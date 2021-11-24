Кленовый паркет, люстры-круги и вулкан

Разноцветный фасад детского сада по улице Логинова Фото: Павел Ворожцов

Если бы среди уральских территорий проводился конкурс на самое большое количество реализованных проектов для жителей, первый приз среди небольших городов точно взял бы Ирбит. В начале августа «Облгазета» рассказывала, что город переживает строительный бум: отремонтировано несколько дорог, благоустроены скверы, идёт реставрация жилых домов – объектов культурного наследия. А инвестиции в городскую инфраструктуру за последние два года превысили 2,5 млрд рублей (см.«ОГ» №149 от 17.08.2021). Но буквально на днях выяснилось: ирбитчане запустили ещё несколько новых социально значимых проектов. И уже есть задел на 2022 год.

Садик с вулканом

В Ирбите впервые за несколько лет капитально отремонтировали детский сад №19 по улице Логинова – мы увидели его за несколько дней до открытия. Из подвалов здания отвели грунтовые воды, укрепили фундамент, утеплили кровлю. Фасад садика стал ярким, словно сложенным из разноцветных кирпичиков. Вокруг учреждения появилась дорожная плитка, искусственный газон и даже мини-футбольное поле.

– Этот детский сад – один из старейших в городе, он давно не соответствовал требованиям законодательства и нуждался в ремонте, – говорит заведующая учреждением Инна Втехина. – Наша мечта наконец-то сбылась. Здание не только привели в порядок, но и оборудовали всем необходимым – мебелью, игрушками, текстилем. Теперь есть современный пищеблок, во всех ясельных группах – подогрев пола. У нас 100 деток – от полутора лет и старше, на время ремонта они посещали другие садики, но на днях вернутся в свой родной детский сад.

«Фишка» учреждения – интерактивный класс. В центре него – стол с… песочницей. С помощью песка и специальных программ малыши могут познавать окружающий мир. Воспитатели при нас выбирают строку «Вулкан», аккуратно сгребают песок в центр стола, на песочный холм проецируется картинка – и вуаля! Холм окрашивается красным и начинает «бурлить» как настоящий вулкан.

В ближайшее время в городе начинается капремонт ещё одного садика – №2 по улице Елизарьевых. А со следующего года стартует строительство нового детского сада на 270 мест по улице Жукова.

На канадском паркете

Для ирбитчан заработал новый спортивный объект. На городском стадионе «Юность» капитально отремонтировали здание для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом, пауэрлифтингом. В спортивном павильоне появился современный зал с тренажёрами, раздевалки, душевые, гардероб, пункт проката инвентаря, медицинский кабинет и даже спортбар. Капремонт обошёлся в 30 млн рублей. Теперь город может принимать соревнования окружного и областного уровня.

– На втором этаже у нас спортзал, – показывает Сергей Юрьев, директор МАУ «Центр развития культуры, физической культуры и спорта». – На полу – паркет из канадского клёна, укладывали московские специалисты, это специальный паркет толщиной 63 миллиметра для занятий волейболом и баскетболом. Он уложен на абсолютно ровной стяжке, чтобы не было перепадов пола.

В зале поддерживается определённый температурный режим – 17 градусов тепла, есть два сектора трибун – на 49 мест каждый, баскетбольные кольца – на специальных подъёмниках, чтобы не мешали игре в мини-футбол и волейбол. Всё по современным требованиям.

К слову, месяц назад в городе заработал новый стадион у школы №10 по улице М. Горького – с футбольным полем, тренажёрами, беговыми дорожками. По вечерам и в выходные дни он открыт для всех горожан. А в следующем году по улице Комсомольской начинается строительство Дворца единоборств, где будут заниматься местные боксёры, самбисты, каратисты. Проект реализуется совместно с Ирбитским молочным заводом.

Люстры-круги – это колёса?

Большие перемены произошли в ирбитских учреждениях культуры. После масштабного капремонта открылся Дворец культуры им. В. Костевича с самым большим зрительным залом в Восточном управленческом округе (660 мест). Специально для «Облгазеты» директор ДК Наталья Ульянченко провела экскурсию по зданию.

– В ремонт вложено 150 млн рублей, полностью сделаны первый и второй этажи дворца, включая все коммуникации, входные группы, лестницы. Новое звуковое и сценическое оборудование, новый паркетный пол, система видеонаблюдения, подсветки сцены. Плюс отремонтирован фасад здания, кровля. Капремонта не было больше 50 лет, – говорит она.

В зрительном зале – объёмный звук: зрители на первых рядах и на галёрке слышат, что происходит на сцене, с одинаковой громкостью. Все светильники в здании – в форме кругов (отсыл к колёсам мотоциклов, собираемых на местном заводе), а в дамской, пардон, комнате – раковины в форме сердец кораллового цвета. В общем, как говорится, дорого-богато. Кстати, во время нашей прогулки стало известно, что в следующем году начнётся капремонт третьего и четвёртого этажей ДК – средства выделены из областной казны.

Стоит отметить, что в Ирбите начался капремонт и городского драматического театра им. А. Островского. Руководитель учреждения Лилия Гундырева показала, как идёт процесс укрепления фундамента здания. Впереди – замена окон, дверей, въездных ворот, установка современного светового оборудования, механика и трансформация сцены. Подрядчики работают ежедневно. Проект рассчитан на три года, нынче – только первый этап. Капремонт обойдётся в 490 млн рублей.

Ямы – долой

Ещё один объект, который нас впечатлил – железобетонный мост по улице Кирова. По нему транспорт плотным потоком идёт через Ирбит в Туринск, Алапаевск и другие территории. Нынче его начали капитально ремонтировать – впервые в истории сооружения. Подрядчики говорят: если бы власти не подсуетились вовремя, в ближайшую пятилетку его пришлось бы полностью сносить и взамен строить новый.

– Перед мостом были огромные ямы, автобусы брюхом цеплялись – не могли заехать. Да и сам мост узковат и сильно изношен. После капремонта таких проблем не будет, и объект станет более безопасным, – рассказали они.

Стоимость ремонта – 65 млн рублей, общая протяжённость дорожного участка – 538 метров, включая мост – 78 метров. Строители укрепляют бетонные опоры, меняют пролётные строения. На мосту будет новый асфальт, ограждения, освещение. Работы должны завершиться в начале следующего года.

Крупнейшие проекты, которые стартуют в Ирбите со следующего года Реконструкция «Пассажа» – главного павильона Ирбитской ярмарки. Здание построено в 1864 году, стоимость проекта – 85 млн рублей. В «Пассаже» заменят аварийные балки, полностью обновят фасад и входную группу (это первый этап).

Комплексное благоустройство улицы Красноармейской (от «Пассажа» до улицы Орджоникидзе): замена дорожного полотна, тротуаров, светильников, укладка гранитной плитки (всё будет в историческом стиле), реставрация корпуса школы №1 (на этой же улице).

Создание детского технопарка «Кванториум» по улице Ленина, в бывшем здании Института коммерции и права (на центральной площади). Здание сейчас выкупается в муниципальную собственность.

Открытие детского оздоровительного лагеря «Салют» круглогодичного действия. Впервые за много лет в лагере построили новый стадион, столовую, подвели газ, чтобы отапливались корпуса. Сейчас строители завершают работы.

Реконструкция жилых домов – объектов культурного наследия: улица Советская, 13 и Революции, 24. На время ремонта жителей выселят в другие квартиры (маневренный жилфонд). В городе уже восстановлено 11 жилых памятников архитектуры, осталось ещё 15.

Ввод в эксплуатацию двух новых пятиэтажных жилых домов по улице Маршала Жукова (стройка уже идёт) и другие.

Николай ЮДИН, глава городского округа «Город Ирбит»: – Такое количество проектов удаётся реализовать благодаря поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Город регулярно получает средства из областного бюджета, и мы отчитываемся за их освоение. Все поручения главы региона на этот год выполнены. Проекты ближайших двух лет получили финансовую поддержку в области, и мы к ним приступаем совершенно точно. Расходные полномочия по бюджету на 2022 год нам увеличены на очень хорошую сумму (по данным областного минфина, это 850 млн рублей. – Прим.авт.). Постараемся сработать хорошо и оправдать доверие губернатора и правительства области.

Группы в садике №19 ждут малышей Фото: Павел Ворожцов

Инна Втехина (справа) показывает вулкан в интерактивной песочнице Фото: Павел Ворожцов

Обновлённый концертный зал в ДК им. В. Костевича Фото: Павел Ворожцов

Люстры-круги на этажах Дворца культуры придают уют и камерность Фото: Павел Ворожцов

Те самые коралловые раковины в дамском туалете дворца Фото: Павел Ворожцов

Кленовый паркет из Канады в отремонтированном спортпавильоне Фото: Павел Ворожцов

Сергей Юрьев жмёт штангу в новом тренажёрном зале Фото: Павел Ворожцов

Работы по ремонту фасада Ирбитского драматического театра им. А. Островского Фото: Павел Ворожцов

Укрепление фундамента театра – показывает директор учреждения Лилия Гундырева Фото: Павел Ворожцов

Зрительный зал в ирбитском театре хранит атмосферу XIX века Фото: Павел Ворожцов

Ремонт моста по улице Кирова – новый пролёт Фото: Павел Ворожцов

Подрядчики на ремонте моста по улице Кирова Фото: Павел Ворожцов

Ещё один – деревянный мост по улице Орджоникидзе – тоже ремонтируют Фото: Павел Ворожцов

Отреставрированные объекты культурного наследия соседствуют с развалинами Фото: Павел Ворожцов

«Пассаж» – главный павильон Ирбитской ярмарки – готовится к капремонту Фото: Павел Ворожцов

Снос ветхого жилого дома у центральной городской площади Фото: Павел Ворожцов

Аллею по улице Свердлова начали благоустраивать в этом году, в следующем – работы продолжатся Фото: Павел Ворожцов