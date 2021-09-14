В Кытлыме построят храм, а в Сосновке отремонтируют котельную

Школа в Сосновке уникальная – в агропарке ученики собирают отличные урожаи овощей Фото: Ольга Глухова

В состав городского округа Карпинск входят шесть посёлков. В самых крупных из них – Кытлыме и Сосновке – на днях прошли традиционные сельские сходы. Своими радостями и бедами жители поделились с главой округа Андреем Клоповым.

Храм в Кытлыме

Встречи жители посёлка проводят каждый год, когда начинается вёрстка бюджета муниципалитета, чтобы внести свои предложения власти. Нынче в приоритете была забота о детях.

– Диалог с жителями прошёл продуктивно, – считает Андрей Клопов. – Родители говорили о необходимости строительства современной игровой площадки для детей, сотрудники школы – о проблемном состоянии крыши и приобретении новых компьютеров. Считаю, что поселковые дети не должны быть обделены, и при формировании бюджета будем учитывать эти вопросы.

Волновали жителей хозяйственные проблемы: трудности с приобретением пиломатериалов, нехватка мусорных контейнеров. Но главным вопросом стало обсуждение строительства храма в посёлке.

– В таком замечательном месте – селении среди живописных гор – было бы правильно поставить православный храм, чтобы его могли посещать и жители посёлка, и военнослужащие. Строительство планируется провести силами военных строителей за два года, – пояснил настоятель Богословского Введенского собора Виктор Эльрих.

Идею постройки каменного храма большинство жителей, пришедших на сход, поддержали.

Школа в Сосновке

Нынче сход в Сосновке был особенным: жители собрались в самой знаменитой карпинской новостройке. Школу-сад с 1 сентября посещают 80 сосновских учеников и 40 дошколят. Участники схода одобрили стильный дизайн учебных помещений, оценили урожай в школьном агропарке, осмотрели новенький стадион. Школа произвела на людей хорошее впечатление, ведь прежняя была больше похожа на барак.

Кроме открытия школы, в Сосновке есть и другие хорошие новости. В этом году за счёт муниципалитета отремонтированы 10 квартир, приведена в порядок дорога от газокомпрессорной станции до посёлка. Тем не менее разговор жителей с мэром получился довольно острым. Сосновцы пожаловались на плохое состояние внутренних дорог, сокращение рабочих мест, озвучили проблему расширения кладбища. Но более всего на пороге долгой зимы население беспокоит, справятся ли изношенные котельная и теплосети с отоплением жилья. Когда строили школу, один котёл был заменён, но теплоисточник, работающий с 1983 года, требует более серьёзной модернизации.

– Чтобы посёлок жил нормально, необходимо срочно заниматься генерацией. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, побывав в Сосновке, дал поручение по модернизации котельной. Проектно-сметная документация готова. Если всё пойдёт по плану, по окончании отопительного сезона проведём работы в котельной. Также начнём подготовку к замене сетей, чтобы исключить потери теплоносителя. Как только мы это сделаем, уйдём от множества проблем, – пояснил Андрей Клопов.

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Молодые жители Кытлыма мечтают о современной игровой площадке для детей Фото: Диана Гусева