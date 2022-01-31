В Артёмовском разработали положение о старостах сельских населённых пунктов

Старост будут назначать на два года депутаты гордумы по предложениям жителей территории. Фото: Алексей Кунилов

Администрация Артёмовского ГО разработала положение о старостах сельских населённых пунктов. Их выберут местные жители из числа активных и ответственных односельчан. Старосты будут отстаивать интересы большинства и одновременно помогать руководителям территориальных управлений на местах.

В Артёмовском старост будут назначать на два года депутаты гордумы по предложениям жителей территории. Старостам запрещается занимать государственную или муниципальную должности и состоять в трудовых отношениях с органами местного самоуправления. Работать он будет бесплатно, но сможет пользоваться в Артёмовском ГО льготой по уплате местных налогов.

"В 2016 году были внесены изменения в закон "Об общих принципах организации местного самоуправления" и принято решение о возрождении института старост. Мы дожидались, когда область примет своё решение, и теперь на местном уровне выходим с такой инициативой", — приводят "Егоршинские вести" слова заведующей юридическим отделом администрации Елены Пономарёвой.

Напомним, что идея о создании института сельских старост несколько лет назад была одобрена в администрации губернатора Свердловской области. Затем глава региона Евгений Куйвашев подписал положение о старостах населённых пунктов, сельские лидеры появились даже там, где их никогда не было.

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