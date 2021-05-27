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27 мая 2021, 13:47

Глава Тавды ушёл в отставку

Виктор Лачимов

Виктор Лачимов возглавлял муниципалитет с 2010 года. Фото: Александр Исаков

Гордума Тавдинского ГО приняла решенио о досрочном прекращении полномочий главы Виктора Лачимова. Исполняющим обязанности назначен его заместитель Валентин Миронов.

Об этом "Областной газете" сообщили в гордуме Тавдинского ГО. Причины ухода Виктора Лачимова с поста главы не разглашаются.

Напомним, что он возглавлял муниципалитет с 2010 года. В январе 2021 года ему исполнилось 64 года. Ещё в марте он рассказывал "ОГ" о своих задумках: завершении капремонта центральной улицы Ленина, открытии нового парка Победы, капремонте моста через реку Каратунку, о спортивном городке при школе и замене всего наружного освещения в Тавде.

Досье "ОГ": Виктор Лачимов

  • Родился 25 января 1957 года. В 1980 году окончил Тавдинский техникум механической обработки древесины, в 1987 году - Свердловской юридический институт, в 1991 году - Уральскую академию управления и экономики.
  • В 1975 - 1977 годах проходил службу в рядах Советской Армии на пограничной заставе, в 1984 - 1991 годах - в органах МВД СССР.
  • Работал электромонтёром на Тавдинском механическом заводе, гендиректором ООО "Соцкомцентр".
  • В марте 2002 года организовал Тавдинское местное отделение партии "Единая Россия".
  • Является членом Совета представительных органов муниципальных образований Свердловской области; членом регионального политсовета партии "Единая Россия".

Валентин Миронов был назначен замглавы администрации Тавдинского ГО год назад. Он родился в 1979 году. Окончил Уральский государственный юридический университет и УрГЭУ (государственное и муниципальное управление).

Фото: с сайта администрации Тавдинского ГО
    Областная газета Свердловской области

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