Зарегистрированы первые кандидаты на праймериз "ЕР" к довыборам в гордуму Екатеринбурга

Свердловский избирком сегодня сообщил, что дополнительные выборы в гордуму Екатеринбурга и Качканара назначены на 27 марта. Фото: Владимир Мартьянов.

Стали известны имена первых кандидатов, зарегистрированных на предварительное голосование "Единой России" к довыборам в гордуму Екатеринбурга. Регистрация продлится до 12 января.

По информации на 10 января, оргкомитет зарегистрировал семь кандидатов, среди которых два директора школ.

По округу № 2 зарегистрированы:

Волов Илья Васильевич, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области";

Вяткина Татьяна Олеговна, директор средней школы № 168;

Зобнин Виталий Вячеславович, гендиректор ООО "ШОП ТОП";

Масленникова Марина Владимировна, гендиректор ООО "Психология".

По округу № 10 кандидатами на предварительное голосование прошли регистрацию:

Журавлёва Александра Викторовна, директор средней школы № 140;

Куличкина Диана Владимировна, координатор соцпрограмм в Фонде поддержки и развития Ленинского и Академического районов города Екатеринбурга "Добрососедство";

Рудаков Георгий Сергеевич, директор МКУ "Служба заказчика Ленинского района города Екатеринбурга".

Праймериз для определения кандидатов от "Единой России" состоятся 20 января, сообщили в реготделении партии.

Свердловский избирком сегодня сообщил, что дополнительные выборы в гордуму Екатеринбурга и Качканара назначены на 27 марта. Выдвижение кандидатов начнётся с 11 января.

Напомним, что депутатские кресла в столице Урала освободились после того, как досрочно были прекращены полномочия Сергея Мелёхина (округ № 2, Верх-Исетский район, более 54 тысяч избирателей) и Николая Смирнягина (округ № 10, Ленинский район, более 81 тысячи избирателей). Сегодня стало известно, что последний возглавил Академический район города.