В Верхней Туре переизбрали мэра

Он возглавляет город с 2017 года. Фото: из Instagram Ивана Веснина

В гордуме Верхней Туры прошли выборы главы города. На второй срок избран действующий мэр Иван Веснин.

Конкуренцию ему составлял директор службы единого заказчика Аркадий Кирьянов, который участвовал и в предыдущих выборах мэра, сообщили "Областной газете" в гордуме Верхней Туры. За действующего главу было отдано 12 голосов, за другую кандидатуру проголосовал один человек.

Ивану Веснину 38 лет. Он возглавляет город с января 2017 года. На тот момент он являлся самым молодым мэром в Свердловской области. До этого работал в мэрии главным специалистом по гражданской обороне.

Досье "ОГ" Иван Сергеевич Веснин родился 23 ноября 1983 года в Верхней Туре.

Военную службу проходил на Северном флоте.

Окончил Нижнетагильскую государственную социально-педагогическую академию и Уральский институт коммерции и права.

В администрации Верхней Туры работает с 2007 года.

Увлекается рыбалкой, охотой, пчеловодством.

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