В Екатеринбурге выделят 9,5 миллиона на социальные проекты горожан

Субсидии будут выплачиваться из бюджета Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

Администрация Екатеринбурга открыла сбор заявок на выплату субсидий для реализации социальных проектов горожан. На эти цели готовы потратить 9 миллионов 533 тысячи рублей.

Конкурс проводится среди социально ориентированных некоммерческих организаций. Постановление об этом подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Оно опубликовано на сайте мэрии.

Мероприятие проходит в III-IV квартале 2021 года. Его организовали для поддержки создания лучших социально значимых проектов или возмещения затрат уже реализованных идей. Субсидии будут выплачиваться из городского бюджета.

Заявки принимаются по 11 направлениям:

Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ, проживающих на территории муниципального образования "город Екатеринбург". Здесь предусмотрено до 5 субсидий по 250 тысяч рублей Создание условий для организации досуга и проведение культурно-досуговых мероприятий для людей пожилого возраста, поддержка ветеранского движения. В этой категории предусматриваются выплаты для 14 проектов по 200 тысяч рублей. Увековечение памяти жертв политических репрессий. Здесь может быть один победитель, который получит 200 тысяч рублей. Содействие деятельности ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на развитие институтов гражданского общества, формирование инфраструктуры для НКО. Двум лучшим из этого направления выплатят по 100 тысяч рублей. Поддержка социальной активности женщин и женского движения. Здесь отберут два лучших проекта, организаторы которых получат также по 100 тысяч рублей. Создание условий для социальной и культурной адаптации мигрантов, проведение мероприятий по противодействию экстремизму. На поддержку проектов в этой категории предусмотрено 5 субсидий по 100 тысяч рублей. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью, деятельность в сфере патриотического воспитания граждан. Здесь будет 20 победителей, каждый из которых получит 100 тысяч рублей. Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления. Это направление предусматривает 10 проектов, на реализацию которых выделят также по 100 тысяч рублей. Социальная адаптация инвалидов и их семей. Как и в предыдущей категории, здесь определят 10 лучших и выплатят им по 100 тысяч рублей. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. По 100 тысяч рублей получат два самых интересных проекта. Профилактика зависимостей и продвижение ценностей здорового образа жизни. Здесь отберут двух победителей, которые получат субсидии в размере 81,5 тысячи рублей.

С критериями отбора участников можно ознакомиться здесь. Заявки на конкурс принимаются до 17 августа. Пакет документов для участия в конкурсе включает в себя информационные карты организации и проекта, смету расходов, заверенную копия устава организации-заявителя и документы, подтверждающие полномочия её руководителя.

Документы должны быть на бумажном носители. Их можно отнести в ячейку "Департамент общественных связей", которая находится в фойе здания администрации Екатеринбурга (просп. Ленина, 24а). Также их вместе с заявкой необходимо отправить в электронном виде на почту yurina_tv@ekadm.ru.

Напомним, что в середине июня Екатеринбургская дума внесла изменения в Устав уральской столицы. Благодаря им у жителей города появилась возможность самостоятельно разрабатывать проекты, представлять их в мэрии и получать на них бюджетное финансирование. О том, как это работает, "Областная газета" рассказывала в этом материале.