Этнопарк «Земля предков»: туристы подкармливают оленей. земляпредков.рф

Верхняя Пышма стала победителем всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Город получит правительственный грант в сумме 50 миллионов рублей. Это первая победа Свердловской области на федеральном уровне.

Конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится в России с 2017 года, участие в нём могут принять городские округа, а также городские и сельские поселения страны. Цель конкурса – выявить и распространить лучшие практики работы органов местного самоуправления в сфере градостроительства, управления местными финансами, цифровизации городского хозяйства и пр. Победили могут рассчитывать на федеральные гранты (городские округа – 10–50 млн рублей, сельские территории – 3–20 млн рублей). Общий призовой фонд конкурса составляет миллиард рублей.

Свердловская область участвует в конкурсе регулярно, свои проекты уже заявляли Асбест, Кушва, Первоуральск, Верхняя Салда, Красноуральск, Каменск-Уральский и другие города. Но дальше регионального этапа конкурса они не продвинулись. Верхняя Пышма стала первым уральским муниципалитетом, которому удалось пробиться на самый верх. Она заняла первое место в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия» (всего было пять номинаций). Медная столица Урала получит грант – 50 млн рублей, озвучил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании в правительстве.

Так выглядит указатель в этнопарке "Земля предков" Фото: земляпредков.рф

Мировой размах

Верхняя Пышма представила на конкурс несколько проектов. Первый – этнопарк «Земля предков», действующий в городе с 2014 года, он рассказывает об особенностях быта и культуры коренного малочисленного народа Севера – манси. Как выяснилось, несколько лет назад местный краевед Анатолий Бодрых обнаружил в окрестных лесах два древних валунных дольмена, каменные кладки и каменоломни. На этом месте и был создан парк, где работают пять музеев – истории манси, тотемной металлопластики, медвежий, охотничий и рыболовный чумы.

Сотрудники этнопарка круглогодично проводят экскурсии, научно-практические конференции и уроки краеведения. Парк уже посетили более 13 тысяч туристов. Особый интерес вызвала онлайн-программа «Сказки и легенды на «Земле предков», в которой разные люди читали сказки народов мира. Отзывы на программу пришли не только из российских городов, но и из Польши, Армении, Грузии, США, Канады и даже Новой Зеландии.

Второй проект – сеть городских воскресных школ. В этом году местная школа №1 заключила соглашение с гимназией-интернатом имени Рами Гарипова в Башкирии о создании воскресного класса с изучением башкирского языка. Работает воскресная школа при Медной мечети – детям преподают татарский и арабский языки, основы ислама. А для мигрантов – основы русского языка, российских законов и светской этики. Есть несколько воскресных школ при православных храмах, где жителей знакомят с историей Отечества, законом Божьим, канонами церковного пения, учат рисованию, лепке.

Ещё один проект – фестиваль казачьей песни «Любо, братцы, любо». Верхнепышминцы нынче вывели его на международный уровень: они организовали онлайн-концерт из выступлений казаков, на мероприятие откликнулись жители Казахстана, Белоруссии, Германии и прислали свои записи.

В ожидании приза

Пресс-секретарь главы ГО Верхняя Пышма Елена Снедкова рассказала, как отреагировали в мэрии на победу:

– Для нас это большое событие. Все, кто участвовал в реализации проектов и помогал готовить заявку на конкурс, очень рады. Глава городского округа Иван Викторович Соломин, выступая на Всероссийском форуме «Народы России» в Москве, поблагодарил экспертов федерального агентства по делам национальностей за высокую оценку и правительство РФ за существенную финансовую поддержку.

Победа в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия» для Верхней Пышмы вполне заслуженная, утверждают журналисты городской газеты «Красное знамя». Сейчас на территории постоянно проживают представители 72 национальностей: русские, татары, украинцы, немцы, евреи, узбеки, марийцы, чуваши и другие. Ежегодно в городе регистрируется по 8–10 тысяч трудовых мигрантов из Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Армении. И выстраивание отношений с ними, мирная, дружная атмосфера в округе – одна из первоочередных задач властей.

Как отметили в мэрии, 50 млн рублей от правительства пойдут на дальнейшее развитие проектов в сфере межнационального и межконфессионального мира и согласия. К слову, от Свердловской области на федеральный уровень были «командированы» проекты трёх территорий – Верхней Пышмы, Богдановича и Алапаевского района. Все они были достойными, но эксперты правительства остановили свой выбор на Пышме, отметив реализованный на практике комплексных подход к решению вопросов.

Справка «ОГ» (врезка): Верхняя Пышма – город в 17 км от Екатеринбурга с населением 88,1 тысячи человек. Обладает высокоразвитой инфраструктурой, имеет собственный вуз – Технический университет Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Город часто называют Медной столицей Урала (в нём находится головное предприятие УГМК – завод «Уралэлектромедь»). В городе расположен уникальный в России музей военной и автомобильной техники под открытым небом и самый большой в Свердловской области детский технопарк «Кванториум».

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