Владислав Пинаев переизбран секретарём нижнетагильского отделения "Единой России"

В большинстве МОПов секретарями избрали глав муниципалитетов. Фото: Павел Ворожцов

В 79 свердловских отделениях партии "Единая Россия" прошли конференции, где были избраны секретари местных отделений партии (МОП) и новые составы политсоветов. В большинстве МОПов секретарями избрали глав муниципалитетов.

Как рассказал руководитель регионального исполкома, депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Жуков, действующие главы муниципалитетов были избраны секретарями в 56 местных отделениях.

"Где-то прежний секретарь переехал в другой регион. Есть местные отделения, в которых секретари были в статусе исполняющих полномочия и сейчас их выбрали на новый срок. Но в целом могу сказать, что представительство глав муниципалитетов среди секретарей местных отделений увеличилось", — передаёт слова Дмитрия Жукова пресс-служба регионального отделения "Единой России".

Отметим, что местные отделения партии есть в каждом из семи районов Екатеринбурга:

секретарь Ленинского МОП — глава районной администрации Элена Беруашвили;

секретарь Кировского МОП — член партии "Единая Россия" Елена Глушкова;

секретарь Железнодорожного МОП — глава районной администрации Виталий Першин;

секретарь Чкаловского МОП — член комитета по бюджету, финансам и налогам Валерий Савельев;

секретарь Верх-Исетского МОП — депутат Екатеринбургской гордумы Сергей Мелёхин;

секретарь Октябрьского МОП — член партии "Единая Россия" Алексей Сизиков;

секретарь Орджоникидзевского МОП — председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин.

В Нижнем Тагиле на пост секретаря местного отделения партии переизбран мэр города Владислав Пинаев. Главы Серова, Первоуральска, Каменска-Уральского и других крупных городов также были избраны секретарями МОПов.

Напомним, что в начале декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошёл в новый состав Высшего совета "Единой России". Также он был назначен главой регионального отделения партии.