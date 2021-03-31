Глава Новоуральского ГО Владимир Цветов подал в отставку

В гордуму Новоуральска поступило заявление мэра Владимира Цветова о досрочном прекращении полномочий. Он возглавлял муниципалитет почти два года.
31 марта пройдёт внеочередое заседание гордумы. В повестке два вопроса: о досрочном прекращении полномочий главы Новоуральского ГО и о временном исполнении полномочий мэра.
"В связи с необходимостью безотлагательного принятия соответствующего решения думы, а также принятия решения о временном возложении полномочий главы Новоуральского ГО, 31 марта 2021 года в 10-00 в Большом зале здания администрации состоится внеочередное заседание", - говорится на сайте гордумы.
Напомним, что в июне 2019 года большинство местных депутатов поддержали кандидатуру Владимира Цветова на пост главы городского округа. До этого он был замглавы администрации по стратегическому развитию и инвестициям. После ухода в отставку предыдущего мэра Александра Баранова по состоянию здоровья, Цветов исполнял обязанности главы муниципалитета. По данным СМИ, у нынешнего мэра случился конфликт с "Росатомом" и депутатами гордумы. В марте в мэрии Новоуральска проходили обыски.
Досье "ОГ"
Владимир Цветов родился в 1965 году в д. Старые Решёты Первоуральского района. Окончил Свердловский юридический институт им. В.А. Руденко по специальности "правоведение". Долгое время занимался юридической деятельностью на свердловских предприятиях, являлся общественным советником председателя правительства Свердловской области. Занимал пост руководителя проектов в Центре по сопровождению реализации территориальных проектов атомной отрасли "Атом-ТОР" (Москва). С 2016 года работал в администрации Новоуральска.