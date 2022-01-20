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Политика / Муниципальная политика
20 января 2022, 13:28

Владислав Пинаев переизбран секретарём нижнетагильского отделения "Единой России"

Владислав Пинаев

В большинстве МОПов секретарями избрали глав муниципалитетов. Фото: Павел Ворожцов

В 79 свердловских отделениях партии "Единая Россия" прошли конференции, где были избраны секретари местных отделений партии (МОП) и новые составы политсоветов. В большинстве МОПов секретарями избрали глав муниципалитетов.

Как рассказал руководитель регионального исполкома, депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Жуков, действующие главы муниципалитетов были избраны секретарями в 56 местных отделениях.

"Где-то прежний секретарь переехал в другой регион. Есть местные отделения, в которых секретари были в статусе исполняющих полномочия и сейчас их выбрали на новый срок. Но в целом могу сказать, что представительство глав муниципалитетов среди секретарей местных отделений увеличилось", — передаёт слова Дмитрия Жукова пресс-служба регионального отделения "Единой России".

Отметим, что местные отделения партии есть в каждом из семи районов Екатеринбурга:

  • секретарь Ленинского МОП — глава районной администрации Элена Беруашвили;
  • секретарь Кировского МОП — член партии "Единая Россия" Елена Глушкова;
  • секретарь Железнодорожного МОП — глава районной администрации Виталий Першин;
  • секретарь Чкаловского МОП — член комитета по бюджету, финансам и налогам Валерий Савельев;
  • секретарь Верх-Исетского МОП — депутат Екатеринбургской гордумы Сергей Мелёхин;
  • секретарь Октябрьского МОП — член партии "Единая Россия" Алексей Сизиков;
  • секретарь Орджоникидзевского МОП — председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин.

В Нижнем Тагиле на пост секретаря местного отделения партии переизбран мэр города Владислав Пинаев. Главы Серова, Первоуральска, Каменска-Уральского и других крупных городов также были избраны секретарями МОПов.

Напомним, что в начале декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошёл в новый состав Высшего совета "Единой России". Также он был назначен главой регионального отделения партии.

Областная газета Свердловской области

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