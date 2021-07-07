Юбилей Екатеринбурга: ревизия обещаний

Подготовка Екатеринбурга к 300-летнему юбилею началась ещё несколько лет назад, однако из-за пандемии, скачков цен и предвыборной кампании предпраздничная суета не ощущается. Иллюстрация: Максим Смагин

Чуть более, чем через два года, в 2023-м, Екатеринбургу исполнится 300 лет. Уральская столица намерена отметить юбилей с размахом – на праздничные мероприятия и проекты предусмотрено почти 250 (!) млрд рублей. Подготовка города к празднику уже началась, рапортуют чиновники. Но на фоне заморочек с пандемией, скачков цен на продукты, изменений нумерации автобусных маршрутов и разгорающейся предвыборной кампании предпраздничная суета как-то не ощущается. «Облгазета» попробовала разобраться, почему азарт в ожидании события поутих …

Ещё 12 апреля «Облгазета» направила в администрацию Екатеринбурга официальный запрос информации по поводу подготовки города к юбилею. Но до сих пор не получила никакого ответа. Пришлось проводить ревизию собственными силами…

Цена вопроса – годовой бюджет региона

План мероприятий к юбилею уральской столицы был утверждён ещё осенью 2019 года губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Ответственность за подготовку Екатеринбурга к празднику, согласно документу, несут не только чиновники (областные и городские), но также бизнесмены, руководители бюджетных учреждений, коммунальных предприятий и дорожных служб. В плане указаны и источники финансирования мероприятий: это бюджет (причём не только городской и областной, но и федеральный!) и частные инвестиции. Тогда же стало известно, что 300-летие Екатеринбурга обойдётся в кругленькую сумму – почти 250 млрд рублей (это 5 годовых бюджетов города и годовой бюджет всего региона!).

В 2020 году, когда Средний Урал в полной мере испытал на себе все прелести борьбы с пандемией коронавируса, поползли слухи, что перечень юбилейных мероприятий серьёзно урежут из-за бюджетного дефицита. Но уже в марте этого года в беседе с «Облгазетой» первый заместитель губернатора региона Александр Высокинский заявил: финансирование никто не сокращал, и подготовка Екатеринбурга к 300-летию идёт (см. №35 от 02.03.2021). И даже назвал ключевые проекты, которые точно будут реализованы, – это преображение городской набережной в районе цирка, строительство и ввод в эксплуатацию новых школ, завершение реконструкции Макаровского моста и другое.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО

Со слов начальника департамента экономики мэрии Екатеринбурга Алексея Прядеина, в городе заработали две новые школы: в Солнечном – на 1000 мест и в Академическом – на 1200 мест.

Сданы в эксплуатацию спортивные площадки для детей по 15 адресам в рамках программы «Спорт в каждый двор», инициированной городской думой.

За 2020 год в уральской столице сдано более 1,2 млн квадратных метров жилья для населения. В этом году показатель будет не ниже, прогнозируют строители.

Открылся культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал».

ДЕЛАЕТСЯ СЕЙЧАС

Реконструкция второй очереди Макаровского моста. Идёт с опережением графика: по контракту подрядчик должен завершить работы в 2023 году, но городские власти обещают запустить автомобильное движение по путепроводу уже к концу этого года.

Трамвайная линия из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Запуск её уже не раз откладывался. В городской администрации говорили, что слишком много времени ушло на высвобождение земельных участков в зоне строительства и судебных тяжб, с этим связанных (см. «Облгазету» №207 от 06.11.2020). Нынче региональные власти передали транспортную магистраль в концессию предприятию «Верхнепышминский трамвай» (входит в Трансмашхолдинг). Предприятие должно построить трамвайное депо в Верхней Пышме и закупить 11 новых низкопольных трамваев на общую сумму 1,9 млрд рублей. И только после этого, что называется, поедем (сама же линия практически построена). Завершить проект теперь уже планируется в третьем квартале текущего года – это практически на год позже обещанного. Но и этот срок власти называют ориентировочным.

Строительство школ. Строятся школа на 550 мест в квартале улиц Уральской – Советской – Блюхера – переулка Паркового, а также новые корпуса к школам №80 и №167, лицея №173.

Строительство жилья. К 300-летию Екатеринбург обрастёт сразу несколькими новыми жилыми кварталами: «Екатерининский парк» (ул. Свердлова – Азина – Мамина-Сибиряка – Шевченко), «Клевер Парк» (рядом с ЦПКиО), «Макаровский квартал» (ул. Челюскинцев), «Форум сити» (ул. Радищева – Сакко и Ванцетти – Шейнкмана) и другими. Эти жилые комплексы официально включены в юбилейный план мероприятий, большая часть домов уже построена.

ПЛАНИРУЕТСЯ

Набережная Исети. Пока здесь только планы. Месяц назад глава Екатеринбурга Алексей Орлов и глава региона Евгений Куйвашев осмотрели её и зашли в Исторический сквер. Губернатор дал поручение:

– Та обновлённая красивая набережная Исети, которая вырисовывается в центре, должна в таком же виде «дойти» до парка Маяковского. Нужны тоннели под мостами, архитектурные решения по пешеходным мостам, их расширение и так далее.

Как выяснилось, вдоль набережной и в Историческом сквере власти планируют отремонтировать тротуары, заменить скамейки, привести в порядок газоны и лестницы. Вся набережная реки, общей протяжённостью почти 4 км, должна стать единым общественным пространством, комфортным для горожан. Успеют ли всё сделать к юбилею? Вопрос открытый.

Гостиница «Дели». Губернатор поручил решить вопрос с этим недостроем в районе цирка. Она представляет опасность для жителей и портит облик города. В прошлом году здание гостиницы выкупило АО «Ледовая арена», учредителем которого является УГМК-Холдинг. Эта же компания сейчас строит по соседству с гостиницей новую ледовую арену на 15 тысяч зрителей. В итоге она же превратит недострой в современный торгово-офисный центр. Но информации о том, когда начнётся реконструкция, пока нет.

Восстановление исторического облика уральской столицы. К 300-летию Екатеринбурга власти намерены отреставрировать несколько усадеб и музеев и даже часть проблемного «Городка чекистов». Продолжить горельеф «Строители Урала» на Плотинке, почистить памятник В.И. Ленину на площади 1905 года, установить памятный знак XIX века – столб бывшей Московской заставы на проспекте Ленина, а также парные бюсты Петра I и Екатерины I в Историческом сквере.

Благоустройство городских парков. Намечено привести в порядок парки «Зелёная роща», 50-летия ВЛКСМ, дендрологического парка, Шарташского лесопарка и пр. Также к 300-летию хотят завершить реконструкцию ЦПКиО им. В.В. Маяковского. В перечень мероприятий даже включили строительство первой очереди нового городского зоопарка (это проект холдинга «Синара-Девелопмент»).

К ЮБИЛЕЮ УЖЕ НЕ УСПЕЮТ

Каменный мост по улице Малышева через Исеть. Председатель комитета благоустройства городской мэрии Тамара Благодаткова озвучила, что этот мост является объектом культурного наследия федерального значения и остро нуждается в реконструкции. Ширину проезжей части необходимо расширить с 10 до 14 метров, чтобы увеличить пропускную способность путепровода. Власти также намерены проложить тоннель в этом мосту и построить ещё два моста для пешеходов, которые свяжут берега реки. Проектно-изыскательные работы уже начались, заявили в мэрии. Но сделать всё к юбилею города, как планировалось изначально, не получится: реконструкция начнётся не раньше 2024 года. С чем это связано (долгое проектирование? нехватка средств?), неизвестно, официальных комментариев на этот счёт нет.

Транспортная развязка в районе концерна «Калина» (переулок Базовый – улица Комсомольская – Сибирский тракт). Мэрия уже провела торги и определила подрядчика – московскую компанию «АльмакорГрупп» (она же сейчас строит мост через нижнетагильский пруд). Но строительства развязки стоимостью 6,4 млрд рублей по факту нет. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Корюков в эфире телекомпании «Студия-41» заявил, что к работам приступят «по итогам полугодия за счёт средств городского, областного и федерального бюджетов». Почему не раньше? Ответов нет. Сдать готовый объект планируется уже после юбилея – в 2024 году.

Вторая линии метрополитена. В декабре 2019 года проект поддержал президент России Владимир Путин. Но в мае этого года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство метро в городах-миллионниках нецелесообразно. «Надо больше делать ставку на железную дорогу», – сказал он.

Напомним, разговоры о второй ветке метро в уральской столице идут с 1988 года. Проект разрабатывали уже 6 раз. Планировалось, что вторая линия пройдёт от микрорайона ЖБИ до ВИЗа, её стоимость составляет почти 74 млрд рублей.

Очень хочется, чтобы власти уральской столицы в ближайшее время высказали свою оценку того, насколько успешно идёт подготовка города к предстоящему юбилею (и идёт ли вообще?). И не останутся ли планы только планами…

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Крупнейшие проекты к юбилею Екатеринбурга: Завершение строительства ЕКАД – 13,9 млрд руб.;

Строительство и реконструкция образовательных учреждений – 11 млрд руб.;

Строительство многофункциональной ледовой арены на 15 000 зрителей в границах улицы Степана Разина – Декабристов на набережной реки Исеть – 10,5 млрд руб.;

Строительство транспортной развязки у концерна «Калина» – 6 млрд руб.;

Реконструкция Макаровского моста – 2 млрд руб.;

Реконструкция парка Литературного квартала – 1,5 млрд руб.;

Благоустройство центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского – 1,2 млрд руб.;

Капремонт улицы Московской – 931 млн руб.;

Строительство трамвайной линии до Верхней Пышмы – 921 млн руб.;

Благоустройство Шарташского лесопарка – 612 млн руб.;

Строительство поликлиники в микрорайоне «Академический» (для взрослого населения) – 600 млн руб.;

Реконструкция улицы Татищева – 350 млн руб.;

Реконструкция фасада здания Театра драмы – 200 млн руб.;

Реконструкция моста через реку Исеть по улицам Малышева и Декабристов – 100 млн руб.. Кстати: В 2019 году губернатор области Евгений Куйвашев обратился в Центробанк с предложением выпустить монету к 300-летию Екатеринбурга. План чеканки ЦБ РФ на 2023 год пока не опубликован, но горожане заинтересовались инициативой. Так, жительница Екатеринбурга Ольга Тябина даже отправила в банк свой эскиз юбилейной монеты – с изображением цирка. В ЦБ ответили, что приняли к сведению предложенный вариант.