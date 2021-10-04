В пяти муниципалитетах до конца года определятся с главами

За сменой глав уральских муниципалитетов "ОГ" следит регулярно Фото: Галина Соловьёва

В пяти свердловских муниципалитетах, где в сентябре обновились местные думы, нынче предстоит определиться ещё и с главами муниципалитетов. Конкурсы по отбору кандидатур на этот пост объявлены в Каменском, Талицком, Кушвинском городских округах, в Верхнем Дуброво и Заречном.

Каменский городской округ

В Каменском городском округе конкурс по отбору кандидатур на должность главы объявили в начале августа. Документы подали шесть человек. Это Сергей Белоусов, который возглавляет муниципалитет с 2012 года, специалист по связям с общественностью городской больницы Каменска-УральскогоЕлена Апрод, руководитель проекта в «Уралстройэнерго» Юрий Борисов, замглавы администрации по экономике и финансам Алексей Кошкаров, индивидуальный предприниматель Алексей Прибылов и директор ООО «Кадастровый Центр» Александр Юндин.

Все кандидаты прошли во второй круг конкурсного отбора. 8 октября кандидаты представят конкурсной комиссии свои программы развития муниципалитета и пройдут индивидуальные собеседования. Освещать ход мероприятия будет телекомпания «РИМ-ТВ». До 22 октября с кандидатурой главы должна определиться дума, которая по итогам сентябрьских выборов также обновилась: вчера прошло первое заседание думы в новом составе.

Между тем в соцсетях каменцы запустили собственный опрос на тему «Кого бы лично вы избрали главой муниципалитета, если бы были прямые выборы мэра?» В голосовании приняли участие больше 1,7 тысячи человек.

Верхнее Дуброво

19 августа конкурсный отбор стартовал в Верхнем Дуброво. Полномочия действующего главы муниципалитета Валерия Конопкина, который возглавляет муниципалитет с 2004 года (!), истекают 20 октября. Документы для участия в конкурсе подали сам Валерий Конопкин и его заместитель Алексей Ручьёв (аналогичный расклад возник и во время конкурсного отбора 2016 года – тогда конкуренцию Конопкину также составил Ручьёв). 29 сентября состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором обсудили оргвопросы. Второй этап конкурса ориентировочно пройдёт 14 октября, а дума (которая в сентябре обновилась наполовину) примет решение 21 октября.

Заречный

В Заречном конкурс по отбору кандидатур на должность главы города объявили 30 сентября – на первом очередном заседании думы в новом составе. Тогда же была сформирована муниципальная часть конкурсной комиссии. О начале приёма документов от кандидатов объявят, как только станут известны фамилии членов комиссии от области. Окончательное решение должно быть принято до конца декабря.

Напомним, с 2016 года муниципалитет возглавляет глава Андрей Захарцев. На вопрос местного сетевого издания «Пазл-ТВ» о планах по участию в отборе он ответил уклончиво: «Скажем так – справку об отсутствии судимости я уже заказал».

Кушва

Ещё 12 августа был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Кушвинского городского округа. Первый этап конкурса состоялся 22 сентября. В середине октября депутаты обновлённой думы должны избрать главу города из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор. Кто они, выяснить не удалось: в местной думе заявили, что не общаются со СМИ. Известно только, что ныне действующий мэр Кушвы Михаил Слепухин в конкурсе участвует.

Талица

В Талицком городском округе конкурс по отбору кандидатур был объявлен 29 июля. Действующий мэр Талицы Александр Толкачёв, который бессменно возглавляет городской округ с 2012 года и который, по нашей информации, выдвигается на новый срок, свои планы пока не комментирует. Председатель местной думы Елена Забанных сообщила «ОГ», что на конкурс заявились три кандидата. Их фамилии обнародуют только после первого этапа конкурсного отбора, он запланирован на 7 октября.

– 18 октября состоится второй этап конкурса – очное общение с кандидатами, а 21 октября – заседание думы, на котором выберем главу, – пояснила Забанных.

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