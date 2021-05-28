«Душа болит, и я не успокоюсь»

Велосипед – любимый вид транспорта сельского депутата, особенно в тёплую погоду. Фото: Павел Ворожцов

Жительница села Русская Тавра (Красноуфимский район) Зинаида Пастухова лихо гоняет по местным улицам на велосипеде. Шесть лет назад женщина официально вышла на пенсию, но о спокойной жизни и не думает. Односельчане, завидев её с двухколёсным другом, говорят: «Снова наша Зинаида Алексеевна по делам общественным рванула!». И, как выяснилось, не лукавят. Пятый год подряд Зинаида Пастухова является депутатом районной думы. И депутатом удивительно результативным.

Всё по полочкам

Депутатский мандат Зинаида Алексеевна получила в 2017 году. В зону её депутатской ответственности вошли два населённых пункта: Русская Тавра – родное для женщины село и Большая Тавра, что по соседству. В них проживает две с лишним тысячи человек (для сельского парламентария отнюдь не мало!).

Сельчане стали регулярно обращаться за помощью к своему депутату. И не только в официальные часы приёма.

– Зинаида Алексеевна принимает дважды в месяц, и народ всегда есть. Но если мы встретились на улице – можем подойти, спросить, что нужно. В любой день. И домой к ней ходим – если что-то срочное. Никому от ворот поворот не даёт, – рассказала жительница Русской Тавры Валентина Герасимова.

С момента своего избрания Зинаида Алексеевна ведёт личный учёт наказов избирателей и обращений граждан. За пять лет бумаг скопилось много – пухлые папки она раскладывает перед нами на столе.

– Вот все устные обращения людей, – показывает Пастухова. – Вот наказы – какие исполнены, а какие пока в стадии исполнения. А вот ответы на мои депутатские запросы из разных инстанций. Я сама для себя решила: разложу всё по полочкам. Это и в работе удобно, и в любой момент могу поднять нужный документ и отчитаться перед избирателями.

Зинаида Алексеевна ведёт и общественную работу – приглядывает за одинокими стариками, обходит неблагополучные семьи, участвует в сельских субботниках, поздравляет односельчан с праздниками. К её активности жители привыкли. Да и дома уже не удивляются.

– Муж меня всегда поддерживает. Если съездить куда-то надо – в районный центр, например – везёт сам, на машине. Никогда не ругается, если люди к нам в дом пришли. Открывает двери и кричит: «Иди, это к тебе!». Я людей приглашаю, мы беседуем, – говорит она.

Что просили – сделано

За время работы Зинаиде Пастуховой удалось выполнить многие наказы избирателей (а их больше десятка). Как рассказали сельчане, она помогла решить вопрос по капитальному ремонту фасада тавринского дома культуры. Сейчас пытается разобраться с обустройством отмостков и водоотвода.

В местной школе будет построен новый спортивный зал. Проектно-сметная документация уже готовится, а сама стройка начнётся в 2022 году. Решается вопрос с капитальным ремонтом системы отопления и заменой окон в местном медицинском пункте – скоро в гости к сельчанам приедет новый главврач Красноуфимской районной больницы, чтобы на месте всё осмотреть. И в этом тоже есть заслуга депутата Пастуховой.

Сама же Зинаида Алексеевна на слова односельчан реагирует так: «Выполнение наказов – это не только моя заслуга. В этом помогает глава администрации района и начальник территориального отдела».

«Душа болит от этого»

Сейчас у Зинаиды Пастуховой – две главные заботы. Жители Большой Тавры всерьёз обеспокоены движением большегрузов по улице Победы. Через эту улицу фуры выезжают на трассу в Башкирию. А объездной дороги нет.

– Улица узкая, но чтобы перейти дорогу, нужно стоять и ждать, пока транспорт пройдёт, – пожаловалась Любовь Нураева на депутатском приёме. – Ребятишек погулять не можем выпустить – участок-то опасный! И так аварий много было, люди погибали, скотина. В домах из-за этих большегрузов стены и потолки трескаются, мебель сама двигается, печки от стен отходят. И дорога всё время разбита, асфальт не держится. Знаки ГИБДД установила – не помогает. Даже шлагбаум есть на въезде в село, ограничивающий скорость движения, но фуры всё равно едут.

Русской Тавре очень нужны врачи. Раньше в селе была полноценная больница, а теперь на её базе – только обще-врачебная практика – с одним фельдшером и двумя медсесётрами.

– Детей и стариков – полно, а оборудование – старое, дневного стационара нет, на капельницы приходится ездить в другое село – за 10 километров. А если к узкому специалисту, то в Красноуфимск – за 60 километров! Да и не факт, что примут – освоить запись к доктору по Интернету мы, пожилые люди, не можем. А в живой очереди простоишь весь день, – говорят сельчане депутату.

Зинаида Алексеевна сообщает, что уже занимается этими вопросами, но порадовать народ пока нечем. В областном минтрансе заявили, что дорога по улице Победы не включена в региональную программу капремонта дорог до 2024 года. А строительство объездной трассы не планируется, да и стоит она недёшево – порядка 100 млн рублей. Что же касается врачей, Красноуфимская районная больница, по словам главврача, ведёт поиск медицинских кадров. Но желающих поработать в сельских ОВП нет.

– Отчаиваться раньше времени не будем, – успокаивает она людей. – Засучим рукава и вперёд – писать во все инстанции, подключать районную администрацию и упорно добиваться своего.

После приёма граждан Зинаида Алексеевна признаётся нам:

– Я ведь понимаю, что решение таких проблем только от меня не зависит. И душа от этого болит. Но цель поставлена – помочь жителям. И я не успокоюсь, пока не добьюсь хоть каких-то подвижек в этом деле.

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Зинаида Пастухова (справа) беседует с жительницей Русской Тавры Валентиной Герасимовой. Фото: Павел Ворожцов

Приём граждан в сельской администрации. Зинаида Алексеевна отвечает на вопросы жителей. Фото: Павел Ворожцов

Зинаида Алексеевна показывает журналы личного учёта наказов избирателей и записи в них. Фото: Павел Ворожцов

Зинаида Пастухова регулярно объезжает улицы своих сёл. Фото: Павел Ворожцов