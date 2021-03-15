В четырёх муниципалитетах области выбирают глав. Фото: Алексей Кунилов

Этой весной в четырёх территориях Свердловской области будут избраны новые руководители. Конкурсный отбор проходит сейчас в Тугулымском и Артинском городских округах, в городском округе Красноуфимск и Байкаловском муниципальном районе.

Тугулымский ГО. 9 марта там прошёл второй этап конкурса – защита программ. Из семи кандидатов комиссия приняла решение представить в думу двух кандидатов на пост главы – генерального директора ООО «Институт проектного управления» в Тюмени Николая Черепанова и заместителя начальника управления социальной политики № 9 Ольгу Шилкову . Окончательное решение депутаты примут сегодня на внеочередном заседании думы.

и заместителя начальника управления социальной политики № 9 . Окончательное решение депутаты примут сегодня на внеочередном заседании думы. Байкаловский МР. Сегодня кандидаты защищают свои программы перед конкурсной комиссией. На пост главы района претендуют четыре кандидата – Алексей Дорожкин , Сергей Бургаев , Галина Смирнова и Евгений Кутявин . Дата заключительного этапа конкурса пока не назначена.

, , и . Дата заключительного этапа конкурса пока не назначена. ГО Красноуфимск. Как сообщается на сайте местной администрации, заседание комиссии по отбору кандидатов на пост главы назначено на 23 марта. А 25 марта на очередном заседании депутаты решат, кому из кандидатов быть главой города. Полномочия действующего главы города Вадима Артемьевских истекают в марте. Изначально на этот пост подавали документы шесть кандидатов, сейчас их четверо. Это директор компании «Инфотек» Александр Михайлов, директор компании «Стройжилсервис» Владимир Затравкин , юрист Михаил Конев и пенсионер Валерий Кислицын . Ещё два кандидата – заместитель главы по правовым и организационным вопросам Руслан Шахбанов и заместитель главы по социальной политике Юрий Ладейщиков отозвали свои кандидатуры.

истекают в марте. Изначально на этот пост подавали документы шесть кандидатов, сейчас их четверо. Это директор компании «Инфотек» директор компании «Стройжилсервис» , юрист и пенсионер . Ещё два кандидата – заместитель главы по правовым и организационным вопросам и заместитель главы по социальной политике отозвали свои кандидатуры. Артинский ГО. 10 марта конкурсная комиссия заслушала программы кандидатов. На пост главы заявились два кандидата – заместитель главы по социальным вопросам Сергей Токарев и нынешний глава муниципалитета Алексей Константинов. Их комиссия и представила на рассмотрение думы. К избранию порекомендовали Алексея Константинова, окончательное решение дума примет 18 марта.