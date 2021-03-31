Глава Новоуральского ГО Владимир Цветов подал в отставку

Владимир Цветов в 2019 году сменил на посту главы Новоуральска Александра Баранова. Фото: Пресс-служба мэрии Новоуральска

В гордуму Новоуральска поступило заявление мэра Владимира Цветова о досрочном прекращении полномочий. Он возглавлял муниципалитет почти два года.

31 марта пройдёт внеочередое заседание гордумы. В повестке два вопроса: о досрочном прекращении полномочий главы Новоуральского ГО и о временном исполнении полномочий мэра.

"В связи с необходимостью безотлагательного принятия соответствующего решения думы, а также принятия решения о временном возложении полномочий главы Новоуральского ГО, 31 марта 2021 года в 10-00 в Большом зале здания администрации состоится внеочередное заседание", - говорится на сайте гордумы.

Напомним, что в июне 2019 года большинство местных депутатов поддержали кандидатуру Владимира Цветова на пост главы городского округа. До этого он был замглавы администрации по стратегическому развитию и инвестициям. После ухода в отставку предыдущего мэра Александра Баранова по состоянию здоровья, Цветов исполнял обязанности главы муниципалитета. По данным СМИ, у нынешнего мэра случился конфликт с "Росатомом" и депутатами гордумы. В марте в мэрии Новоуральска проходили обыски.