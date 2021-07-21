В Екатеринбурге выделят 9,5 миллиона на социальные проекты горожан

Администрация Екатеринбурга открыла сбор заявок на выплату субсидий для реализации социальных проектов горожан. На эти цели готовы потратить 9 миллионов 533 тысячи рублей.
Конкурс проводится среди социально ориентированных некоммерческих организаций. Постановление об этом подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Оно опубликовано на сайте мэрии.
Мероприятие проходит в III-IV квартале 2021 года. Его организовали для поддержки создания лучших социально значимых проектов или возмещения затрат уже реализованных идей. Субсидии будут выплачиваться из городского бюджета.
Заявки принимаются по 11 направлениям:
- Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ, проживающих на территории муниципального образования "город Екатеринбург". Здесь предусмотрено до 5 субсидий по 250 тысяч рублей
- Создание условий для организации досуга и проведение культурно-досуговых мероприятий для людей пожилого возраста, поддержка ветеранского движения. В этой категории предусматриваются выплаты для 14 проектов по 200 тысяч рублей.
- Увековечение памяти жертв политических репрессий. Здесь может быть один победитель, который получит 200 тысяч рублей.
- Содействие деятельности ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на развитие институтов гражданского общества, формирование инфраструктуры для НКО. Двум лучшим из этого направления выплатят по 100 тысяч рублей.
- Поддержка социальной активности женщин и женского движения. Здесь отберут два лучших проекта, организаторы которых получат также по 100 тысяч рублей.
- Создание условий для социальной и культурной адаптации мигрантов, проведение мероприятий по противодействию экстремизму. На поддержку проектов в этой категории предусмотрено 5 субсидий по 100 тысяч рублей.
- Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью, деятельность в сфере патриотического воспитания граждан. Здесь будет 20 победителей, каждый из которых получит 100 тысяч рублей.
- Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления. Это направление предусматривает 10 проектов, на реализацию которых выделят также по 100 тысяч рублей.
- Социальная адаптация инвалидов и их семей. Как и в предыдущей категории, здесь определят 10 лучших и выплатят им по 100 тысяч рублей.
- Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. По 100 тысяч рублей получат два самых интересных проекта.
- Профилактика зависимостей и продвижение ценностей здорового образа жизни. Здесь отберут двух победителей, которые получат субсидии в размере 81,5 тысячи рублей.
С критериями отбора участников можно ознакомиться здесь. Заявки на конкурс принимаются до 17 августа. Пакет документов для участия в конкурсе включает в себя информационные карты организации и проекта, смету расходов, заверенную копия устава организации-заявителя и документы, подтверждающие полномочия её руководителя.
Документы должны быть на бумажном носители. Их можно отнести в ячейку "Департамент общественных связей", которая находится в фойе здания администрации Екатеринбурга (просп. Ленина, 24а). Также их вместе с заявкой необходимо отправить в электронном виде на почту yurina_tv@ekadm.ru.
Напомним, что в середине июня Екатеринбургская дума внесла изменения в Устав уральской столицы. Благодаря им у жителей города появилась возможность самостоятельно разрабатывать проекты, представлять их в мэрии и получать на них бюджетное финансирование. О том, как это работает, "Областная газета" рассказывала в этом материале.