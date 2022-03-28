В Екатеринбурге и Качканаре прошли дополнительные выборы депутатов

Активное избирательное право в столице Урала могли реализовать более 135 тысяч жителей. Фото: Владимир Мартьянов

27 марта состоялись допвыборы депутатов Екатеринбургской гордумы седьмого созыва по одномандатным округам № 2 и № 10 и депутата думы Качканарского ГО по одномандатному округу № 16. В столице Урала работали 65 избирательных участков, в Качканаре – 1.

Незадолго до закрытия явка в округе № 2 (Верх-Исетский район Екатеринбурга) составила 6,01% – проголосовали 3223 человека. В округе № 10 (Ленинский район) – 11,17% (участки посетили 9109 горожан). В Качканаре на 18:00 проголосовали 525 человек (33%). Само голосование завершилось в 20:00.

Активное избирательное право в столице Урала могли реализовать более 135 тысяч жителей. Напомним, что решение о довыборах депутатов Екатеринбургской гордумы седьмого созыва было принято 10 января в связи с досрочным прекращением полномочий Сергея Мелёхина (округ № 2) и Николая Смирнягина (округ № 10). Последний был назначен главой нового, восьмого района города - Академического. По итогам выдвижения и регистрации в каждом из округов было зарегистрировано по 6 кандидатов в депутаты.

В Качканаре было зарегистрировано 4 кандидата. Проголосовать могли свыше 1670 избирателей.

В свердловском избиркоме сообщают, что голосование прошло с соблюдением мер эпидбезопасности. На участках выдавали маски и одноразовые ручки, соблюдалось социальное дистанцирование.