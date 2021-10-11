Кредит доверия

Выборы депутатов муниципальных дум прошли 19 сентября этого года. Фото: Алексей Кунилов

На фоне избирательной кампании в российскую Госдуму и Законодательное собрание Свердловской области выборы муниципальных депутатов остались как-то в стороне. А между тем нынче определились составы 35 новых местных дум, 568 народных избранников получили мандаты. Политический расклад вышел очень интересным, а в некоторых территориях даже шокирующим.

Официальный лидер

Последний раз уральцы выбирали муниципальных депутатов в 2016 году сроком на пять лет. Тогда основная борьба развернулась между кандидатами от четырёх политических партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия») и беспартийными – так называемыми самовыдвиженцами. Победу одержала «Единая Россия» – 375 мандатов, или 66,38 процента от общего числа избранных депутатов.

В этом году на муниципальном уровне конкурировали те же политические силы, и многих интересовало – сохранит ли лидерство «Единая Россия»? Как выяснилось, она сохранила – 347 мандатов, или 61,09 процента от общего числа избранных депутатов. Если смотреть по округам, «ЕР» оказалась в большинстве в Байкаловском районе (11 депутатов из 15), Верх-Нейвинском (9 из 10), Пелыме (14 из 15), Талице (17 из 20), Артях (16 из 19), Тугулыме (13 из 15) и ряде других территорий. Рекорд по количеству «единороссов» в думе установил Каменск-Уральский – 24 из 25 избранных депутатов.

Первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, курирующий политическую обстановку в муниципалитетах, заявил, что результаты выборов нынешнего года ничем не отличаются от практики последних 10 лет. И даже если количество мандатов «единороссов» сократилось на 28, оснований говорить о том, что ведущая партия страны провалила выборы в уральских территориях, нет. И политический кризис на местном уровне тоже отсутствует.

Стабильнее некуда Абсолютно тот же результат на выборах в муниципальную думу, что и в 2016 году, показали сразу две уральские территории: Ивдель – 12 «единороссов», два коммуниста и один «справедливоросс», и Тугулым – 13 «единороссов» и два беспартийных.

Тревожные территории

Пройдёмся по территориям. В Артёмовском «ЕР» нынче получила только 6 мандатов из 20 (в прошлом созыве было 9), в Алапаевском районе 6 из 15 (а было 8), в Заречном – 9 из 20 (было 11), в Камышлове – 7 из 15 (было 12). Ещё более впечатляющие цифры: Рефтинский – 5 из 15, Малышева – 5 из 15, Староуткинск – 3 из 10.

Удивила и Ревда: в новую думу сели только 10 «единороссов» из 20, в сравнении с предыдущим созывом партия потеряла сразу 6 мандатов. Это впервые за много лет. Журналисты местной газеты «Городские вести» в открытую заявили о проигрыше «ЕР» и провальной тактике политических пиарщиков округа. А вот как прокомментировал ситуацию спикер Ревдинской думы Андрей Мокрецов (он тоже был кандидатом от «ЕР», стал депутатом и был избран председателем думы. – Прим. «ОГ»):

– Мы увидели у себя на территории высокое протестное голосование. Это означает, что федеральная повестка серьёзно повлияла на результаты местных выборов. Пенсионная реформа, рост цен, не очень быстрый рост зарплат, скажем, в сфере образования – всё это повлияло на итоги, которые мы имеем. Как оцениваю? Нам надо просто работать всем вместе.

Антирекорд по количеству «единороссов» в думе установил Дегтярск: 2 мандата из 15. Это меньше всего по Свердловской области. «Облгазета» пыталась связаться с мэром города Вадимом Пильниковым, чтобы узнать его мнение об итогах выборов, но он упорно не брал трубку, а в приёмной администрации сказали – дозванивайтесь!

Сдаёте, братцы? Пять самых провальных округов для «Единой России»: ГО Дегтярск: 2 депутата из 15;

ГО Рефтинский, Малышевский ГО: 5 депутатов из 15;

Артёмовский ГО, Белоярский ГО: 6 депутатов из 20.

Партийные рекорды

Иной расклад у партии КПРФ. В предыдущем созыве коммунисты держали за собой 20 мандатов (3,55 процента от общего числа избранных по области депутатов). А нынче получили 36 (уже 6,34 процента). Прорывом для этой партии можно считать Красноуфимск и Ревду – сразу по 6 мандатов, учитывая, что в предыдущих думских составах коммунистов не было вообще. Александр Ивачёв, первый секретарь Свердловского обкома КПРФ, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поблагодарил уральцев «за беспрецедентную поддержку Коммунистической партии».

Рост показала «Справедливая Россия»: у неё сейчас 29 мандатов по области, а было 18. Округа присутствия – Карпинск, Камышлов, Берёзовский, Артёмовский, Ивдель и другие. Больше всех мандатов – сразу 8 – партия взяла в Реже. В предыдущем составе Режевской думы депутатов от «СР» не было.

ЛДПР «занизила» результаты, но лишь слегка: сейчас у партии 9 мандатов, а было 11. Либерал-демократы зашли в думы четырёх округов: Алапаевского района, Артёмовского, Ачита и Староуткинска. Рекорд у Артёмовского – 5 мандатов. И в предыдущем составе местной думы представителей этой партии тоже не было.

Интересно, что с политических радаров практически исчезла «Партия пенсионеров России»: в 2016 году на выборах в муниципальные думы она получила 4 мандата, а сейчас только два, в Арамиле и Верхнем Тагиле. Не стало депутатов от партии «Родина» (а ранее у неё были два мандата). Не взлетела и свежеиспечённая партия «Новые люди», о которой так много говорили в канун выборов. У неё только один мандат – в новой думе Карпинска.

В 2016 г. всего было 565 депутатских мандатов, в этом году – 568. Как сообщили в избиркомах, в нескольких округах увеличилось количество мандатов в думах (Малышевский ГО, Арамиль и пр.).

Рывок беспартийных

Пожалуй, больше всего удивили… беспартийные. Выборы показали: количество самовыдвиженцев в Свердловской области растёт. Если в 2016 году на выборах в думы прошли 135 таких депутатов, то сейчас уже 144. И в общей политической иерархии самовыдвиженцы занимают вторую позицию (после «ЕР») – 25,35 процента от общего числа избранных депутатов.

– Выборы в муниципальные думы проводятся, как правило, по мажоритарной системе, которая позволяет кандидатам действовать самостоятельно, без привязки к партийному бренду. Чем многие и пользуются, – комментирует ситуацию Руслан Мухаметов, доцент кафедры политических наук департамента политологии и социологии Института социальных и политических наук УрФУ. – Это связано с тем, что местные выборы максимально приближены к населению, здесь, условно говоря, все друг друга знают. И формальная партийная принадлежность не играет такой решающей роли, какая имеет место быть на выборах более высокого уровня. Куда более важны личные качества конкретного кандидата, его укоренённость в данной территории, степень погружённости в её проблемы.

Активность самовыдвиженцев отметили и на региональном уровне.

– Действительно, в уральской глубинке самовыдвижение становится всё популярнее, – говорит Вячеслав Погудин, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области. – В небольших городах, а тем более в сельских населённых пунктах, где каждый человек на виду, кандидаты могут эффективно использовать личный ресурс. Если человек узнаваем, имеет активную жизненную позицию и сформировавшуюся репутацию, он может получить поддержку избирателей.

Лидер по количеству самовыдвиженцев – Дегтярск: 13 депутатов в новой думе. В Заречном в думские кресла сели 9 беспартийных, в Среднеуральске – 8, в Ачите – 7. Нет самовыдвиженцев только в четырёх думах из 35 – в Верх-Нейвинском, Ивделе, Ревде и Красноуфимске.

Мысли вслух Влияние муниципальных дум на жизнь в территориях очень велико. Местные депутаты ближе всех к народу, и от них зависит, будет ли вовремя принят бюджет территории, какие муниципальные программы будут финансироваться, какую оценку за свою работу получит мэр округа и пр. Депутаты также следят за соблюдением уставов территорий и за соответствие всех нормативно-правовых актов действующему законодательству. Уральцы сделали свой выбор, и несмотря на вполне ожидаемую победу «Единой России», есть над чем задуматься. Наличие ряда не самых успешных для «ЕР» округов говорит о том, что доверие к правящей партии страны, вероятно, снижается? А рост количества самовыдвиженцев, напротив, говорит о том, что шанс пробиться в муниципальную политику у несогласованных с партийными функционерами людей, несомненно, есть. Впечатляют результаты КПРФ: это, пожалуй, единственная партия, которая в предвыборной гонке предлагала чёткую программу действий на будущее, в отличие от других партийцев, которые лишь «торговали лицом», разъезжая по территориям. Смогут ли новые думы, очень разношёрстные по составу, работать продуктивно? Смогут ли депутаты в решающие для округов моменты (например, принятие бюджета) оставить в стороне амбиции и пойти на компромисс? Время покажет. Впереди пять лет работы. И что-то нам подсказывает, что следующие муниципальные выборы будут ещё интереснее.

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