадку и небольшой сквер.

Как рассказывает Александр Толкачёв, свою работу на посту главы управы Владимир Рыжков начинал с предписаний и штрафов тем, кто захламляет свою территорию мусором и строительными материалами. Спустя почти два года такой проблемы в посёлке нет. Вслед за жителями начали «наводить красоту» и предприятия: Талицкий молочный завод благоустроил прилегающую территорию в рамках «перезагрузки». Автотранспортное предприятие на въезде в посёлок каждое лето запускает фонтан и разбивает цветники на участке, прилегающем к дороге. У здания сельской управы, к слову, тоже всегда красиво: к каждому празднику сотрудники управы вместе со школьниками оформляют фотозоны, развешивают гигантские плакаты…

– Есть мнение: зачем рассуждать о тротуарах, ёлочках и цветниках, если не решены глобальные задачи, такие как отток населения (для нас это очень актуально), – резюмирует Александр Толкачёв. – Но благоустройство влияет на оптимизм людей, желание развиваться и оставаться на своей земле. Комфортная среда – не только клумбы, но и чистые, опрятные улицы, спортивные и досуговые объекты, красивые и удобные дома. И реализуя один проект за другим, мы видим, как в муниципалитет постепенно возвращается молодёжь, заходит малый и средний бизнес. И это воодушевляет.

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Главный источник кадрового резерва для сельских управ Талицкого района (сейчас их 19) – органы внутренних дел. Например, начальник Басмановской управы – подполковник полиции в отставке Виктор Поздин , который возглавлял штаб в Талицком ОВД, а Казаковскую управу возглавляет бывший руководитель участковых уполномоченных полиции Талицкого отдела МО МВД России Виктор Аргаузов .

, который возглавлял штаб в Талицком ОВД, а Казаковскую управу возглавляет бывший руководитель участковых уполномоченных полиции Талицкого отдела МО МВД России . В хорошую погоду жители талицкого села Бутка ездят в Екатеринбург не через райцентр, а через Курганскую область, по грунтовой дороге. В мае прошлого года произошёл курьёз: курганские рабочие перекопали эту дорогу. Как пояснили позже – «для недопущения распространения коронавируса в Зауралье». В стратегии развития Талицкого ГО до 2035 года предусмотрено строительство межрегиональной дороги г. Ирбит – Талица – с. Бутка – г. Шадринск. Это, по мнению местных властей, позволит получить выход в Челябинскую область и на территорию Казахстана и разгрузить трассу Екатеринбург – Тюмень.

Талицкий городской округ считается сельскохозяйственным, но из 43 тысячи жителей в сельском хозяйстве занято всего около тысячи человек. Во-первых, потому что высокотехнологичное оборудование на фермах (а они есть практически на каждой сельской территории) позволяет обходиться малым количеством работников. А во-вторых, талицкие земли сельхозназначения активно осваивают тюменские и курганские предприниматели.

В феврале в Талицкий городской округ приезжал перенимать опыт глава одного из районов… Алтайского края.Чиновника заинтересовали мультитопливные котельные в сельских населённых пунктах.

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