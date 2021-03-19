Алексей Константинов избран на должность главы Артинского ГО на четвёртый срок

В 2008 и 2012 годах он выигрывал выборы мэра, а в 2016 - был назначен на этот пост думой. Фото: Павел Ворожцов

66-летний Алексей Константинов переизбран на должность главы Артинского ГО. Он возглавляет муниципалитет с 2008 года.

Депутаты местной думы приняли решение единогласно и попросили главу уделить особое внимание вопросам развития сельского хозяйства, газификации района, благоустройства сельских населённых пунктов.

"Депутаты: Худяков В.А., Тарасов Н.В., Половников С.Ф., Гайнанов Ф.Ф., Овчинников В.И., Томилов С.В., Искорцева Н.В., Сыропятов Л.В. отметили в своих выступлениях в поддержку кандидата огромную работу, проведённую за период 2016-2021 гг.: ремонт дорог, домов культуры, строительство жилья для детей-сирот, строительство детских площадок, достойная работа здравоохранения района в условиях пандемии, благоустройство парка им. 1 Мая", - сообщили в в пресс-службе думы Артинского ГО.

Добавим, что Алексей Константинов родился под Ачитом, окончил мединститут и работал в артинской больнице, став главврачом медучреждения. В 2008 и 2012 годах он выигрывал выборы мэра, а в 2016 - был назначен на этот пост думой.

Отметим, что он не самый возрастной мэр. Новолялинский ГО сейчас возглавляет Сергей Бондаренко, которому также 66 лет. В исторической перспективе рекорд принадлежит Анатолию Быкову, который покинул должность руководителя Сухого Лога в 2008 году в возрасте 72 лет.