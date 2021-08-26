Эксклюзивное интервью нового главы Каменска-Уральского Алексея Герасимова

В октябре Алексею Герасимову исполнится 46 лет. Фото: Галина Соловьёва

Полгода назад Каменск-Уральский возглавил 45-летний Алексей Герасимов. Из-за сильной занятости Алексей Алексеевич не давал больших, развёрнутых интервью журналистам. Но для «Областной газеты» он сделал исключение, и на днях наша встреча состоялась. Беседа длилась почти час – за это время новый каменский мэр рассказал об успехах и болевых точках города, а также откровенно ответил на несколько личных вопросов.

Красная папка и глас народа

– Алексей Алексеевич, за последнюю пятилетку Каменск-Уральский серьёзно продвинулся в социально-экономическом развитии – построены десятки новых объектов, благоустроены многие территории, налажен тесный контакт с промышленными предприятиями города. Сейчас это всё в ваших руках. Не боитесь, что жители будут сравнивать вашу работу с работой предыдущего мэра?

– Конечно, будут сравнивать. И я сам это периодически делаю. За последние пять лет в Каменске-Уральском произошло то, чего все очень долго ждали – городское сообщество объединилось и стало одной командой. А работать в таком формате всегда эффективнее, это правильный подход. И сворачивать с этого пути я не намерен. Если у меня получится не хуже, буду очень рад. Но пока рано об этом говорить…

– Недавно вы обнародовали свою программу действий на посту главы на ближайшие годы. И предложили жителям её обсудить. Отклик был – вы получили более 200 предложений. Что попросили каменцы?

– Отклик действительно был. Пожеланий много. И много повторяющихся. Например, открыть в Южном микрорайоне поликлинику – чтобы она обслуживала и детей, и взрослых, и женская консультация там была. Но нужно понимать, что строительство подобного объекта – не полномочия главы города. Здесь нужно работать вместе с областным минздравом. Много было «местечковых», чисто потребительских пожеланий – сделать новый тротуар, заменить освещение, скосить траву… Причём в тех местах, о которых мы и так знали, но оперативно сделать не успели. Всё, что озвучили жители, будет максимально учтено в программе.

– Кстати, вы одним из первых получили от губернатора «взрывпакет» – красную папку с обращениями жителей. Это какие-то другие просьбы?

– Нет. Мне передали, по сути, те же самые наказы, что поступили при обсуждении моей программы действий на посту. Каким-то откровением эта папка для меня не стала. Дело в том, что сбор замечаний и предложений от жителей администрация города ведёт каждый день. Но здесь произошёл всплеск, потому что губернатор анонсировал свой приезд в Каменск-Уральский. Многие вопросы уже были взяты в работу. Например, проблема подхода к школе №25: там нужен полноценный тротуар вместо натоптанной тропинки, у самой школы часто образуются лужи – не подойти, а сухие места вокруг заставлены машинами. Буквально накануне приезда губернатора я там был и поставил коллегам задачу решить вопрос. Губернатор приехал – и мы получаем от жителей такой наказ. Сделали для себя вывод – значит, мы правильно обратили внимание на эту территорию, это реально нужно горожанам.

Садики, заводы и пандемия

– Все мы переживаем пандемию, знаем, что у Каменска-Уральского были с этим сложности – больницу №5 пришлось полностью отдать под ковидный госпиталь, случались перебои с поставками медицинского кислорода, вакцины… Сейчас как обстоят дела?

– Третья волна пандемии, к сожалению, идёт, горбольница №5 на время снова стала госпиталем. Проблем с кислородом, вакциной уже нет. Нет проблем и с техникой, машинами скорой помощи. Но есть дефицит кадров. В городе работает четыре выездных пункта вакцинации. Мы могли бы открыть и больше, благо спрос на них есть. Но не хватает медицинского персонала. Большую помощь, конечно, нам оказывает городской филиал областного медицинского колледжа. Но полностью проблему это не решает. Дважды в неделю мы в прямом эфире рассказываем горожанам о ситуации с заболеваемостью коронавирусом, доводим до жителей все проблемы и сообщаем о принимаемых мерах.

– В непростое время в промышленных городах помощь жителям оказывают предприятия. Так, например, происходит в Нижнем Тагиле. А у вас как?

– Заводы нам помогают – это совершенно бесспорно. И не только в связи с пандемией. В городе действует совет директоров – все проблемные вопросы мы выносим туда, и директора принимают решения. Каждое предприятие оказывает помощь по мере своих финансовых возможностей. Главное, что желание участвовать в жизни города есть у всех, и это радует. Уральский алюминиевый завод («РУСАЛ Урал») и Синарский трубный завод – всегда рядом. Многие взяли под крыло школы и садики, оказывают поддержку учреждениям культуры. Помогают с ремонтом кабинетов в больницах, с закупкой медицинской техники. Список добрых дел большой. Без заводов город бы не выжил.

– Удивительное дело – нынче в Каменске-Уральском остались свободные места в детских садах. То есть городу не нужны новые дошкольные образовательные учреждения?

– От строительства новых детских садов никто отказываться не собирается. Но острой необходимости в них на сегодняшний день нет. Та же ситуация со школами. У нас на первый план вышла проблема капитального ремонта давно действующих образовательных учреждений. И в своей рабочей программе я сделал упор именно на это. Как вы понимаете, вопросы капремонтов в большей степени должны решаться за счёт муниципального бюджета. Могу сказать, что в этом году мы серьёзно рискнули – в конце июля взяли субсидию на капремонт помещений в нескольких школах. Пришлось в ускоренном режиме разрабатывать проектную документацию, а ведь нужно ещё пройти госэкспертизу, затем торги в системе госзакупок, чтобы определиться с подрядчиком. И все работы сделать до конца года! Это очень рискованно по времени, но мы решились. Капремонты были необходимы в любом случае. Сейчас идёт подготовка бюджета на следующий год, посмотрим, как пройдут согласительные комиссии в областном минфине. Тогда уже и спланируем дальнейшую работу.

– А какой бюджет у Каменска-Уральского в этом году?

– Почти 7 млрд рублей. В прошлом году было чуть больше – 7,5 млрд. Два садика тогда построили, школу, дорогу по улице Кутузова. Проекты были крупные, с серьёзным финансированием из разных бюджетных уровней, поэтому и цифра такая. В этом году сразу и столько крупных проектов нет.

Дворы, мост и зарплата

– В областном правительстве Каменск-Уральский регулярно ставят в пример в части благоустройства территорий. При этом сами каменцы пишут в соцсетях, что комфортных дворов, парков и скверов должно быть больше. Кто прав?

– По программе формирования комфортной городской среды Каменск-Уральский работает с 2017 года. Ежегодно стараемся вкладывать порядка 200 млн рублей в благоустройство общественных пространств и дворовых территорий. В прошлом году, например, удалось сделать 8 дворов и 5 общественных пространств, в этом году чуть поменьше будет. К дворам у нас особое отношение, и, видимо, это отмечают в областном правительстве. Дело в том, что начинали мы с небольших дворов – где по одному-два дома, а сейчас целенаправленно отбираем большие дворы – по 5–8 домов. По сути, это целые кварталы.

Но поскольку город наш достаточно большой, комфортных территорий всё равно не хватает. Жители просят именно дворы. И мы для себя решили, что на следующие годы будем предлагать для народного голосования больше дворовых территорий, нежели общественных пространств. Здесь ведь не только вопрос комфортной среды – это уход от привычного нам потребительского отношения к жизни. Горожане, выбирая для благоустройства именно дворы, должны понимать, что в дальнейшем обслуживать эту территорию будет управляющая компания – на их средства.

– Болевая точка Каменска-Уральского – Байновский мост, соединяющий Синарский и Красногорский районы. Транспортная нагрузка на него очень большая, вокруг образуются пробки, вариантов кратчайшего объезда нет. Известно, что администрация приняла решение строить мост-дублёр. Есть ли уже проект?

– Проблема эта очень старая, разговоры о том, что городу нужен второй мост через реку Исеть, идут с 1984 года. Первый проект такого моста появился в 2013 году. Но по разным причинам, в том числе из-за отсутствия финансирования, он не был реализован. Недавно на городском гражданском форуме – есть у нас такая форма взаимодействия с жителями – вопрос с мостом снова поднимался. В дискуссии приняли участие городские архитекторы, специалисты профильных областных министерств. Нашли оптимальный, экономичный вариант – строить не второй мост, а именно мост-дублёр, то есть в непосредственной близости от Байновского моста. На том же уровне, с минимумом дополнительных развязок.

Но пока это только эскиз. На подготовку проектно-сметной документации необходимо 32 млн рублей, мы планируем изыскать средства и заняться этим в следующем году. Всего же на строительство нужно 1,5 млрд рублей. Такой суммой город не располагает, так что придётся подавать заявку на участие в госпрограммах, чтобы получить софинансирование. Но это после того, как проектно-сметная документация будет готова.

– Как бы вы сформулировали главную проблему Каменска-Уральского, и что необходимо для её решения?

– Наша главная проблема – отток молодого трудоспособного населения в мегаполисы. Приток молодёжи из соседних областей – рядом с Каменском сёла Курганской и Челябинской областей – не компенсирует этих потерь. Всё дело в заработной плате. Предприятия индексируют её регулярно, но она всё равно остаётся ниже среднеобластного уровня. А в Екатеринбурге возможностей зарабатывать достойные деньги, конечно, больше. Смотрим сейчас, что можно сделать в этой ситуации. В решении вопроса заинтересованы все предприятия, педагогическое сообщество, наш филиал УрФУ. Думаю, что выход мы найдём.

Каменск-Уральский - третий по величине город в Свердловской области (после Екатеринбурга и Нижнего Тагила). В нём проживает 167 тысяч человек. Город является административным центром Южного управленческого округа. В мае Каменск-Уральский был удостоен почётного звания «Город трудовой доблести». Сейчас решается вопрос, где будет установлена памятная стела в честь этого события.

О личном – Качество, которое вы больше всего цените в людях? – Верность. Я не потерплю обмана и предательства. Это основа, на которой я строю отношения с людьми. Всё остальное можно понять и простить. В работе так же: если ты не согласен с теми планами, проектами, которые команда нацелилась реализовать, скажи об этом честно! Но если ты молчишь, но при этом действуешь вопреки, исподтишка, обманываешь коллег, руководителя – это неприемлемо для меня. – У вас плотный рабочий график. Как справляетесь с нагрузкой и расслабляетесь? – Не люблю одиночество. Отдых с книжкой на диване и без людей – это не моё. Мне нужно движение, активный отдых. Если появляется свободная минутка, стараюсь провести её с семьёй. Но у супруги тоже могут быть дела, и не всегда мы совпадаем по времени. Я был бы рад, если бы супруга не работала – я могу обеспечить семью, и она это знает. Но ей важно общение с коллегами, свои профессиональные интересы, и я это принимаю. Одно время серьёзно увлекался охотой. Оружие и снаряжение для этого есть. А сейчас в основном спорт. Сына с трёх лет на коньки поставил, с четырёх – на горные лыжи. – Вы больше 20 лет проработали на Синарском трубном заводе. Этот опыт вам как-то помогает на сегодняшнем посту? – Конечно. Да, переход с предприятия в администрацию города был для меня кардинальной сменой деятельности. И период привыкания я прошёл. Все технические знания, полученные ранее, стали большим подспорьем. Кроме того, предприятие учит ответственности, дисциплине. Эти качества и сегодня для меня актуальны. Плюс опыт руководящей работы тоже играет роль. Как правильно распределить задачи, как расставить приоритеты – это было на предприятии, это есть и сейчас. – В трудной, тупиковой ситуации что обычно говорите себе? – Какой-то конкретной фразы нет. Я просто стараюсь отвлечься, отпустить ситуацию, и решение приходит само собой. Бывало так, что я утром шёл из дома на работу, думал над проблемой и в какой-то момент меня осеняло – надо делать так! Спрашивал себя: «Что я раньше-то голову ломал?! Вот ведь решение!».

Досье «ОГ» Алексей Герасимов родился в 1975 году в Каменске-Уральском, по образованию – инженер, до перехода на муниципальную службу работал гендиректором Синарской ТЭЦ. Весной 2020 года стал первым заместителем главы города – курировал вопросы городского хозяйства. В марте этого года избран главой Каменска-Уральского. Женат, воспитывает двоих детей.

Алексей Герасимов в своём рабочем кабинете Фото: Галина Соловьёва

В кабинете нового главы Каменска-Уральского Алексея Герасимова висит карта – на ней он синими кружками отмечает, что удалось сделать в городе, а красными – что только предстоит. В эксклюзивном интервью «ОГ» каменский мэр рассказал о судьбе города и... о себе самом Фото: Галина Соловьёва

Вид из кабинета главы на центральную площадь Фото: Галина Соловьёва

Новая клумба у часовни на центральной площади города Фото: Галина Соловьёва

Коммунальщики пропалывают газоны Фото: Галина Соловьёва

Танк как арт-объект в одном из каменскких скверов Фото: Галина Соловьёва

Вот такие скульптуры появились недавно у городского спорткомплекса «Олимп» Фото: Галина Соловьёва

В благоустроенных дворах старые песочницы превращают в клумбы Фото: Галина Соловьёва

Вход в подъезд и ограждение придомовой территории сделаны в одном цвете Фото: Галина Соловьёва

Дворовые проезды отсыпают щебнем Фото: Галина Соловьёва

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В наш приезд в Каменске-Уральском была сильная жара – ребятишки купались прямо в фонтане на центральной площади Фото: Галина Соловьёва