Главой Шалинского городского округа вновь избрали Алексея Богатырёва

В Шалинском городском округе Свердловской области избрали главу муниципалитета. Им стал Алексей Богатырёв, который занимает этот пост с 2016 года.
На место главы Шалинского городского округа претендовали трое: Алексей Богатырёв, Сергей Новосельский и Владимир Салюк. Депутаты отдали предпочтение Алексею Богатырёву, который занимал пост руководителя муниципалитета до переизбрания.
Напомним, Алексея Богатырёва первый раз назначили главой Шалинского ГО в 2016 году. Ранее он работал главврачом Шалинской центральной городской больницы. "Областная газета" побеседовала тогда с ним и узнала, почему в округе не прижилась двуглавая система власти, и какие инвестпроекты нужны были Шале. В 2020 году он рассказал изданию о результатах своей четырёхлетней работы. Под его руководством округ справился с дефицитом врачей и фельдшеров, также в муниципалитете ликвидировали очереди в детские сады и ясли. Кроме того, практически все 14 школ Шалинского ГО перешли на работу в одну смену.
Документ об избрании главы Шалинского городского округа появился на сайте администрации муниципалитета.
Досье "ОГ"
Алексей БОГАТЫРЁВ. Родился в 1964 году. Вырос в Омске, после окончания Омского государственного мединститута по распределению был направлен в 1988 году в Шалю. В районной больнице прошёл путь от врача-педиатра до главного врача. С 2015 года на муниципальной службе. Женат. Дочь студентка УрГУПС.