Умер бывший вице-мэр Екатеринбурга Лев Погребняков

На 85-м году жизни скончался бывший заместитель главы Екатеринбурга, один из инициаторов разработки Стратегического плана развития города до 2015 года Лев Погребняков. Он работал в мэрии при Аркадии Чернецком с 1992-го по 2002 год.
Соболезнования родным и близким выразили глава Екатеринбурга Алексей Орлов, администрация города, депутаты и аппарат гордумы, сообщили в пресс-службе мэрии.
Интересно, что в 2000-х годах Лев Погребняков выступил одним из инициаторов разработки Стратегического плана развития Екатеринбург на период до 2015 года. В июне 2003 года документ был утверждён Екатеринбургской гордумой.
Лев Погребняков переехал в Свердловск из Астрахани в 1960 году. Начал работать инженером-конструктором на Уральском компрессорном заводе. В 1964 году был назначен секретарём политбюро завода, затем его кандидатуру выдвинули на пост второго секретаря районного комитете КПСС Октябрьского района Свердловска.
С 1969 по 1983 год трудился на посту председателя Октябрьского райисполкома. При его содействии строился микрорайон Парковый, возводились новые корпуса больниц, спортивные сооружения, школы и детские сады.
С 1992 года работал в должности заместителя главы администрации Екатеринбурга. С 1995-го по 2002 год - заместителем главы города. Работал над программами развития товарного рынка, общественного транспорта, сноса ветхого жилья и строительства новых домов.
Лев Погребняков награждён орденом Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почёта", орденом Октябрьской революции, почётным знаком "За заслуги перед городом Екатеринбургом", медалями "Ветеран труда", "За освоение целинных земель".