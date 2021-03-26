Главой Красноуфимска стал Михаил Конев

С 2014 по 2019 год Михаил Конев работал в администрации Екатеринбурга в МКУ "Городское благоустройство". Затем занимался частной юридической практикой. Фото: гордума Красноуфимска

На 75-м заседании гордумы Красноуфимска выбран новый глава муниципалитета. Им стал юрист Михаил Конев.

Его кандидатуру поддержали более половины депутатов, присутствующих на заседании. Решение думы №75-1 вступило в силу, сообщили в гордуме Красноуфимска. Конкуренцию победившему в конкурсе составили директор компании "Инфотек" Александр Михайлов, глава компании "Стройжилсервис" Владимир Затравкин и пенсионер Валерий Кислицын.

Напомним, что бывшего главы Красноуфимска Вадима Артемьевских истекли в марте. Изначально на этот пост подавали документы шесть кандидатов, потом их осталось четверо.

Ранее Михаила Конева в конкурсе на должность главы муниципалитета поддержала "Единая Россия". В партии он состоит с 2008 года. Известно, что с 2014 по 2019 год Михаил Конев работал в администрации Екатеринбурга в МКУ "Городское благоустройство". Затем занимался частной юридической практикой.

Досье: Михаил Конев родился 29 марта 1970 года в Красноуфимске. В 1994 году окончил Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта, в 2006 году - Уральскую государственную юридическую академию и в 2018-м - Уральский государственный юридический университет.

Отметим, что в марте глав выбирали в четырёх муниципалитетах Свердловской области.