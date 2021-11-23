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Политика / Муниципальная политика
23 ноября 2021, 10:29

Глава Белоярского ГО уходит в отставку

Андрей Горбов

Андрей Горбов возглавлял ГО с 2018 года. Фото: Алексей Кунилов.

Андрей Горбов уходит с поста главы Белоярского городского округа. Он сообщил, что об отставке он думал ещё в августе.

Об этом сам мэр заявил в соцсетях. По его словам, решение покинуть пост было принято давно. Отложить уход пришлось из-за разных дел - отопительного сезона, выборов, переписи населения.

"Завершается важный этап моей жизни и карьеры. Это был сложный, но интереснейший период моей жизни. К этому решению я шёл давно, оно взвешеное и обдуманное. Планы об отставке были ещё в августе, но в преддверии отопительного сезона, а также сентябрьских выборов в региональные и федеральные органы власти, масштабной работе по переписи населения решение об отставке было отложено", - говорится в сообщении.

Андрей Горбов отметил, что не всё из задуманного удалось сделать, но есть результаты, которыми он будет гордиться. Он также выразил уверенность в том, что работа по развитию городского округа не остановится.

Добавим, временное исполнение обязанностей главы района возложено на первого заместителя - Антона Полуяктова.

В администрации муниципалитета комментарий пока получить не удалось. Информация на сайте пока тоже не обновилась. На посту главы Андрей Горбов находится с 2018 года.

По ранее распространённой в Интернете информации, глава Белоярского подал в отставку на фоне прокурорской проверки. В пресс-службе регионального надзорного ведомства комментария не дали, попросили перезвонить позже.

На сайте Белоярского ГО Андрей Горбов всё ещё значится главой. Фото: сайт администрации муниципалитета

"Областная газета" в 2018 году беседовала с Андреем Горбовым. Тогда он рассказал, как выстраивает работу на новом месте.

Областная газета Свердловской области

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