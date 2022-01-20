Владислав Пинаев переизбран секретарём нижнетагильского отделения "Единой России"

В 79 свердловских отделениях партии "Единая Россия" прошли конференции, где были избраны секретари местных отделений партии (МОП) и новые составы политсоветов. В большинстве МОПов секретарями избрали глав муниципалитетов.
Как рассказал руководитель регионального исполкома, депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Жуков, действующие главы муниципалитетов были избраны секретарями в 56 местных отделениях.
"Где-то прежний секретарь переехал в другой регион. Есть местные отделения, в которых секретари были в статусе исполняющих полномочия и сейчас их выбрали на новый срок. Но в целом могу сказать, что представительство глав муниципалитетов среди секретарей местных отделений увеличилось", — передаёт слова Дмитрия Жукова пресс-служба регионального отделения "Единой России".
Отметим, что местные отделения партии есть в каждом из семи районов Екатеринбурга:
- секретарь Ленинского МОП — глава районной администрации Элена Беруашвили;
- секретарь Кировского МОП — член партии "Единая Россия" Елена Глушкова;
- секретарь Железнодорожного МОП — глава районной администрации Виталий Першин;
- секретарь Чкаловского МОП — член комитета по бюджету, финансам и налогам Валерий Савельев;
- секретарь Верх-Исетского МОП — депутат Екатеринбургской гордумы Сергей Мелёхин;
- секретарь Октябрьского МОП — член партии "Единая Россия" Алексей Сизиков;
- секретарь Орджоникидзевского МОП — председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин.
В Нижнем Тагиле на пост секретаря местного отделения партии переизбран мэр города Владислав Пинаев. Главы Серова, Первоуральска, Каменска-Уральского и других крупных городов также были избраны секретарями МОПов.
Напомним, что в начале декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошёл в новый состав Высшего совета "Единой России". Также он был назначен главой регионального отделения партии.