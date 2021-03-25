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25 марта 2021, 09:40

«Единая Россия» поддержала Михаила Конева в конкурсе на должность главы Красноуфимска

Юрист Михаил Конев

Кто станет главой - решат депутаты муниципального парламента. Фото: региональное отделение партии "Единая Россия".

«Единая Россия» поддержит в конкурсе на должность главы Красноуфимска Михаила Конева. Такое решение принято на заседании Президиума регионального политсовета партии.

Как сообщили в пресс-службе реготделения, позиция президиума направлена во фракцию партии в местной думе. Кто станет главой - решат депутаты муниципального парламента.

Досье:

Михаил Конев родился 29 марта 1970 года в Красноуфимске.

В 1994 году окончил Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта, в 2006 году - Уральскую государственную юридическую академию и в 2018 году - Уральский государственный юридический университет.

С 2014 по 2019 год работал в администрации Екатеринбурга в МКУ «Городское благоустройство». С 2019 года по настоящее время занимается частной юридической практикой. Член партии «Единая Россия» с 2008 года.

Напомним, полномочия действующего главы города Вадима Артемьевских истекают в марте. Изначально на этот пост подавали документы шесть кандидатов, потом их осталось четверо. Помимо Михаила Конева на должность претендуют директор компании «Инфотек» Александр Михайлов, глава компании «Стройжилсервис» Владимир Затравкин и пенсионер Валерий Кислицын.

Добавим, что этой весной новые руководители будут избраны в четырёх муниципалитетах Свердловской области

Ранее сообщалось, что в конкурсе на должность главы Байкаловского МР «Единая Россия» поддержит кандидатуру Алексея Дорожкина.

Областная газета Свердловской области

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