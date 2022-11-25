Темы дня

Политика / Муниципальная политика
25 ноября 2022, 14:36

В Волчанском городском округе переизбрали главу

  Валерия Белякова
Александр Вервейн

Александр Вервейн становится главой Волчанка в третий раз. Фото: telegram-канал Александра Вервейна

Волчанский городской округ возглавил Александр Вервейн. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты гордумы.

"Переизбран в третий раз на 5 лет. До этого два срока 10 лет руководил городским округом", — сообщил "Областной газете" Александр Вервейн.

Выборы проходили на конкурсной основе. Конкуренцию Александру Вервейну составила его заместитель по социальной политике Инна Бородулина.

Александр Вервейн сообщил, что в приоритете на посту главы Волчанского городского округа — решение вопросов по переселению граждан из аварийного жилья, модернизация больниц, школ и детсадов, а также газификация частного сектора.

"Будем с командой работать по вопросам благоустройства, модернизации объектов здравоохранения, образования и жилищно-коммунального хозяйства. Надежность систем ЖКХ — это очень важный аспект. На следующую пятилетку стоит задача полностью провести модернизацию учреждений образования. Вопросы социальной газификации также продолжим решать", — рассказал о планах работы Александр Вервейн.

Александру Вервейну 41 год. Он родился в Волчанске 13 марта 1981 года.

Работа:

Первым местом работы будущего главы стала Волчанская городская больница, где в 2000 году он трудился водителем. С 2003 по 2012 годы был индивидуальным предпринимателем. В октябре 2012 года был избран на должность главы Волчанского округа. В 2017 году переизбран повторно.  

Образование:

В 2003 году он окончил Уральский юридический институт МВД России. В 2016 году получил второе высшее образование в Уральском государственном экономическом университете по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Напомним, ранее нового главу избрали в Белоярском городском округе. Пост занял бывший депутат гордумы Екатеринбурга.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.11.2022, 15:53 / Общество
Средний Урал полностью обеспечен бесплатной вакциной от гриппа для детей и взрослых
25.11.2022, 14:36 / Политика
В Волчанском городском округе переизбрали главу
25.11.2022, 14:15 / Общество
За день в России зарегистрировали почти 6 тысяч заразившихся коронавирусом
25.11.2022, 13:53 / Общество
Выпускники УрФЮИ просят помощи в подтверждении подлинности дипломов
25.11.2022, 13:37 / Общество
Дети мобилизованных свердловчан смогут бесплатно посетить игровые комнаты в ТЦ