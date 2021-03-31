Мэр Новоуральска Владимир Цветов ушёл в отставку

31 марта на внеочередном заседании думы Новоуральского ГО депутаты единогласно проголосовали за досрочное прекращение Владимиром Цветовым полномочий главы городского округа. Основанием послужило личное заявление мэра.
Приняв отставку Владимира Цветова, депутаты определились с кандидатурой временно исполняющего полномочия главы. Отвечать за закрытый город будет Максим Секачёв, занимавший пост заместителя главы по соцполитике. Максим Николаевич имеет два высших образования – гуманитарное и экономическое. До работы в мэрии возглавлял городской Театр музыки, драмы и комедии. Новому градоначальнику придётся отчитываться за работу главы в 2020 году – отчёт запланирован на 28 апреля. В течение двух недель будет объявлен конкурс на должность главы.
Март является фатальным месяцем для новоуральских мэров. В марте 2017-го заявление на увольнение по собственному желанию написал Владимир Машков - дума отпустила Владимира Николаевича на работу в Калининград. Причина переезда была понятной: 63-летний политик должен был стать советником самого молодого губернатора России, но без информационной «пены» не обошлось.
Через два года тоже в первом весеннем месяце пост покинул его преемник Александр Баранов. Он пояснил, что принял это решение из-за состояния здоровья. Недоброжелатели ставили мэру в упрёк, что он был слишком «своим» в Новоуральске: более 20 лет работал в мэрии, заботился о бизнесе своих родственников… А вот к следующему мэру – Владимиру Цветову, заступившему на свой пост в 2019 году, у местных правдорубов нашлись более серьёзные претензии. Цикл интернет-публикаций о нём так и назывался – «Чужой». Главе инкриминировали просчёты в кадровой политике, нарушение закона о ЗАТО и Градостроительного кодекса.
И вот 30 марта Владимир Цветов написал заявление об уходе с поста по собственному желанию. О причинах этого поступка узнать не удалось. Комментировать своё решение экс-мэр отказался. Несмотря на то, что отставку мэра депутаты приняли единогласно, далеко не все рады, что в городском округе так часто меняются главы.
На этом же заседании было решено назначить заместителем главы администрации по инвестициям и стратегическому развитию Вячеслава Тюменцева, занимавшего пост заместителя министра природных ресурсов Свердловской области.
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- Опубликовано в №056 от 01.04.2021 под заголовком «Мэр Новоуральска ушёл в отставку»