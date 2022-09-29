Думу Нижнего Тагила возглавил Вадим Раудштейн

Вадим Раудштейн избирается в гордуму Нижнего Тагила с 2004 года. Фото: пресс-служба городской думы Нижнего Тагила / Тимофей Дубинин

Городскую думу Нижнего Тагила возглавил опытный политик Вадим Раудштейн, избирающийся пятый созыв подряд. За него единогласно проголосовали 25 депутатов, подтвердила информацию "Областной газете" пресс-секретарь нижнетагильской думы Наталья Масальская.

"25 депутатов у нас избранный состав, и все они единогласно проголосовали за кандидатуру Вадима Анатольевича Раудштейна в качестве председателя городской думы. И также все 25 депутатов проголосовали за Алексея Вадимовича Балыбердина на должность заместителя председателя", — уточнила Наталья Масальская.

В пресс-службе отметили, что Вадим Раудштейн имеет большой опыт работы в городской думе Нижнего Тагила. Он избирался пять созывов подряд начиная с 2004 года. Возглавлял комиссию по местному самоуправлению и информационной политике. При нем разрабатывались все нормативно-правовые акты, поправки в городской устав и другие важные документы. С 2019 года Вадим Раудштейн был избран председателем нижнетагильской думы 7 созыва, после переезда предыдущего спикера в другой регион.

В этом году в Нижнем Тагиле избирали новый состав городской думы, в него вошли 25 парламентариев.

Напомним, в этом году в Свердловской области прошли выборы губернатора, а также местные избирательные кампании в ряде муниципалитетов.