По полсотни с носа

В этом году главы муниципалитетов должны были оплатить членские взносы до 15 апреля, средства поступили в полном объёме Фото: Павел Ворожцов

Знаете ли вы, что в Свердловской области действует Совет муниципальных образований региона? На первый взгляд, ничего интригующего, но это только на первый. Как выяснила «Облгазета», в состав Совета входят все 94 уральских мэра. При этом членство в совете платное (и весьма недешёвое!), а членские взносы оплачиваются из муниципальных бюджетов. Куда уходят деньги налогоплательщиков, и зачем нужен этот Совет?

Как это работает

Совет муниципальных образований Свердловской области существует без малого 17 лет. Юридически это ассоциация – со своим финансовым балансом, счетами в банках, печатью и даже эмблемой. В Совете работают четыре сотрудника исполнительной дирекции – собственно сам исполнительный директор (Елена Павлиди – по образованию журналист, бывший сотрудник СГТРК. – Прим. авт.), а также главный бухгалтер, специалист по оргработе и юрисконсульт.

Как прописано в уставных документах, Совет создавался в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Он выполняет две ключевые функции: организует взаимодействие органов местного самоуправления и защищает общие интересы муниципалитетов перед областным правительством.

Руководит Советом правление из 19 мэров, включая председателя правления (долгое время этот пост занимал глава Ивделя Пётр Соколюк, ныне депутат Заксобрания региона, а в прошлом году ему на смену пришёл глава Нижнего ТагилаВладислав Пинаев. – Прим. авт.). Все члены правления, как заявлено в уставе, трудятся на безвозмездной основе. Минимум один раз в два месяца Совет собирается на заседание (это основная форма работы органа), решения по его итогам принимаются большинством голосов.

А польза есть?

В правлении утверждают, что суть работы Совета не сводится просто к дискуссиям на заданную тему. От объединения муниципальных образований есть реальная польза.

– На заседания Совета выносятся такие вопросы, которые глава в одиночку решить не в состоянии, – объясняет член правления, мэр Новолялинского ГО Сергей Бондаренко. – К примеру, нововведения в сфере ЖКХ, правила отлова и содержания бродячих собак и другое. На заседания приходят руководители профильных министерств, надзорных органов, государственных ведомств. И дают нам подробные разъяснения. То есть главы могут получить информационно-методическую помощь в одном месте, что очень удобно.

– У нас обострилась проблема оказания первичной медицинской помощи, – приводит пример мэр Таборинского района Виктор Роененко. – Хождения по областным инстанциям ничего не дали. Вынес вопрос на заседание Совета, куда пригласили и специалистов минздрава. В итоге нам выделили передвижной ФАП, на территории заработал стоматологический кабинет, а в Тавдинской больнице, где обслуживаются наши жители, увеличилось количество коек в дневном и круглосуточном стационарах.

Глава Краснотурьинска Александр Устинов говорит, что главное в работе Совета – это выход на федеральный уровень:

– На совещаниях мы ведь не только положительными практиками делимся, но и отрицательными. К примеру, не во всех территориях должным образом работают программы по развитию малого, среднего бизнеса. Кто-то хочет усовершенствовать процесс организации детского питания в школах, кому-то нужна информация о том, где можно оптом приобрести качественные средства индивидуальной защиты от коронавируса. Самое важное – по итогам заседаний составляется резолюция, которая направляется в комитет по муниципальному образованию Правительства России. То есть Совет – это выход на федеральный уровень.

Позицию Устинова разделяет глава Бисертского ГО Валентина Суровцева:

– В 2019 году я как делегат от Совета ездила в Москву, на Общероссийский конгресс муниципальных образований. Там открыто говорили о проблемах местного самоуправления. Многое для себя почерпнула. Кстати, я не единственная, кто принимал участие в работе конгресса. Совет направляет туда своих членов ежегодно.

По сколько и на что?

Интересно, что членство в Совете – платное для всех мэров. Ежегодный размер взноса с главы городского округа и муниципального района составляет 50 тысяч рублей, с главы сельского поселения – 4,5 тысячи. И мэры обязаны предусмотреть эти расходы в бюджетах своих территорий. 50 тысяч рублей для отдельного города – это копейки. Но если учесть, что в Свердловской области 74 округа, приравненных к городским, и 20 сельских поселений, то сумма взносов с них составляет 3,7 млн и 90 тысяч рублей соответственно. То есть в общей сложности – почти 4 млн. На что они расходуются?

– Средства идут на участие уральских глав в семинарах, конгрессах, различных встречах всероссийского масштаба, где обсуждаются вопросы местного самоуправления, – говорит председатель правления ассоциации Владислав Пинаев. – Часть средств уходит на выпуск наших информационно-методических сборников «В помощь главе муниципального образования». И на зарплату сотрудникам исполнительной дирекции. Все деньги сугубо целевые, и каждый год мы по ним отчитываемся.

Спрашивается, а почему мэры самостоятельно не могут выехать за пределы Свердловской области на какой-нибудь семинар? Могут, конечно, отвечают в правлении. Но при таком раскладе они не являются делегатами от Совета и отвечать за местную власть в масштабах региона не могут.

Есть и ещё один вопрос: сегодня главы уральских территорий и так тесно общаются между собой. Мэры северных городов, к примеру, даже создали собственный чат в Интернете, где в любое время могут обсудить наболевшее. Также главы регулярно ездят в областное правительство, на приёмы к губернатору и пр. Так зачем нужно создавать Совет как ассоциацию?

– Ассоциация – это более весомый юридический статус, – говорит Владислав Пинаев. – Одно дело, когда глава отдельной территории, пытаясь решить проблему, обращается во все инстанции за помощью. Другое дело, когда целый коллектив. И на уровне губернатора региона и федерального правительства коллективные решения более эффективны.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Кстати Общее собрание членов Совета последний раз прошло в октябре 2020 года, где присутствовали 85 мэров. И все 85 единогласно проголосовали за избрание председателем правления Владислава Пинаева. А вот члены правления последний раз собирались в марте этого года, где как раз обсуждалась смета Совета. Отчётных документов, за исключением протокола заседания, на сайте Совета нет. Владислав Пинаев пообещал, что в ближайшее время они появятся.