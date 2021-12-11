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11 декабря 2021, 10:19

Мэром Ревды избрана Татьяна Клепикова

Ревда

Депутаты Ревдинской гордумы утвердили нового мэра. Фото: Алексей Кунилов.

Депутаты Ревдинской гордумы утвердили нового мэра. Им стала заместитель администрации Ревды по вопросам экономики Татьяна Клепикова.

Прямую трансляцию заседания гордумы Ревды вело издание "Ревда-инфо". За Татьяну Клепикову проголосовали 11 из 20 депутатов.

Кроме Татьяны Клепиковой на пост мэра Ревды претендовали директор "Уралгазниксер АГЗС Ревда" Антон Золин, глава управления городским хозяйством Андрей Фалько и руководитель "ЕТК" Алексей Тихомиров. Однако на рассмотрение гордумы вынесли кандидатуры Татьяны Клепиковой и Андрея Фалько.

Напомним, глава городского округа Ревда Ирина Тейшева 25 ноября заявила об уходе в отставку после окончания срока её полномочий. Она сказала, что ей предложили работу в другой сфере. Срок полномочий действующего мэра Ревды истекает 23 декабря.

Областная газета Свердловской области

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