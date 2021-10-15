Каменский район снова будет искать инвестора для коммунальных сетей

Сергей Белоусов – за несколько минут до оглашения результатов голосования думы. Фото: Галина Соловьёва

Жители Каменского района в третий раз доверили управление округом Сергею Белоусову. 14 октября на заседании муниципальной думы 12 депутатов из 14 присутствовавших избрали 46-летнего Белоусова главой Каменского городского округа на ближайшие пять лет. Сразу после выборов «Облгазете» удалось пообщаться с Сергеем Александровичем и узнать ключевые проекты территории, которые мэр собирается реализовать, начиная со следующего года.

С критикой, но без скандала

Как вы знаете, «Облгазета» регулярно следит за выборами глав муниципальных образований Свердловской области. Каменский район, где проживают 27 тысяч человек в 65 сельских населённых пунктах, представлял особый интерес. Всё дело в том, что на территории этого округа особенно остро стоит проблема ЖКХ – износ сетей достиг 90 процентов (их ремонтом не занимались почти 30 лет), и коммунальные аварии стали привычным делом. Этот год выдался очень непростым: в районе сорвалось концессионное соглашение с инвестором, который должен был инвестировать средства в реконструкцию сетей. Мэрии пришлось экстренно просить финансовой помощи у областного правительства, чтобы своевременно войти в отопительный сезон («Облгазета» тоже подключилась к этому).

Естественно, в районе нашлись недовольные, обвинившие в провале сферы ЖКХ главу территории Сергея Белоусова, который, начиная с 2012 года, дважды избирался на этот пост. И многих заинтересовало – пойдёт ли мэр на третий срок? Сам Белоусов в разговоре с «ОГ» признался, что у него были мысли не делать этого – уж слишком острыми были претензии оппозиции, и в какой-то момент опустились руки. Но позже он всё-таки решил выдвинуть свою кандидатуру на конкурс.

– Обид никаких нет, критика справедливая, по ЖКХ нужно сделать ещё очень многое. За последние три года мы вложили в коммуналку более 200 млн рублей, а нужно ещё 500, чтобы как-то выправить ситуацию. Не хочется бросать начатое на полпути, поэтому решил попробовать, – объяснил он.

Конкуренцию Белоусову составили пять человек, до финального этапа конкурса дошли только двое – сам Белоусов и его заместитель по вопросам экономики Алексей Кошкаров. Итоговое заседание думы прошло на удивление спокойно – никаких провокаций и скандальных заявлений. Большинством депутатских голосов Сергей Белоусов был избран на пост главы. Его поздравили управляющий Южным управленческим округом Александр Гетманчук, прокурор района Константин Низовцев, руководители предприятий и учреждений.

Всё равно концессия

После выборов нам удалось поговорить с мэром. Белоусов рассказал, что со следующего года в селе Маминском стартует строительство новой школы на 220 мест – это крупнейший проект муниципалитета. Новое здание образовательного учреждения будет трёхэтажным, с комфортными классами. Сейчас сельские ребятишки ютятся в одноэтажном кирпичном здании, кабинеты тесные, а количество детей на территории растёт с каждым годом.

Заканчивается проектирование нового физкультурно-спортивного комплекса в селе Позарихе. Ранее сельские спортсмены занимались в ангаре, но в 2017 году сооружение признали аварийным и закрыли для занятий. В итоге спортивным секциям пришлось перебазироваться в зал одной из местных школ. Есть у мэрии планы и по новому дому культуры в селе Покровском, который очень востребован.

Белоусов также рассказал, что областной минфин на согласительной комиссии по бюджету пообещал поддержку сразу нескольких проектов, в том числе по ремонту действующих учреждений культуры и образования, коммунальных сетей. На коммуналке глава остановился отдельно:

– Другого выхода, кроме как заново искать инвестора и передавать сети в концессию, у нас нет. Собственным МУПом нам не вытянуть. И необходимые 500 млн для реконструкции сетей никогда не найти. Путь один – платёжеспособный инвестор. Иначе нам придётся большую часть бюджетных денег вкладывать в МУП, чтобы он делал сети и одновременно гасил задолженность за топливно-энергетические ресурсы.

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Депутаты одобряют повестку заседания. Фото: Галина Соловьёва

Депутаты опускали бюллетени в пластиковую урну. Фото: Галина Соловьёва

Счётная комиссия несёт бюллетени с голосами депутатов. Фото: Галина Соловьёва

Сергей Белоусов сказал, что очень рад такой депутатской поддержке. Фото: Галина Соловьёва