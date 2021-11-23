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Политика / Муниципальная политика
23 ноября 2021, 20:25

Исполняющим обязанности главы Белоярского ГО стал Михаил Иванов

администрация Белоярского ГО

Напомним, сегодня утром глава Белоярского ГО Андрей Горбов объявил о своей отставке. Фото: Павел Ворожцов.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков 23 ноября совершил рабочий визит в Белоярский городской округ, чтобы проверить ход выполнения поручений главы региона по развитию муниципалитета. В ходе поездки Алексей Шмыков встретился с исполняющим обязанности главы Белоярского ГО Михаилом Ивановым.

Весной 2021 года губернатор Евгений Куйвашев встретился с жителями городского округа и обсудил ряд вопросов, касающихся строительства новой школы, пожарного депо, развития здравоохранения, сферы ЖКХ и ремонта дорог.

"Здесь начато строительство новой школы на 550 мест, и я сегодня убедился, что все работы идут по плану. Хорошими темпами идет строительство пожарного депо. Дорожная карта по развитию Белоярского округа рассчитана на несколько лет вперед, и я уверен, что уже в самое ближайшее время белоярцы ощутят на себе улучшение качества жизни", - передаёт слова Алексея Шмыкова департамент информполитики Свердловской области.

Также первый замгубернатора провёл рабочую встречу с Михаилом Ивановым, который с сегодняшнего дня исполняет обязанности главы Белоярского ГО. По словам Алексея Шмыкова, независимо от того, кто возглавляет муниципалитет, задача у него будет одна - заботиться о жителях округа и делать их жизнь комфортнее.

Напомним, сегодня утром глава Белоярского ГО Андрей Горбов объявил о своей отставке. По его словам, решение покинуть пост было принято давно. Отложить уход пришлось из-за разных дел - отопительного сезона, выборов, переписи населения. Временное исполнение обязанностей главы района возложено на первого заместителя - Антона Полуяктова.

Областная газета Свердловской области

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23.11.2021, 20:25 / Политика
Исполняющим обязанности главы Белоярского ГО стал Михаил Иванов