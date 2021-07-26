Тактика Конева

Михаил Конев в своём кабинете показывает скульптуру Александра Невского – такая появится у городского храма, только в несколько раз больше Фото: Павел Ворожцов

В этом году Красноуфимску исполнилось 285 лет. Юбилейную дату город встретил с новым мэром – Михаилом Коневым. В марте, когда конкурс по выбору главы муниципалитета был в самом разгаре, кандидат Конев заявлял, что его главная цель – сделать город чистым, благоустроенным и комфортным для жителей. Несколько красноуфимских депутатов тогда скептически отнеслись к его словам (мол, говорить-то можно всё, а вот как сделать?!). Но Михаил Александрович выиграл выборы и, как убедилась «Облгазета», отступать от своей цели не намерен.

В Красноуфимске «Облгазета» бывала не раз. Город компактный, зелёный, с уникальной купеческой архитектурой в центре, красивой рекой Уфа, храмами… Но неприбранный он какой-то. То и дело попадались невыкошенные газоны, поваленные деревья, разломанные тротуары. А дороги! Сравнение «как после бомбёжки» отлично описывало ситуацию.

На прошлой неделе, когда мы снова приехали в Красноуфимск, нас ждал сюрприз. Кругом работает дорожная техника, многие дороги заасфальтированы, на центральной площади кладётся плитка, ремонтируются тротуары… С улицы Интернациональной под железнодорожным мостом исчезла огромная лужа. Много лет она докучала жителям – не было водоотвода. А дорога транзитная, идут большегрузы, транспорт в местную больницу. Теперь там сушь, новый асфальт, водосток…

Дорожный рывок

Михаил Александрович рассказывает – нынче 18 километров дорожного полотна в Красноуфимске поменяют. Ремонт идёт не ямочный, а большими «картами». Обновляются дороги по улицам Советской, Ленина, Трескова, Куйбышева, Транспортной, Кирова, Селекционной… Дорога по улице Интернациональной (где была лужа) открылась после капитального ремонта. Продолжается благоустройство городской набережной.

– Поставили себе задачу за три года привести в порядок все дороги в городе, – говорит мэр. – Заменим и уличное освещение – почти три тысячи светильников. Облагородим территорию вокруг нашего храма во имя святого благоверного князя Александра Невского. Он у нас в самом центре города, очень красивый, это объект культурного наследия регионального значения. Кстати, у храма хотим уже в этом году поставить большую бронзовую статую князя – нынче исполнилось 800 лет со дня его рождения.

На ремонт дорог, как поясняет глава, удалось привлечь средства из областного бюджета. Вложился в улично-дорожную сеть и сам муниципалитет (часть средств выделена из бюджета, часть – банковский кредит).

– В Красноуфимске проходил соцопрос жителей – 50 процентов населения были крайне недовольны состоянием дорог. С решения этой многолетней проблемы я и решил начать, – пояснил Михаил Александрович.

Братьям нашим меньшим

На центральной площади у здания администрации видим большую собаку – она развалилась на новой плитке, греется на солнышке. У животного на ухе бирка – явно, значит, была в пункте кратковременного содержания. Пункт, как выяснилось, в Красноуфимске давно работает. И успешно. Собак без хозяев отлавливают, кормят, лечат, делают необходимые прививки, вешают бирки для учёта. А потом отпускают обратно на улицу (законных оснований для постоянного содержания животных нет!). Но эти собаки собираются в стаи, продолжая пугать горожан.

– Жалоб много от населения, беспокоятся и зоозащитники – у нас таких немало. Мы придумали, как решить проблему. Будем открывать приют с постоянным содержанием собак без хозяев. На 50 животных он рассчитан, – сообщает глава.

Здание под будущий приют уже найдено – рядом с пунктом временного содержания животных. Оно является муниципальной собственностью. В здании прошёл большой субботник: жители вместе с главой вынесли весь мусор, прибрали территорию. Сейчас администрация готовит сметы – что ещё нужно сделать, чтобы в здании было комфортно.

– Заниматься собаками будут волонтёры, – говорит Михаил Конев. – Приют оформим как некоммерческую организацию. Часть средств на содержание выделим из бюджета и организуем сбор пожертвований жителей. Сумма нужна на самом деле не такая большая, как может показаться на первый взгляд. И НКО будет бороться за гранты из областного бюджета.

Ставка на молодёжь

На улице 8 Марта интересуемся зданием новой красноуфимской школы. «Облгазета» в курсе, что ещё в мае подрядчик – компания «Березит» – неожиданно остановил работы. Строители заявили, что материалы резко подорожали, и контракт на 380 млн рублей не окупает их затраты. Мы ожидали увидеть заброшенную стройплощадку, но работа, на удивление, кипит!

– К решению проблемы подключилось областное министерство строительства и развития инфраструктуры. Вместе мы вели переговоры, было несколько судебных заседаний, – поясняет Михаил Конев. – Подрядчика удалось вернуть на объект, сейчас он заводит под кровлю четырёхэтажное здание. Будет ли эта компания дальше продолжать работы, сказать пока не могу. Но в любом случае школу на 550 мест мы достроим и откроем для детей.

Решился вопрос с ещё одним проблемным объектом – зданием бывшего кинотеатра «Космос» по улице Ухтомского. Во время наших предыдущих выездов в Красноуфимск жители жаловались на бар, открывшийся в здании кинотеатра. Многоквартирные дома стоят в нескольких метрах от заведения, по ночам шум, громкая музыка, пьяные люди, драки… Сейчас вместо бара в здании откроется Дом молодёжи.

– Предприниматель, слава богу, свернул бизнес. Здание перешло в муниципальную собственность. Оно не эксплуатировалось всего год, состояние хорошее. Нам нужно поменять только систему отопления и освещения – по деньгам это 10–20 млн рублей максимум. Переведём туда наш центр творчества детей и молодёжи, несколько клубов по месту жительства, волонтёрский центр. Рядом сделаем спортивную площадку. Всё будет в одном месте, что очень удобно. В Красноуфимске много молодёжи и студентов – к нам приезжают из Артей, Ачита, Пермского края, Башкирии. И потребность в таком доме для молодёжи есть. Хотим открыть его уже в этом году, – говорит глава.

Экозабота

Сейчас новый мэр Красноуфимска озабочен решением глобальной городской задачи – экологической. Местный полигон твёрдых коммунальных отходов, эксплуатируемый с 1963 года, давно исчерпал себя.

– Начиналось всё с того, что на ровную землю стали просто выбрасывать мусор. В 200 метрах от реки Уфа. И так происходит до сих пор. Город питается из подземных источников, и если фильтраты с этого полигона попадут в воду, мы получим настоящую экологическую катастрофу. А другого полигона, организованного по всем санитарным правилам, у города нет, – говорит Михаил Александрович.

Предыдущие власти Красноуфимска заключали концессионное соглашение с региональным оператором по обращению с ТКО – компанией «ТБО Экосервис». В рамках соглашения планировалось построить новый мусороперерабатывающий комплекс. Но соглашение пришлось расторгнуть – полномочия по строительству таких объектов перешли к субъекту РФ – правительству Свердловской области.

Сейчас администрация Красноуфимска заключила контракт на проектирование работ по рекультивации старого полигона.

– Технология такая: строится большая бетонная чаша, в ней перерабатываются многолетние отходы, комплектуются и переносятся в новую чашу – с гидроизоляцией. То есть нам необходимо не только правильно закрыть старый полигон, но и обустроить новый. Дело это дорогое – необходимо минимум 500 млн рублей. Как только мы выполним проектные работы, будем обращаться в областное министерство энергетики и ЖКХ, чтобы войти в федеральную программу и получить софинансирование, – подытожил глава.

Вместо постскриптума: Михаил Конев на посту главы Красноуфимска – всего четыре месяца. Судя по тому, что мы увидели, старт весьма успешный. Сам глава говорит, что ему очень помогает образование и предыдущий опыт работы. Хватит ли запала дальше? Поглядим. Как говорится, цыплят по осени считают…

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Три мечты Михаила Конева Каждый год строить по новому многоквартирному дому для работников бюджетной сферы – учителей и врачей. В этом году такой дом уже сдали – по улице Озёрной (см. «Облгазету» №129 от 20.07.2021);

Открыть новый детский оздоровительный лагерь круглогодичного пребывания на базе старого лагеря «Экспресс» в 9 км от города. Площадка находится на берегу реки Уфа в сосновом лесу, площадь – 9 га, есть скважины с минеральной водой. Дизайн-проект уже готов. Новый лагерь очень востребован в городе;

Построить на территории агропромышленный парк для местных сельхозпроизводителей. В городе активно занимаются сельским хозяйством и торговлей, но у местных предпринимателей нет помещений для переработки продукции. Агропромышленный парк и будет представлять собой комплекс производственных зданий. Место под него уже найдено. Проект поддерживает областное министерство промышленности и науки. Агропарк не только обеспечит рабочими площадками бизнес, но и даст дополнительные доходы в городскую казну. Мысли вслух Оценить работу администрации города я могу по тому, насколько быстро сотрудники двигаются по коридорам. Когда я пришёл, скорость передвижения была 3 км в час. Сейчас 6 км в час. У меня самого – 7 (смеётся).

Кто такой мэр? По сути, большой завхоз. И он ближе всего к людям. Я работаю со СМИ, общаюсь с жителями в соцсетях, они приходят ко мне на приём. Информационная открытость – это абсолютно нормально. Критики я не боюсь – штука полезная. Досье «ОГ» Михаил Конев родился в 1970 году в Красноуфимске. Окончил Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта и Уральский государственный юридический университет. С 2014 по 2019 год работал в МКУ «Городское благоустройство» администрации Екатеринбурга. С 2019 года занимался частной юридической практикой. В конце марта 2021 года избран главой городского округа Красноуфимск. Женат, двое детей.

Михаил Конев на стройплощадке новой школы на 550 мест Фото: Павел Ворожцов

Михаил Конев на центральной городской площади: часть её строители уже выложили новой плиткой Фото: Павел Ворожцов

Улица Интернациональная: ям на дороге и большой лужи больше нет Фото: Павел Ворожцов

Глава Красноуфимска показывает журналисту «ОГ» планы по благоустройству города Фото: Павел Ворожцов

Контроль за работой подрядчиков на центральной площади Фото: Павел Ворожцов