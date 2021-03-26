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Политика / Муниципальная политика
26 марта 2021, 10:02

Главой Красноуфимска стал Михаил Конев

Михаил Конев

С 2014 по 2019 год Михаил Конев работал в администрации Екатеринбурга в МКУ "Городское благоустройство". Затем занимался частной юридической практикой. Фото: гордума Красноуфимска

На 75-м заседании гордумы Красноуфимска выбран новый глава муниципалитета. Им стал юрист Михаил Конев.

Его кандидатуру поддержали более половины депутатов, присутствующих на заседании. Решение думы №75-1 вступило в силу, сообщили в гордуме Красноуфимска. Конкуренцию победившему в конкурсе составили директор компании "Инфотек" Александр Михайлов, глава компании "Стройжилсервис" Владимир Затравкин и пенсионер Валерий Кислицын.

Напомним, что бывшего главы Красноуфимска Вадима Артемьевских истекли в марте. Изначально на этот пост подавали документы шесть кандидатов, потом их осталось четверо.

Ранее Михаила Конева в конкурсе на должность главы муниципалитета поддержала  "Единая Россия". В партии он состоит с 2008 года. Известно, что с 2014 по 2019 год Михаил Конев работал в администрации Екатеринбурга в МКУ "Городское благоустройство". Затем занимался частной юридической практикой.

Досье:

Михаил Конев родился 29 марта 1970 года в Красноуфимске.

В 1994 году окончил Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта, в 2006 году - Уральскую государственную юридическую академию и в 2018-м  - Уральский государственный юридический университет.

Отметим, что в марте глав выбирали в четырёх муниципалитетах Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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