"Единая Россия" поддержала Александра Ковальчика в конкурсе на пост мэра Среднеуральска

Александр Ковальчик сейчас исполняет обязанности главы Среднеуральска. Фото: Павел Ворожцов

В конкурсе на должность главы Среднеуральска "Единая Россия" поддержит Александра Ковальчика. Такое решение принято на заседании Президиума регионального политсовета партии.

Его направили во фракцию "Единой России" в гордуме Среднеуральска, сообщили в пресс-службе партии.

Александр Ковальчик сейчас исполняет обязанности главы Среднеуральска. До этого он был первым замглавы Екатеринбурга. Он имеет два высших образования: УГТУ-УПИ (1997 г.) и УрГЮА (1999 г.). Является кандидатом экономических наук. С 2010 по 2018 год был гендиректором МУП "Водоканал" Екатеринбурга, с 2018 по 2019 год - министром экономики Свердловской области.

На пост мэра претендует также Яков Петров. Ранее он был замминистра физической культуры и спорта Свердловской области. Известно, что Яков Петров окончил УГТУ-УПИ по специальности социальная работа, является мастером спорта по лёгкой атлетике. С 2012 до 2017 года возглавлял Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области.

Кто из двух претендентов станет главой - решат депутаты муниципального парламента на ближайшем заседании.

Публикуем видео выступлений кандидатов с докладами о "Реальных проблемах Среднеуральска", которые накануне появились на странице "Реальный Среднеуральск" в соцсетях.

Напомним, что отставка мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина случилась в январе 2021 года (он, кстати, продержался на посту всего год; а избираются мэры на 5 лет). Инициатором выступила областная прокуратура. Официальных разъяснений не было, но, по информации городских СМИ, претензии надзорного органа были связаны со строительными компаниями, которыми раньше владел Зашляпин. В феврале этого года в администрации Среднеуральска прошли обыски.

Читайте также:

Кадровые чистки.