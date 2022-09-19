«Клянусь верно служить народу»

Евгений Куйвашев приносит присягу, положив руку на тексты Конституции Российской Федерации и Устава Свердловской области. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Вчера в Екатеринбурге состоялась инаугурация избранного руководителя региона. Евгений КУЙВАШЕВ произнес слова присяги и получил от председателя Заксобрания Людмилы БАБУШКИНОЙ должностной знак – цепь с гербом Свердловской области. Для вступившего в должность губернатора эта церемония стала третьей.

К началу торжества в зале Театра эстрады не осталось свободных кресел. Помогавшим гостям волонтерам пришлось занять места прямо на ступенях в проходах. Такого аншлага здесь не видели давно, говорили гости церемонии.

Места впереди заняли почетные граждане Свердловской области, депутаты Госдумы и Законодательного собрания региона. Представители религиозных конфессий разместились равноудаленно друг к другу. Соседом митрополита Евгения (Кульберга) оказался первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель. В одном ряду с ними расположились руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Крупный бизнес представляли владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, президент регионального Союза промышленников и предпринимателейДмитрий Пумпянский и глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин.

Хорошо знакомая – как самому Евгению Куйвашеву, так и многим приглашенным – церемония мало чем отличалась от той, которая состоялась здесь же в 2017 году. Только вместо красного занавеса на сцене в этот раз переливался российским триколором мультимедийный экран. А о наделении Евгения Куйвашева полномочиями губернатора Свердловской области объявила Елена Клименко, избранная председателем Облизбиркома чуть менее года назад.

Напомним, Евгений Куйвашев по итогам Единого дня голосования 11 сентября победил на выборах губернатора Свердловской области с 65,78% голосов.

Сам ритуал торжественной церемонии был неизменен. Сначала служащие роты почетного караула внесли флаг РФ, Конституцию РФ и региональный Устав, а также знак губернатора Свердловской области. После гимна на сцену вышел Евгений Куйвашев. Зал аплодировал губернатору стоя. Тишина наступила, когда раздались первые слова присяги.

«Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Свердловской области, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Свердловской области», – произнес Евгений Куйвашев.

Знак губернатора – цепь с гербом региона – ему вручила председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина. Глава региона обратился к собравшимся, а также к жителям Свердловской области со словами благодарности за поддержку, оказанную ему в ходе выборов.

«Хочу заверить вас, что все наказы избирателей, все проблемы, с которыми ко мне обращались люди, не останутся без внимания. Будут учтены и конструктивные предложения моих оппонентов, высказанные в ходе предвыборных баталий. Огромную помощь и поддержку нашему региону оказывают Президент России Владимир Владимирович Путин и федеральное правительство. Благодаря этой поддержке реализуются крупнейшие проекты, выводящие наш регион на новый качественный уровень. Это завершение обхода Екатеринбурга и высокоскоростная трасса Москва – Казань – Екатеринбург. Это создание логистического хаба «Сухой порт». Это и наш студенческий проект «Кампус», который будет запущен в ближайшее время. У нас большие, амбициозные планы по развитию промышленности и сельского хозяйства, улучшению работы здравоохранения, реализации жилищных программ, повышению благосостояния граждан. Все эти проекты, планы и программы будут реализованы», – сказал он.

Первым со вступлением в должность Евгения Куйвашева поздравил полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев.

«За последние 10 лет, которые были очень сложными, область ни на секунду не переставала двигаться вперед, развиваться во всех сферах – экономической, культурной, социальной, гуманитарной. И в этом, Евгений Владимирович, ваша огромная заслуга. Уверен, вы сможете не только сохранить стабильное развитие региона, но и приумножить его, вывести область на новый уровень. Знаю, что планов и намерений в этом направлении очень много», – подчеркнул полпред.

Перед тем как спуститься со сцены, Евгений Куйвашев обратился к коллегам по правительству.

– У нас большие амбициозные планы. Работы предстоит много. Сегодня требование к управленцам всех уровней очень высоки: необходимы компетентность и профессионализм, оперативность и дисциплина, мобилизационный настрой. Я жду от своих коллег серьезной добросовестной и командной работы, работы на результат, – сказал он.

Традиционного поздравления от первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя на этот раз не было, как не было и традиционного в таких случаях банкета. После завершения церемонии и короткой концертной программы гости разъехались, обсуждая, какой будет третья пятилетка Евгения Куйвашева.

В церемонии инаугурации приняли участие в частности (слева направо): глава Екатеринбурга Алексей Орлов, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), член Совета Федерации ФС РФ Эдуард Россель, руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Фото: Павел Ворожцов

Что дальше? Виктор Вексельберг, президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова»: «Достигнуты большие успехи. Главное – держать этот же курс!» Анатолий Павлов, генеральный директор ОАО «Пневмостроймашина»: «Я думаю все хорошо, положительно будет. А если конкретно, то многое будет зависеть от логистики. Размещение производительных сил очень зависит от дорог, от других объектов инфраструктуры. Губернатор активно этим занимается. Если продолжим развивать это направление, то все будет позитивно.» Лев Ковпак, депутат Государственной Думы РФ: «У нас прошла пятилетка губернатора. Мы видим, что у нас кардинально изменилась ситуация с дорогами. Мы очень мощно поработали с дошкольными учреждениями, со школами, и, я думаю, что в следующие пять лет губернатор займется тем, что будет улучшать качество жизни на уровне муниципальных образований, потому что нам нужно продолжать обновлять школы и учебные учреждения для дошкольников, и здравоохранение, конечно, – основной вопрос, который дальше будет прорабатываться. И не будем забывать о доступном общественном транспорте и дорогах.» Аркадий Чернецкий, первый заместитель председателя законодательного собрания Свердловской области: «Приоритеты губернатор обозначил в своей программе. Это вопросы, связанные с дальнейшим развитием социальной сферы, особое внимание – медицине и образованию. Вы знаете, есть крупный проект по высшему образованию, по превращению Екатеринбурга в студенческую столицу, создание кампуса мирового уровня. Вопросы развития экономики и промышленности были и остаются в поле зрения региональных властей. Еще одно важное направление – формирование Екатеринбурга как крупнейшего логистического центра, создание здесь сухого порта. За последние годы с точки зрения логистики очень много сделано, а сегодня в связи с тем, что формируются новые транспортные магистрали, значимость Свердловской области будет резко увеличиваться, и здесь должно быть необходимое техническое обеспечение для того, чтобы сухой порт по-настоящему заработал.» Алексей Воробьев, член Совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», председатель правительства Свердловской области (1996–2007): «Губернатор все сказал: промышленность, социальная сфера – все пойдет вперед. Регион должен быть впереди!» *** Людмила Онегова, жительница Екатеринбурга: «Ждем заботы о пенсионерах. Скидки бы на общественный транспорт побольше, хотя бы 50%. Помню, было ведь время, когда вообще бесплатно пенсионеры ездили.» Александр Сокол, житель Нижнего Тагила: «Я в прошлый раз голосовал за Евгения Куйвашева, и в этот тоже. Мне нравится, как он относится к нашей области, видно, что сам переживает все проблемы, и всегда старается их решить в пользу жителей. Пусть так и будет, ничего менять не надо.» Евгений Лобачёв, житель Екатеринбурга: «Я бы хотел, чтобы больше внимания уделяли озеленению и благоустройству. Вот, к примеру, чтобы мост на Восточной – Малышева починили.» Ирина Токарева, жительница Первоуральска: «Изменения и так постоянно происходят. Видно, что наш губернатор работает. У нас все нормально, и видно по городу, что он только улучшается.» Данила Шестаков, житель Екатеринбурга: «Евгений Куйвашев является ярким представителем добровольчества и милосердия в Свердловской области, поэтому от его нового срока мы, конечно же, ждем развития волонтерских начал, в том числе и его участия в мероприятиях общественников. Чтобы он на своем примере показывал другим, что окружающую природу нужно оберегать и нет ничего постыдного в том, чтобы убрать мусор за другими.» Людмила Савиных, жительница Екатеринбурга: «Очень ждем запуска трамваев в Академический. Невозможно с утра по этим пробкам добираться до работы, а работаю я в районе железнодорожного вокзала. На дорогу сейчас уходит до полутора часов.» Павел Иванов, житель Верхней Пышмы: «Пусть продолжает в том же духе. На худшее я не согласен, поэтому пусть рулит!»

Справка Цепь как символ губернаторской власти в Свердловской области стали использовать в 1995 году, когда проходила инаугурация первого избранного в стране губернатора Эдуарда Росселя. Двухкилограммовая цепь изготовлена по эскизу выдающегося уральского ювелира Бориса Харитонова, чьи работы хранятся в российских музеях и личных коллекциях экс-президента Франции Франсуа Миттерана, королевы Испании Софии и экс-канцлера Германии Гельмута Коля. Украшение выполнено из серебра и покрыто золотым напылением, а вот подвес с гербом Свердловской области отлит из золота. Четыре ряда звеньев рассказывают об истории региона, его достижениях в научной, промышленной и культурной сферах. Малые соединительные звенья выполнены в виде флага области. Всего цепь составляют 33 звена: 8 больших, которые образуют четыре пары, и 25 малых. После церемонии должностной знак продолжит храниться в резиденции губернатора под охраной. Подробнее о двадцатилетней истории регалии номер один.