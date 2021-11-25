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Политика / Муниципальная политика
25 ноября 2021, 17:13

Ирина Тейшева объявила об уходе с поста главы ГО Ревда

Ирина Тейшева

Ирина Тейшева заявила, что ей предложили работу в другой сфере. Фото: Алексей Кунилов.

Глава городского округа Ревда Ирина Тейшева покинет свой пост после окончания срока её полномочий. Она заявила, что ей предложили работу в другой сфере.

О своём уходе глава Ревды написала в Instagram.

"В последние дни поступает много вопросов о моей дальнейшей деятельности. Сообщаю, что срок моих полномочий истекает в конце декабря 2021 года, и я завершаю свою работу в должности главы городского округа Ревда. На второй срок полномочий я не иду", - пишет Ирина Тейшева.

Она пояснила, что ей предложили работу в другой сфере и она приняла это предложение. При этом текущая страница главы городского округа будет активна вплоть до её ухода с поста.

Ирина Анатольевна Тейшева родилась в 1967 году в Ревде, окончила школу №1, затем УрГЭУ по специальности "финансы и кредит". С 1998 года работала в банковской сфере. С 2013-го — работала в должности замглавы. В декабре 2016 года Ирину Тейшеву избрали главой Городского округа Ревда.

Напомним, во вторник, 23 ноября, глава Белоярского ГО Андрей Горбов объявил о своей отставке. По его словам, решение покинуть пост было принято давно. Отложить уход пришлось из-за разных дел - отопительного сезона, выборов, переписи населения. Временное исполнение обязанностей главы района возложено на Михаила Иванова.

Областная газета Свердловской области

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