В Волчанском городском округе переизбрали главу

Александр Вервейн становится главой Волчанка в третий раз. Фото: telegram-канал Александра Вервейна

Волчанский городской округ возглавил Александр Вервейн. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты гордумы.

"Переизбран в третий раз на 5 лет. До этого два срока 10 лет руководил городским округом", — сообщил "Областной газете" Александр Вервейн.

Выборы проходили на конкурсной основе. Конкуренцию Александру Вервейну составила его заместитель по социальной политике Инна Бородулина.

Александр Вервейн сообщил, что в приоритете на посту главы Волчанского городского округа — решение вопросов по переселению граждан из аварийного жилья, модернизация больниц, школ и детсадов, а также газификация частного сектора.

"Будем с командой работать по вопросам благоустройства, модернизации объектов здравоохранения, образования и жилищно-коммунального хозяйства. Надежность систем ЖКХ — это очень важный аспект. На следующую пятилетку стоит задача полностью провести модернизацию учреждений образования. Вопросы социальной газификации также продолжим решать", — рассказал о планах работы Александр Вервейн.

Александру Вервейну 41 год. Он родился в Волчанске 13 марта 1981 года. Работа: Первым местом работы будущего главы стала Волчанская городская больница, где в 2000 году он трудился водителем. С 2003 по 2012 годы был индивидуальным предпринимателем. В октябре 2012 года был избран на должность главы Волчанского округа. В 2017 году переизбран повторно. Образование: В 2003 году он окончил Уральский юридический институт МВД России. В 2016 году получил второе высшее образование в Уральском государственном экономическом университете по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Напомним, ранее нового главу избрали в Белоярском городском округе. Пост занял бывший депутат гордумы Екатеринбурга.