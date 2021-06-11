В Тавде объявили конкурс на пост мэра

Муниципальная власть в Тавдинском городском округе не менялась 11 лет. Фото: Алексей Кунилов

Дума Тавдинского городского округа объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета. Кресло мэра, напомним, стало вакантным в конце мая – после того как Виктор Лачимов, возглавлявший территорию с 2010 года, ушёл в отставку по собственному желанию.

27 мая Виктор Лачимов в последний раз выступил перед депутатами в должности главы, представив им отчёт о своей работе по итогам года. Народные избранники одобрили его единогласно. А затем приняли его отставку. Высокую оценку деятельности мэра дали и на уровне региона: первый замруководителя аппарата губернатора и правительства области - директор департамента по местному самоуправлению Вадим Дубичев торжественно вручил Лачимову знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» второй степени.

Заявление о досрочном сложении полномочий Виктор Лачимов написал в конце апреля. Принятое решение объяснил возрастом (в следующем году он отметит 65-летний юбилей) и проблемами со здоровьем. Однако в нескольких СМИ прошла информация, что решение Лачимова связано с претензиями к его работе со стороны прокуратуры. Но в областном правительстве это опровергли.

Сейчас обязанности главы округа исполняет замглавы администрации муниципалитета Валентин Миронов. Документы от кандидатов на пост мэра принимаются до 2 июля включительно. Как сообщили «Облгазете» в городской думе, пока заявки поступили от двух человек. Первый этап конкурса назначен на 1 августа, второй (собеседование с конкурсной комиссией) – не позднее 5 августа. Окончательное решение о том, кто станет преемником Виктора Лачимова, примут депутаты после работы конкурсной комиссии.

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