Тагильские депутаты дойдут до народа

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Во втором по размеру свердловском муниципалитете внесли корректировки в Устав города. Депутаты изменили систему выборов в гордуму – теперь их будут избирать только по одномандатным округам. Эксперты, опрошенные «ОГ», отмечают, что теперь в политику будет попадать больше реальных деятелей, которые работают с электоратом, а не популистов.

С заботой об избирателе

До настоящего момента думу Нижнего Тагила избирали по смешанной системе – 14 депутатов по округам, ещё 14 – по партийным спискам. В следующем созыве число депутатов сократится до 25, и избираться они будут по 25 одномандатным округам. Выборы в думу по новым правилам состоятся уже в следующем году.

Доктор политических наук, профессор УрФУ Александр Керимов полагает, что эти изменения помогут нивелировать политизацию на уровне муниципалитета:

– Какая может быть политическая борьба, когда там речь идёт в первую очередь о решении бытовых вопросов на территории. Мне вот всё равно, кто будет вывозить мусор. Политизация в этой связи может привести к тому, что посты займут люди достаточно высокого достатка и заняты они будут лишь личными интересами. Однако, надо понимать, что в России продолжают поиски оптимальной модели организации выборов. Возможно, люди, выбранные таким способом, действительно будут думать о своей территории.

Страховка для «Единой России»

По словам политолога, директора центра «Аналитик» Андрея Мозолина, эти изменения поддержат «Единую Россию» после падения рейтинга на 3 процента на выборах в Госдуму и в Заксобрание в сентябре 2021 года:

– По большому счёту, «Единая Россия» – это единственная партия, работавшая в округах не только во время выборов. Гарантированное число депутатов таким образом они наберут. При голосовании по одномандатному округу оцениваются усилия конкретного человека. При голосовании за партийный список на решение избирателей влияет уровень протестных настроений. После выборов в этом году коммунисты усилились, и теперь «Единая Россия» опасается того, что может потерять своё большинство.

Кандидаты, по мнению политолога, должны постоянно присутствовать в округах. Те, кто работал в округах во время кампании, переизбирались. Новшества обяжут политиков работать с избирателями активнее, потому что за 2–3 месяца классической избирательной кампании при новых правилах игры завоевать их доверие не получится.

– Например, ты можешь быть коммунистом или справороссом, но, если тебя нет в округе, ты не сможешь победить.

Однако депутат думы Нижнего Тагила Владислав Потапов никакой опасности конкуренции после перехода на одномандатную систему не увидел:

– Снижения конкуренции между депутатами я не вижу. Но возможно, после изменения схемы избрания она усилится.

Кстати Сейчас во всех свердловских муниципалитетах, кроме Екатеринбурга, политиков избирают по одномандатным округам.