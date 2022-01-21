Единороссы определились со своими кандидатами на довыборы в гордуму Екатеринбурга

Дополнительные выборы в гордуму Екатеринбурга и Качканара назначены на 27 марта. Фото: Владимир Мартьянов

Завершилось предварительное голосование "Единой России" по определению кандидатов на довыборы в гордуму Екатеринбурга. Наибольшее число голосов по округам № 2 и № 10 набрали директора школ.

Всего партийцы выбирали из восьми кандидатов. Голосование проходило на специальном сайте. После того как проголосовал последний выборщик, праймериз автоматически завершились. Были составлены протоколы голосования по округам.

Согласно протоколам большинство голосов набрали:

по округу № 2 — Вяткина Татьяна Олеговна, директор средней школы № 168;

по округу № 10 — Журавлева Александра Викторовна, директор средней школы № 140.

Сегодня оргкомитет примет решение по итогам прошедших праймериз. Окончательное выдвижение кандидатов на довыборы будет оформлено решением президиума регионального политсовета.

Напомним, что дополнительные выборы в гордуму Екатеринбурга и Качканара назначены на 27 марта. Выдвижение кандидатов началось с 11 января. Депутатские кресла в столице Урала освободились после того, как досрочно были прекращены полномочия Сергея Мелёхина (округ № 2, Верх-Исетский район, более 54 тысяч избирателей) и Николая Смирнягина (округ № 10, Ленинский район, более 81 тысячи избирателей). Последний возглавил Академический район города.