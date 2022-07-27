«Нам есть чем гордиться»

Владимир Михель родился в 1973 году в Ивделе. Окончил Уральский юридический институт МВД России. Работал в государственной противопожарной службе МЧС России, с декабря 2020 года - глава Ивдельского ГО. Фото: Департамент информполитики СО

На минувшей неделе губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ в ходе совещания по вопросам реализации промышленного потенциала и повышения качества жизни в северных территориях отметил хорошие темпы развития Ивдельского городского округа. «Ивдель реально преображается и становится все более комфортным и удобным для жизни», – заявил глава региона. «ОГ» убедилась: самый северный уральский муниципалитет, расположенный в полутысяче километров от Екатеринбурга, действительно меняется. Подробности – в интервью с главой Ивдельского ГО Владимиром МИХЕЛЕМ.

Газ, свет, дороги и жилье

– Владимир Давыдович, с советских времен сложился стереотип, что Ивдель – это что-то запредельно далекое, вечный снег, непроходимая тайга и тюрьмы. Не обидно такое слышать?

– Такой стереотип действительно существовал, но сегодня, считаю, он себя изжил. Смотрите. Раньше у нас располагались более десятка исправительных учреждений, и городскую инфраструктуру создавали в основном заключенные. Сейчас их осталось всего три, и граждане, отбывающие там наказание, уже не играют прежней роли в жизни округа. На первый план вышел туризм. У нас уникальная природа – реки, скалы, леса. К нам ежегодно приезжает очень много гостей из разных уголков России – на охоту, рыбалку, или просто посмотреть на местные достопримечательности – тот же перевал Дятлова, например. Да, Ивдель – самый северный свердловский город, и зима у нас очень суровая. Но это не мешает развитию. К нам зашли крупные промышленные компании – УГМК, «Полиметалл». На нас стали обращать внимание региональные власти, финансово поддерживают наши проекты. Ивдельчанам есть что показать миру и есть чем гордиться.

– В местных социальных сетях и СМИ сегодня много пишут об участии Ивделя в нацпроектах…

– Действительно, с недавнего времени округ активно включился в этот процесс. Участвуем в нацпроекте «Образование»: организуем в школах современные образовательные центры «Точка роста». Такой центр уже работает в школе № 7, скоро аналогичные структуры появятся в школе № 1 и школе № 11 поселка Оус. Мы капитально ремонтируем классы, лаборатории, закупаем новую мебель и оборудование.

Участвуем и в нацпроекте «Жилье и городская среда»: в его рамках мы благоустраиваем нашу набережную. Первый этап работ завершен – на берегу реки Ивдель появились зоны отдыха, детская площадка, скамейки, уличное освещение. В этом году делаем подпорную стенку набережной, чтобы от воды она не расползалась. К октябрю планируем работы завершить.

– А как насчет капремонта многоквартирных домов и переселения из ветхого, аварийного жилья? Эти программы в округе действуют?

– Мы активно по ним работаем. Уже в этом году планируем начать строительство нового жилого дома на 40 квартир по улице Механошина. Стоимость проекта – более 200 млн рублей, сдача дома в эксплуатацию намечена на осень 2023 года. Туда переедут ивдельчане, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года, и таким образом, мы ликвидируем реестр аварийного жилья, датированного этим сроком. Сейчас проводим обследование еще 10 жилых зданий по улицам Южной, Куйбышева, Тополиной, Атымской, Поселке Газа. Если они будут признаны аварийными, значит, тоже будем их расселять по региональной программе, но уже в следующие годы.

В этом году мы капитально ремонтируем восемь многоквартирников: приводим в порядок фасад, кровлю, подвалы, меняем инженерные сети. К сожалению, не все подрядчики работают качественно, были жалобы жильцов – проверяли их на месте. Пользуясь случаем, хочу еще раз обратиться к жителям Ивделя: если кто-то заметит нарушения или простои в работе подрядных организаций, прошу обращаться ко мне либо к профильным специалистам администрации. Примем меры.

– В части улучшения качества улично-дорожной сети Ивделя есть подвижки?

– Конечно. В прошлом году на асфальтирование дорог в разных микрорайонах города было направлено почти 100 млн рублей из областного и местного бюджетов. Сделали участки на улицах Шляхтина, Елизарова, Интернациональной, Набережной, Химиков, Маяковского, Москинского, а также три улицы в поселке Получночном. В этом году асфальтируем улицы Ленина, Фрунзе, Карла Маркса, Механошина. Впервые заходим в поселок Оус – будем ремонтировать центральную улицу – Советскую – с выездом к школе.

Кроме того, в этом году мы приступили к ремонту двух речных мостов в поселки Бурмантово и Маслово, они не приводились в порядок больше 10 лет. Здесь подключился наш промышленный партнер – компания «Полиметалл», профинансировавшая первый этап работ. В следующем году ремонт продолжится, в областном Минтрансе пообещали финансовую поддержку. Ремонтировать будем зимой, так как летом мосты являются для жителей единственной связью между их поселками и городом.

Сейчас мы готовим перечень дорог и сметы по ремонтам на следующий год. Начинаем двухгодичный проект по капремонту дороги на улице 50 лет Комсомола. Кроме того, ждем решения от областного минтранса по финансированию ремонтных работ на дороге от поселка Талая до Полуночного – соответствующее поручение министерству в прошлом году давал губернатор.

– А как обстоят дела с газом, электроснабжением, уличным освещением? Помнится, в прошлом году проблемы с электричеством были в поселках Бурмантово и Хорпия…

– По газу: заявки на бесплатную догазификацию у нас идут, договоры с ГАЗЭКСом заключаются, это микрорайоны Ивдель-4 и Кордон. Уже в сентябре ГАЗЭКС планирует пустить газ на Кордон. Смотрим другие территории, где есть магистральные газопроводы, чтобы жители тоже могли воспользоваться услугой бесплатного подведения газа к их земельным участкам.

Что касается уличного освещения, мы планировали заключить энергосервисный контракт на замену более 800 светильников в Ивдельском ГО. Нашли подрядчика, но Федеральная антимонопольная служба подала жалобу. Подробности озвучивать не буду, мы разбираемся, после 15 августа станет известно, сможем ли заключить с этим подрядчиком контракт. Пока же за счет средств местного бюджета уже закупили 100 новых светильников, определяем подрядчика, который будет их монтировать с помощью автовышки.

По электроснабжению поселков Бурмантово и Хорпия: проблема действительно острая, там с мая перебои с электричеством, периодически приходится включать генераторы. ЛЭП, идущая к поселкам, не ремонтировалась много лет. У нее большая – свыше 70 км – протяженность, при этом линия проходит через леса и болота. Ни один частный инвестор не возьмется за ремонт, так как дело изначально убыточное. Пока пытаемся решать вопрос собственными силами. Заменили 14 опор, привели в рабочее состояние 14 км трассы. Есть договоренность с подрядчиком из Перми на замену еще 117 опор. В бюджете на следующий год скорее всего будем закладывать средства на ремонт оставшихся участков ЛЭП.

Дворы, стадион и больница

– Как в Ивделе с детскими площадками? Знаем, что в других городах севера области – Серове, Краснотурьинске, Волчанске – их устанавливают по просьбам жителей…

– В городе уже есть три большие детские площадки, очень востребованные. Каждый год мы приводим их в порядок. Занимаемся расширением сети оборудованных мест для отдыха детей. В этом году обустроили детскую игровую зону в микрорайоне Ивдель-2. Планируем организовать детские площадки в поселках – Полуночном, Маслово, Старая Сама. Уже закупили малые архитектурные формы, подготовили песок, щебень.

Организуем и новые спортплощадки. В прошлом году в микрорайоне Ивдель-2 появился хоккейный корт, проект помогла реализовать компания «Святогор» (входит в состав УГМК. – Прим. авт.). В этом году такой же корт будет построен в поселке Полуночном. В ближайших планах – строительство современного стадиона у школы № 2 в Ивделе. Стоимость проекта – 32 млн рублей, если пройдем отбор, половину суммы выделит областное правительство. В вечернее время заниматься физкультурой и спортом на стадионе смогут все жители близлежащих домов.

Ивдельчане давно просят реконструировать наш городской стадион «Химик», но цена проекта уже превышает 100 млн рублей, и мы понимаем, что вряд ли получим на него софинансирование. Хочу обсудить с жителями альтернативный вариант: сделать на этой территории полноценную зону отдыха, большую часть которой займет спортивная площадка.

– Комплексное благоустройство дворовых территорий проводить планируете?

– Мы понимаем, что это нужно делать, тем более что жители просят. Уже было несколько обращений с улиц Советской, Карла Маркса, Южной, Трошева, проспекта Комсомола. Но есть сложности. Содержание придомовых территорий – это зона ответственности управляющих компаний. Собственникам жилья нужно сначала с ними обговорить вопросы благоустройства, решить, что нужно сделать во дворе, и есть ли средства на это. Можно, конечно, благоустраивать дворы исключительно за счет средств местного бюджета, но тогда это растянется на много лет. Еще один вариант – использовать механизм инициативного бюджетирования, когда жители совместно с управляющими компаниями разрабатывают проект, к примеру, детской площадки или корта, подают заявку в область, проходят отбор и получают 50-процентное софинансирование. Оставшуюся часть средств могут выделить спонсоры – промышленные предприятия, какую-то сумму – собрать горожане. Этот механизм, мне кажется, наиболее эффективен для нашего округа. В этом году попробуем подготовить такие проекты.

– Больной вопрос для Ивделя – здравоохранение. Жители неоднократно жаловались на нехватку узких специалистов и неудовлетворительные условия в городской больнице. Недавно вы встречались с губернатором. Озвучивали эту проблему?

– Да. Наш округ получит 15 млн рублей из областного бюджета на ремонт больницы и замену оборудования в операционном блоке. С региональным минздравом это согласовано – с 2012 года наша больница подконтрольна этому ведомству. Работы планируем начать с сентября.

Что касается узких медицинских специалистов, в нашем округе действует программа дополнительных мер поддержки врачей, приезжающих к нам на работу. По этой программе мы выплачиваем им подъемные в сумме один млн рублей и предоставляем служебное жилье. Если же врач попадает под программу «Земский доктор», то помимо этого он получает еще полтора млн рублей от областного минздрава и сертификат на приобретение жилья в любой точке Свердловской области. Главное условие – специалист должен проработать в Ивделе минимум пять лет, иначе ему придется все средства вернуть.

За полтора года работы на посту главы приходилось неоднократно наблюдать, как медики приезжали в наш округ с большим желанием работать. Но как только попадали в больницу, меняли свое решение. Сейчас, когда условия в больнице станут более комфортными, есть надежда, что ситуация изменится. Планируем опираться и на местные кадры. Сейчас шесть ивдельчан получают медицинское образование в вузах и колледжах. К 2024 году они должны завершить обучение и вернуться к нам. Еще двое поступили в этом году. В правительстве Свердловской области нас поддерживают. Думаю, совместными усилиями мы справимся с этой проблемой.

О личном Я люблю спорт. С детства играю в футбол, помню, даже выступал за сборную Ивделя на областных соревнованиях. Повзрослев, освоил волейбол, бильярд. До сих пор каждое утро делаю велопробежки, стараюсь держать себя в тонусе. Еще я вожу снегоход, езжу на нем по работе в наши отдаленные поселки – иначе зимой не добраться. И рыбалку очень люблю, несколько раз удавалось поймать хариусов весом больше килограмма.

В 2010 году мне вручили медаль «За отвагу», но я предпочитаю лишний раз не выпячивать этот факт своей биографии. Тогда был крупный пожар, почти полностью выгорел наш поселок Вижай, мы спасали людей. Это была моя работа, и я ее выполнил. Если, не дай Бог, что-то случится, я и сегодня готов это сделать.

Это интересно Ивдельский городской округ располагается в 523 км к северу от Екатеринбурга. В состав округа входят 27 населенных пунктов и сам город Ивдель. Население муниципалитета – 25,3 тысячи человек, из них почти 15 тысяч проживают в городе. На территории работают детские сады и школы, магазины крупных торговых сетей, стадион, кинотеатр, Дом культуры. Уникальные объекты: Река Ивдель, проходящая через город. С языка манси «Ивдель» означает «Лесная». Река удобна для сплава на байдарках, по ее берегам краеведы до сих пор находят стоянки и пещеры первобытных людей

Парк «Кедровник», где стоят 200-летние кедры и сосны. Это ботанический памятник природы Свердловской области. Сбор кедровых орехов – местный промысел

Историко-этнографический музей, где собрана коллекция экспонатов с 1928 года. Есть несколько отдельных залов, рассказывающих о жизни народа манси