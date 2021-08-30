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Политика / Муниципальная политика
30 августа 2021, 10:54

Главой Шалинского городского округа вновь избрали Алексея Богатырёва

Алексей Богатырёв

Алексей Богатырёв занимает должность главы Шалинского ГО с 2016 года. Фото: скрин с сайта муниципалитета

В Шалинском городском округе Свердловской области избрали главу муниципалитета. Им стал Алексей Богатырёв, который занимает этот пост с 2016 года.

На место главы Шалинского городского округа претендовали трое: Алексей Богатырёв, Сергей Новосельский и Владимир Салюк. Депутаты отдали предпочтение Алексею Богатырёву, который занимал пост руководителя муниципалитета до переизбрания.

Напомним, Алексея Богатырёва первый раз назначили главой Шалинского ГО в 2016 году. Ранее он работал главврачом Шалинской центральной городской больницы. "Областная газета" побеседовала тогда с ним и узнала, почему в округе не прижилась двуглавая система власти, и какие инвестпроекты нужны были Шале. В 2020 году он рассказал изданию о результатах своей четырёхлетней работы. Под его руководством округ справился с дефицитом врачей и фельдшеров, также в муниципалитете ликвидировали очереди в детские сады и ясли. Кроме того, практически все 14 школ Шалинского ГО перешли на работу в одну смену.

Документ об избрании главы Шалинского городского округа появился на сайте администрации муниципалитета.

Фото: скрин документа

Досье "ОГ"

Алексей БОГАТЫРЁВ. Родился в 1964 году. Вырос в Омске, после окончания Омского государственного мединститута по распределению был направлен в 1988 году в Шалю. В районной больнице прошёл путь от врача-педиатра до главного врача. С 2015 года на муниципальной службе. Женат. Дочь студентка УрГУПС.

Областная газета Свердловской области

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