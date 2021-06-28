Умер бывший вице-мэр Екатеринбурга Лев Погребняков

Он был одним из инициаторов разработки Стратегического плана развития муниципального образования "город Екатеринбург" на период до 2015 года. Фото: скрин с сайта администрации Екатеринбурга

На 85-м году жизни скончался бывший заместитель главы Екатеринбурга, один из инициаторов разработки Стратегического плана развития города до 2015 года Лев Погребняков. Он работал в мэрии при Аркадии Чернецком с 1992-го по 2002 год.

Соболезнования родным и близким выразили глава Екатеринбурга Алексей Орлов, администрация города, депутаты и аппарат гордумы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Интересно, что в 2000-х годах Лев Погребняков выступил одним из инициаторов разработки Стратегического плана развития Екатеринбург на период до 2015 года. В июне 2003 года документ был утверждён Екатеринбургской гордумой.