Алексей Орлов проведёт первую пресс-конференцию в статусе мэра Екатеринбурга

Главу Екатеринбурга депутаты гордумы официально выбрали 9 февраля 2021 года. Фото: Павел Ворожцов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов готовится к пресс-конференции. Предварительно она намечена на конец недели, 8 апреля.

"Анонс будет чуть позже", - сообщила "Областной газете" пресс-секретарь мэрии города Виктория Мкртчян, не назвав точные место и время готовящейся пресс-конференции.

Напомним, что главу Екатеринбурга депутаты гордумы официально выбрали 9 февраля 2021 года. С конца года Алексей Орлов временно исполнял полномочия мэра, то есть возглавляет столицу Урала уже более 100 дней.

Добавим, что на четверг 8 апреля запланировано также выступление Алексея Орлова на 52-м заседании гордумы. Он выступит докладчиком по документу об изменении структуры администрации Екатеринбурга. Документ предполагает создание двух новых департаментов и отмену привязки вице-мэров к профилям. Согласно повестке заседания гордумы, этому вопросу будет отведён час - с 10:10 до 11:10.

Позднее стало известно, что Алексей Орлов подписал постановление об утверждении Плана мероприятий по реализации принципов и механизмов открытости деятельности органов местного самоуправления, согласно которому предполагается проведение регулярных пресс-конференций главы города.

В новость внесены изменения в 16:27.