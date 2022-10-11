Дума Богдановича приняла отставку мэра

В Богдановиче приняли отставку мэра Павла Мартьянова. Фото: Владимир Мартьянов

Дума городского округа Богданович поддержала отставку мэра Павла Мартьянова, который написал заявление о досрочном прекращении полномочий главы по собственному желанию.

На заседании присутствовали 19 депутатов. Они рассмотрели вопрос о назначении исполняющего обязанности главы городского округа. Парламентарии проголосовали за кандидатуру Олега Нейфельда, сообщает телеканал "ТВ-Богданович".

Как сообщил "Областной газете" Павел Мартьянов, на заседании он не присутствовал. Раскрывать дальнейшие планы по трудоустройству не стал.

"Оставлю пока при себе планы", — лаконично ответил бывший мэр Богдановича.

Напомним, летом 2022 года Павел Мартьянов был признан виновным Богдановичским городским судом по двум уголовным статьям.