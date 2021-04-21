«Либо делай, либо не обещай»

Дмитрий Нисковских, Сысертский ГО. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в России отмечают День органов местного самоуправления. Это профессиональный праздник глав муниципальных образований и сотрудников территориальных администраций. В Свердловской области – 94 муниципалитета, и 8 из них возглавляют молодые руководители в возрасте от 33 лет до 41 года. «Облгазета» узнала, каково это – быть новым поколением управленцев.

– Когда только заступили на пост, вам было страшно? Всё-таки ответственность за целую территорию…

Виталий Никитенко (Арамильский ГО):

– Я вообще человек бесстрашный! (смеётся). А если серьёзно, ощутил беспокойство, когда навалился огромный объём информации. Постоянно думал, как мне всё успеть.

Мария Рубцова (Малышевский ГО):

– Конечно, был страх! И чувство неуверенности в себе. Очень переживала. Но в этом и интерес – не просто попробовать себя в новом деле, но и преодолеть свои страхи и сомнения.

Александр Вервейн (Волчанский ГО):

– Волнение было, но первые 30 минут… Потом как-то стало не до этого. Пошли совещания, работа с документами… Пришлось осваивать некоторые вещи с нуля, причём оперативно. Времени на раскачку не было.

Иван Веснин (ГО Верхняя Тура):

– Не боялся бы, думаю, только дурак… (смеётся). Конечно, я переживал. Во многие вещи вникал с ходу и волновался – так ли я понял? Правильно ли поступил? Период адаптации – да, был.

Дмитрий Нисковских (Сысертский ГО):

– Страха особого не было, потому что был опыт управленческой работы. Другое дело, что работа на посту главы имеет особую ответственность. Даже в отпуске стараешься быть в курсе событий на своей территории и оперативно корректируешь какие-то процессы.

– Спрашиваете совета у более опытных, старших коллег? Или они сами дают советы?

Мария Рубцова (Малышевский ГО):

– Более опытные главы советы дают регулярно. Бывает, и у меня совета спрашивают. Ситуации у всех – разные, это нормальный рабочий процесс. От старших коллег лично я учусь систематизировать большой объём информации. Важных задач много, но нужно уметь выбрать из них приоритетные. И выстроить работу в соответствии с ними. Это приходит только с опытом.

Иван Веснин (ГО Верхняя Тура):

– Мне повезло – в моей команде сейчас работает предыдущий глава округа. И его советы особо ценны. Это большое подспорье в работе. И с коллегами из других территорий всегда на связи.

Алексей Дорожкин (Байкаловский МР):

– Конечно! В должности я совсем недавно (был избран главой в марте этого года. – Прим. авт.). Главы муниципалитетов нашего Восточного округа – Талицы, Туринска, Туринской Слободы – говорят: «По любому вопросу звони или приезжай. Всё расскажем и покажем!» Очень рад, что есть такая поддержка.

Алексей Стасёнок (Нижнетуринский ГО):

– Наш Северный управленческий округ – семья дружная. Те, кто постарше, готовы прийти на помощь всегда. Если нужен совет, спрашиваю. Никто никогда не отказывал.

Дмитрий Нисковских (Сысертский ГО):

– Нужно помнить, что решения ты принимаешь всегда сам. И сам же за них отвечаешь. Но очень важно иметь возможность обсудить вопрос с мудрыми наставниками и услышать разные точки зрения.

Андрей Горбов (Белоярский ГО):

– Все муниципалитеты отличаются друг от друга, поэтому я нашёл свой рецепт – больше общаться с предшествующими главами и депутатами НАШЕГО городского округа.

– Молодое поколение много пользуется Интернетом, ему легче осваивать социальные сети, различные цифровые программы… В вашей работе это так?

Алексей Стасёнок (Нижнетуринский ГО):

– В том, насколько важны сегодня социальные сети, я в полной мере убедился, когда стал главой. В соцсетях у меня около 7 тысяч подписчиков – треть жителей города! Один клик мышкой – и ты можешь поделиться с ними важной новостью, собрать разные мнения по тому или иному поводу, получить обратную связь. Это очень удобно. Здесь больше играет роль не возраст, а желание этим заниматься.

Дмитрий Нисковских (Сысертский ГО):

– Думаю, есть люди и постарше, которые лучше меня владеют компьютерными технологиями (смеётся). Но в целом молодое поколение с пелёнок находится с гаджетами: и общается, и работает в Сети, легко осваивает новые интернет-сервисы. Если не идёшь в ногу со временем, возникают барьеры в общении. Поэтому мы стараемся расширять практику онлайн-взаимодействия с жителями. Это удобно, потому что позволяет привлекать больше людей к участию в различных процессах. Например, если формируешь образ будущего общественного пространства.

Алексей Дорожкин (Байкаловский МР):

– И да, и нет. Есть люди, которые способны в любом возрасте осваивать новое, но молодёжи это даётся гораздо легче. Пока втягиваюсь в новую работу, и времени на соцсети не хватает, но в дальнейшем планирую её выстроить. Замечательный пример такой работы – аккаунт Евгения Владимировича Куйвашева в Инстаграме. Вспомните, как во время пандемии он практически ежедневно в доступной форме отвечал на вопросы жителей региона, в том числе и на «неудобные»?

Иван Веснин (ГО Верхняя Тура):

– Соцсети? Да, это сегодня важно. Но времени пока на них не хватает. Периодически захожу на свои страницы, отвечаю на вопросы… Но в идеале этим должен заниматься системно отдельный специалист администрации. Поддерживать такие контакты с людьми от лица городского руководства. Так проще будет.

Александр Вервейн (Волчанский ГО):

– Я всё время говорю – было бы желание у человека. Если ему это интересно, он будет осваивать. Мне лично общение в социальных сетях, новые проекты по цифровизации территорий очень интересны.

Андрей Горбов (Белоярский ГО):

– Старшее поколение привыкло читать газеты, а вот молодёжи удобнее зайти на сайт или в группу администрации прямо с телефона и найти нужную информацию. Чем больше актуальной и своевременной информации там будет, тем лучше. Мы над этим сейчас работаем.

– Не все уральские главы имеют профильное образование – государственное и муниципальное управление. Большинство мэров – в прошлом юристы, строители, педагоги, врачи… Насколько вообще важно сегодня иметь профильное образование?

Алексей Стасёнок (Нижнетуринский ГО):

– Первое высшее образование у меня юридическое, второе – экономическое, а государственное и муниципальное управление осваивал уже по программе дополнительного профессионального образования. Важно, чтобы была хорошая база, а остальное приходит с опытом.

Александр Вервейн (Волчанский ГО):

– Тут всё зависит от желания. Если не хочешь полностью вникнуть в дело, которым занимаешься, думаю, базовый диплом особенно не поможет. Я не жалею, что окончил магистратуру, уже когда был главой. Узнал много нового, хотя опыт работы уже был.

Мария Рубцова (Малышевский ГО):

– Профильное образование управленца, думаю, нужно. Много тонкостей, в том числе юридических, в нашей работе. И если профильного образования нет, переподготовка необходима в любом случае.

Дмитрий Нисковских (Сысертский ГО):

– Сложно судить… Я окончил екатеринбургский филиал Академии государственной противопожарной службы МЧС России и по распределению пришёл работать в систему МЧС. И уже работая там, решил пойти учиться в юридическую академию, чтобы иметь более широкий кругозор в области государственного устройства. Профильное юридическое образование стало для меня серьёзным подспорьем на посту главы округа. Это позволяет быстро ориентироваться в ситуации и находить правильное решение.

Алексей Дорожкин (Байкаловский МР):

– Это важно, но некритично. Иначе главами становились бы только люди, получившие первое высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление». А сейчас на этом посту есть и заводчане, и экономисты, и педагоги, и врачи. Наверное, важнее – наличие навыка управления и знание бюджетного устройства. А дальше – учишься и постигаешь всё уже на практике.

Андрей Горбов (Белоярский ГО):

– У меня три образования – техническое, экономическое и юридическое. Это хорошая база, но самое главное – жизненный опыт. Есть ситуации, где приходится принимать неординарные решения, независимо от того, чему учили в институтах. И чем жизненный опыт богаче и сложнее, тем твёрже стоишь на ногах.

– Ваш главный принцип в работе?

Мария Рубцова (Малышевский ГО):

Мария Рубцова, Малышевский ГО. Фото: Администрация Малышевского ГО

– Чёткий контроль. И начинать нужно с себя. Глава не должен расслабляться.

Василий Никитенко (Арамильский ГО):

Виталий Никитенко, Арамильский ГО. Фото: Администрация Арамильского ГО

– Безвыходных ситуаций не бывает! В нашем государственном управлении, в законодательстве много сложностей и перегибов. Но я коллегам в администрации всегда говорю: отчаиваться не надо – выход найдём! Пока получается.

Александр Вервейн (Волчанский ГО):

Александр Вервейн, Волчанский ГО. Фото: Павел Ворожцов

– Слушать жителей своего округа. Не давать обещаний, которые не можешь выполнить. И не лгать людям.

Алексей Стасёнок (Нижнетуринский ГО):

Алексей Стасёнок, Нижнетуринский ГО. Фото: Владимир Мартьянов

– Любить свой округ.

Дмитрий Нисковских (Сысертский ГО):

– Таких принципов – три. Первый – партнёрство, а не подчинение. Второй – доверие. Третий: ошибаться – это нормально. Без ошибок не бывает развития.

Алексей Дорожкин (Байкаловский МР):

Алексей Дорожкин, Байкаловский МР. Фото: Алексей Кунилов

– Честность.

Иван Веснин (ГО Верхняя Тура):

Иван Веснин, ГО Верхняя Тура. Фото: Администрация ГО Верхняя Тура

– Всегда говорю своим сотрудникам – вдумайтесь в слова «муниципальный служащий»! Это тот, кто служит своей территории, своему родному дому. А жители потом это оценивают.

Андрей Горбов (Белоярский ГО):

Андрей Горбов, Белоярский ГО. Фото: Алексей Кунилов

– Быть порядочным и не «кормить» жителей обещаниями. Если говоришь, что будет сделано сегодня – либо сделай, либо не обещай.

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