Что просят каменцы у мэра?

В Каменске-Уральском много благоустроенных общественных пространств и дворов, но жители просят, чтобы их стало ещё больше Фото: Павел Ворожцов

Глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов обнародовал свою программу действий на посту на срок до 2026 года. И предложил жителям оценить её. До конца прошлой недели каменцы могли направить свои замечания и предложения в мэрию по электронной почте. Желающих высказаться оказалось немало…

Упор – на соцсферу

Алексея Герасимова избрали главой Каменска-Уральского в марте этого года. Он решил продолжить традицию глав-предшественников и разработал программу своих действий на ближайшую пятилетку (фактически на весь срок полномочий). Новый мэр представил документ трудовым коллективам промышленных предприятий, ветеранским организациям, бюджетникам. И решил дополнительно собрать мнения горожан, разместив программу в открытом доступе на официальном сайте мэрии.

Главную цель своей программы Герасимов обозначил так – повышение качества жизни населения. Основной упор градоначальник сделал на социальную сферу – это особенно волнует людей, пояснил он. «Облгазета» изучила документ и убедилась: большинство проектов, которые мэр намерен воплотить в жизнь, касаются школ и садиков, больниц, спортивных площадок, музеев и объектов культурного наследия.

К примеру, Алексей Герасимов намерен построить новую поликлинику в активно развивающемся микрорайоне Южный, реконструировать несколько стадионов при образовательных учреждениях, построить дополнительные корпуса (пристрои) к самым загруженным школам, восстановить загородный оздоровительный лагерь «Салют». Есть в перечне мероприятий и строительство легкоатлетического манежа в Красногорском районе (его давно просят жители), и реконструкция площади Ленинского комсомола, и возведение дублёра Байновского моста через реку Исеть (самая острая проблема Каменска-Уральского – см.«Облгазету» № 067 от 16.04.2021).

Дворы важнее остановок?

Каменцы бурно отреагировали на программу. Как сообщили в пресс-службе мэрии, главе поступило свыше 100 предложений. И большая часть из них касается благоустройства дворовых территорий, хотя изменение облика дворов сегодня напрямую зависит от инициативы самих жителей (нужно проводить общее собрание собственников жилья, оформлять его протоколом, обсуждать проект благоустройства и пр.). Мэру указали на то, что дороги необходимо ремонтировать по всей улице сразу, а не участками; что «умные» остановки ни к чему – лучше сделать их вместительными и тёплыми.

Программа главы активно обсуждалась и в соцсетях. Так, жительница города Надежда Саитова написала, что очень нужен бассейн в Южном микрорайоне, а Эмилия Гапонова посоветовала открыть хороший спорткомплекс в посёлке Ленинском. Светлана Злоказова попросила мэра навести порядок в работе общественного транспорта, а Сергей Пономарёв пожаловался, что бульвар Комсомольский не похож на бульвар – нет скамеек, клумб, нормальной дороги…

Уже взяли в работу

Замечания и предложения каменцев городская мэрия принимала до первого августа. Итоговых цифр, сколько горожан высказались о программе главы, пока нет. Стратегический документ будет скорректирован с учётом пожеланий жителей, обещают в администрации. Интересно, что 15 июля во время визита в Каменск-Уральский губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал Алексею Герасимову перечень вопросов от жителей, которые поступили на страницу главы региона в Instagram. И многие вопросы касались благоустройства дворовых территорий, работы общественного транспорта, создания новых спортплощадок.

- Пожелания жителей в большинстве своём дублируются, – сказал «Облгазете» Алексей Герасимов. – Вопросы, которые реально решить оперативно, мы уже решаем. Программу до конца недели утвердим, просьбы горожан максимально учтём. В следующем году к документу, скорее всего, вернёмся – посмотрим, что удастся выполнить за год, каким будет бюджет города. Если возникнет необходимость, пересмотрим программу, спросим и мнение жителей.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».