Один – хорошо, а трое – лучше

Сергей Рогожников слушает просьбы жительницы посёлка Светланы Пчелиной. Фото: Павел Ворожцов

Пять лет назад сразу трое жителей посёлка Уфимский (Ачитский ГО) – Владимир Ермохин, Сергей Рогожников и Эдуард Сычёв стали депутатами муниципальной думы. Их односельчане тогда заявили: посёлку крупно повезло, ведь теперь интересы территории будет отстаивать не один народный избранник (как в большинстве других территорий округа), а команда. На днях «Облгазета», проезжая Ачитский район, заглянула в Уфимский и выяснила, сбылись ли надежды избирателей…

Посёлок – под присмотром

В посёлке Уфимский – втором по величине в Ачитском районе – проживает почти три тысячи человек. На территории работают два завода – стекольный и трубный, – детский сад, школа, дом культуры, магазины… Имеются и многоквартирные дома. Глава посёлка (официально – начальник территориального управления администрации Ачитского ГО) Александр Некрасов говорит, что все вопросы населения старается решать совместно с поселковыми депутатами – это удобнее и выгоднее.

– В отличие от города у нас все друг друга знают, ничего не скроешь, и работать в связке – единственно правильный путь, – объясняет он. – Если я выезжаю куда-то по делам, посёлок остаётся под присмотром. Да и самим депутатам не нужно разрываться между разными территориями, как это вынуждены делать их коллеги из районной думы. Все силы направлены на улучшение жизни в посёлке.

По словам Некрасова, благодаря депутатской поддержке в Уфимском произошли подвижки в коммунальной сфере. Так, ещё недавно местное кладбище нуждалось в уходе, а теперь по инициативе депутатов там регулярно проводятся субботники с участием сельчан, появились лари для сбора мусора. Народные избранники помогли решить вопрос с отсыпкой нескольких дорог щебнем, поддержали выделение средств из районного бюджета на уборку ветхих деревьев, ремонт водопроводов, замену уличного освещения… По меркам города это мелкие бытовые дела, а для сельчан – долгожданные события.

Лыжня, каша, памятник

Официальный приём граждан уфимские депутаты проводят раз в месяц. И местные активисты из числа жителей регулярно туда приходят. Но чаще всего общение с народом происходит на улице – по пути в магазин, на работу, в школу…

– Да, нас трое – на один посёлок, и за каждым закреплены свои улицы, – объясняет депутат Сергей Рогожников. – Но это только на бумаге. Если люди подходят, просят помочь, мы не отказываем. И не важно, с чьей улицы человек. Сбор пожеланий жителей идёт и через старших по дому, поселковых старост. Сейчас для самых активных общественников хотим выбить льготы – хотя бы на оплату поставки дров.

Как выяснилось, депутатское трио помогает односельчанам и собственными деньгами, а также техникой. Благо возможность такая есть: Владимир Ермохин, например, держит продуктовые магазины в посёлке, а Сергей Рогожников – тоже предприниматель – занимается лесопереработкой.

– Часто просим увезти-привезти детей на разные мероприятия, в походы, – рассказала «ОГ» директор уфимской школы Галина Русинова. – Зимой они нам трассу в лесу прокладывают – для «Лыжни России». Ко Дню Победы собирают ветеранов, организуют солдатскую кашу. Сейчас наш памятник бойцам Великой Отечественной войны задумали ремонтировать. Он на территории школы находится, создан ещё в 1960-е годы силами наших учеников. Косметический ремонт памятника делается каждый год, а капитального никогда не было. Депутаты пообщались с выпускниками прошлых лет, сейчас смотрят варианты: оставлять его на прежнем месте или перенести в другое, где территория пошире. И обсуждают, можно ли найти инвесторов для реконструкции памятника.

Свою историю поведала жительница посёлка Светлана Пчелина – пенсионерка много лет является управляющей жилым домом №2 по улице Заводской.

– Нашему дому 42 года, капремонта сроду не было, ближайший запланирован только на 2029 год. Мы до него можем просто не дожить. Решили ускорить дело: вместе с управляющей компанией отремонтировали подъезды, поставили металлические входные двери, домофон. Сейчас вот «обратку» в системе отопления меняем. Депутаты нас поддержали. И деньги личные давали, и недостающие материалы подвозили…

Проектная загвоздка

Пока уфимским парламентариям не удаётся решить два вопроса. Во время нашего визита Сергей Рогожников показал строительство моста на въезде в посёлок. Дорога к нему перекрыта – жители ездят в объезд за несколько километров, по плохой дороге. Путепровод практически заново возводит компания «Стройэнергомонтаж» (старый мост уже не соответствует дорожным ГОСТам). Проект стоимостью почти 40 млн рублей курирует Свердловскавтодор.

– Дело нужное, конечно, но проект заранее никто не согласовывал ни с поселковой администрацией, ни с жителями, – сказал Рогожников. – В результате ремонт стал большой неожиданностью для многих. Теперь приходится постоянно ездить на мост – беседовать с подрядчиком, узнавать, как идут дела. Очень бы хотелось на будущее как-то лучше координировать эти вещи. Пытаемся выходить на область, убеждать.

Ещё одна проблема – проект благоустройства центральной площади посёлка. Жители обратились в администрацию района с просьбой облагородить территорию – создать зоны отдыха, поставить игровые площадки… Проект готов, но реализовать его через программу формирования комфортной городской среды (как это происходит во многих округах) не получается: по условиям программы приоритет отдаётся тем муниципалитетам, которые имеют статус города (то есть с населением не менее 12 тысяч человек). Сейчас депутаты совместно с администрацией ищут варианты, как разбить проект на этапы и выполнить благоустройство за счёт других программ. Будем надеяться, у них получится…

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Кстати Все трое уфимских депутатов – самовыдвиженцы. Вступать в политические партии не планируют – говорят, что независимость дороже. Но и саботировать работу думы, как это случается в других муниципалитетах, тоже не считают нужным. «В любом случае эти протесты негативно скажутся на жизни территории, на людях», – говорят они.

Александр Некрасов (слева) и Сергей Рогожников показывают, как идёт строительство новых очистных сооружений в посёлке. Фото: Павел Ворожцов

Сергей Рогожников и директор поселковой школы Галина Русинова. Фото: Павел Ворожцов

Эту игровую площадку депутаты сделали своими руками, рассказывает Рогожников. Фото: Павел Ворожцов

Журналист «ОГ» (слева) беседует с жителями посёлка Уфимский. Фото: Павел Ворожцов

Сергей Рогожников (справа) и Александр Некрасов на строительстве нового моста при въезде в посёлок Уфимский. Фото: Павел Ворожцов