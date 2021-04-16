В североуральской школе разрешают писать на стенах

Построенная по решению жителей Аллея боевой славы стала популярным местом прогулок у жителей Североуральска, в том числе и мэра Фото: Алексей Кунилов

Североуральску есть чем гордиться. Программа капремонта жилья расцветила центральные улицы яркими красками, а проекты по благоустройству территории обеспечили жителей современными зонами отдыха. Даже в непростое пандемийное время в городе растёт заработная плата и снижается уровень преступности. Но более всего шахтёрская столица Среднего Урала отличилась в создании условий для обучения и развития своих самых главных жителей – детей. О том, как растят юных североуральцев, рассказывает глава городского округа Василий МАТЮШЕНКО.

– Василий Петрович, какой системой образования располагает муниципалитет?

– У нас 9 детских садов и столько же школ. Эти учреждения посещают 6 650 детей. Есть также центр внешкольной работы. В городе и крупных посёлках действуют четыре школы искусств и подростковые клубы. Более тысячи воспитанников занимаются в детско-юношеской спортивной школе. Важность работы всех этих учреждений под сомнение не ставится. На их деятельность и развитие уходит 60 процентов городского бюджета – более 700 миллионов рублей ежегодно.

– Трудно ли в Североуральском городском округе устроить ребёнка в детсад?

– Если нужна путёвка в любой детский сад, то проблем нет. Но родители хотят водить ребёнка в учреждение, которое находится в шаговой доступности или может оказать дополнительные услуги. Например, в детском саду №4 работает логопед, есть собственный бассейн. Туда стремятся попасть многие.

– В России взят курс на работу школ в одну смену. Как учатся североуральские дети?

– Все наши школы работают в одну смену. Этому помогло восстановление закрытой 2009 году из-за аварийного состояния в школы №7 на улице Каржавина. Я сам в ней учился 10 лет. С болью смотрел, как здание дряхлеет, но понимал, что городской бюджет капремонта не осилит. Область нас поддержала финансами. Из регионального и местного бюджетов на восстановление здания было выделено почти 100 миллионов рублей. В 40 миллионов рублей обошлось оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских и строительство спортплощадки. Обновлённое здание передано школе №9, там занимаются ученики с 5-го по 11-й классы – всего 321 человек.

– Не сомневаюсь, что в обновлённой школе практикуют современные образовательные технологии. А есть что-нибудь уникальное?

– Думаю, в этот разряд попадает медицинский класс. Десятиклассники проходят углублённый курс изучения биологии и химии, который ведёт педагог Елена Афанасьева. Тренируются в оказании первой медицинской помощи, готовят интереснейшие проекты, пропагандирующие здоровый образ жизни. Например, чтобы доказать вред газированных напитков, ребята собрали коллекцию зубов, повреждённых кариесом.

Ещё одна новация – оборудование мастерской со станками ЧПУ.Ребята под руководством учителя физики и технологии Алексея Подлужного делают сувенирную продукцию: кружки, футболки с логотипом школы. Так и до открытия бизнеса недалеко.

– Школу на Каржавина отремонтировали, потому что вы в ней учились?

- Нет, политика обновления распространяется в нашем округе на все учебные заведения. Например, после десяти лет простоя в 2019-м был запущен бассейн в школе №11. Также там поменяли 700 окон, оборудовали спортивную и игровую площадки, открыли центр «Точка роста». Инвестиции составили 50 миллионов рублей.

Центров цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» у нас четыре. Нынче запланировали ремонт в школе посёлка Черёмухово с открытием там ещё одной «Точки роста». Все они работают как в учебное время, так и вечером. Там можно сразиться в шахматы, освоить современные творческие технологии и даже порисовать маркером на стене. Это своего рода интеллектуальные клубы.

– Умный ребёнок – это хорошо, но ещё лучше если он к тому же здоров и физически развит…

– В каждой школе действует спортивный клуб. У ребят есть достижения в разных видах спорта, в том числе и на федеральном уровне. Например, клуб «Олимп» школы №11 со своим проектом «История наших игр» стал третьим на всероссийском соревновании школьных спортивных клубов.

– Есть у муниципалитета возможность поддерживать юные дарования?

– Учреждения дополнительного образования получают субсидии для участия в соревнованиях и конкурсах. Привлекаем и спонсоров. Весомую поддержку оказывают фонды, созданные промышленными компаниями. Область тоже помогает. В частности, был приобретён автобус, чтобы перевозка детей была безопасной и не такой накладной. Делаем всё, чтобы одарённые дети могли проявить себя и при этом не опустошали родительские кошельки.

– Все удалённые от областной столицы территории испытывают нехватку педагогических кадров. Как решает эту проблему Североуральск?

- Действует программа по привлечению и удержанию педагогов в городе. Только в прошлом году четыре специалиста получили в качестве подъёмных по 135 тысяч рублей, одному педагогу предоставлено служебное жильё. В городском бюджете заложены выплаты для 12 молодых специалистов, а также стипендии (7 тысяч рублей) для студентов-целевиков. Наш город нуждается не только в учительских кадрах. В детском саду №13 требуются воспитатель и логопед, в 21-м – воспитатель и психолог. Ещё в двух детсадах готовы принять музыкальных работников. Пусть выпускницы-педагоги не боятся северных территорий и приезжают к нам за интересной работой, достойной зарплатой и работящими женихами.

Досье «ОГ» (врезка):

Василий Матюшенко родился в 1961 году в Североуральске. Окончил Свердловский горный институт имени Вахрушева. С 1984 года работал в ОАО «Севуралбокситруда». Прошёл путь от механика до руководителя автоцеха, работал начальником отдела эксплуатации. С 2010 по 2013 год трудился в ОАО «Святогор» механиком участка Северного медноцинкового рудника. С 2013 года занимал пост первого заместителя главы администрации Североуральского ГО. В 2017 году вступил в должность главы Североуральского ГО. В браке 39 лет, воспитал сына, есть две внучки.

У Василия Матюшенко увлечений много, но времени на них у него немного Фото: Алексей Кунилов

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