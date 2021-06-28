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28 июня 2021, 14:58

Умер бывший вице-мэр Екатеринбурга Лев Погребняков

  Анна Митчина
Скрин с фотографией

Он был одним из инициаторов разработки Стратегического плана развития муниципального образования "город Екатеринбург" на период до 2015 года. Фото: скрин с сайта администрации Екатеринбурга

На 85-м году жизни скончался бывший заместитель главы Екатеринбурга, один из инициаторов разработки Стратегического плана развития города до 2015 года Лев Погребняков. Он работал в мэрии при Аркадии Чернецком с 1992-го по 2002 год.

Соболезнования родным и близким выразили глава Екатеринбурга Алексей Орлов, администрация города, депутаты и аппарат гордумы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Интересно, что в 2000-х годах Лев Погребняков выступил одним из инициаторов разработки Стратегического плана развития Екатеринбург на период до 2015 года. В июне 2003 года документ был утверждён Екатеринбургской гордумой.

Лев Погребняков переехал в Свердловск из Астрахани в 1960 году. Начал работать инженером-конструктором на Уральском компрессорном заводе. В 1964 году был назначен секретарём политбюро завода, затем его кандидатуру выдвинули на пост второго секретаря районного комитете КПСС Октябрьского района Свердловска.

С 1969 по 1983 год трудился на посту председателя Октябрьского райисполкома. При его содействии строился микрорайон Парковый, возводились новые корпуса больниц, спортивные сооружения, школы и детские сады.

С 1992 года работал в должности заместителя главы администрации Екатеринбурга. С 1995-го по 2002 год - заместителем главы города. Работал над программами развития товарного рынка, общественного транспорта, сноса ветхого жилья и строительства новых домов.

Лев Погребняков награждён орденом Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почёта", орденом Октябрьской революции, почётным знаком "За заслуги перед городом Екатеринбургом", медалями "Ветеран труда", "За освоение целинных земель".

Областная газета Свердловской области

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