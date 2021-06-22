Гордума Екатеринбурга оставила доклад мэра Алексея Орлова без оценки

Алексей Орлов вступил в должность мэра только в феврале текущего года. Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбургская городская дума вчера приняла без оценки первый отчёт главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Выступление мэра напоминало недавний доклад губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева перед Законодательным собранием региона.

По регламенту, на отчёт перед депутатами у Орлова было 20 минут. Алексей Валерьевич уложился в отведённое время. Как и губернатор, большую часть своего выступления градоначальник посвятил пандемии COVID-19: он подробно рассказал о тех мерах, которые были предприняты в городе для борьбы с коронавирусом, а затем доложил об основных экономических показателях развития Екатеринбурга. Как и глава региона, Алексей Орлов завершил своё выступление обращением к депутатам с призывом привиться от коронавируса:

– Самый актуальный вопрос сегодня – вакцинация. Буду с вами откровенен – ситуация непростая. Я призываю привиться тех из вас, кто этого ещё не сделал. Рассчитываю на вашу поддержку в организации вакцинации населения. Предлагаю сделать это вместе.

После доклада мэр около часа отвечал на вопросы депутатов. Один из главных – о ходе вакцинации в уральской столице.

– В Екатеринбурге более 205 тысяч человек привито первым компонентом вакцины, около 175 тысяч прошли полную вакцинацию. Не исключено, что сегодня будет принято решение об обязательной вакцинации. Эти решения вводит Роспотребнадзор. В преддверии нового учебного года для врачей и учителей вакцинация будет обязательной. С большой долей вероятности решением губернатора и оперштаба будут введены ограничения на посещение массовых мероприятий для непривитых, — заявил Алексей Орлов.

Оценивая отчёт градоначальника, депутаты приняли во внимание, что Алексей Орлов вступил в должность мэра только в феврале текущего года, и по факту вчера он отчитывался за работу своего предшественника – АлександрА Высокинского. За принятие отчёта к сведению, но без оценки, депутаты проголосовали единогласно.

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