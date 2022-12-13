В Богдановиче избран новый глава

За Олега Нейфельда проголосовали 18 депутатов думы Богдановичского городского округа. Фото: официальная страница администрации ГО Богданович в соцсети "ВКонтакте"

Новым главой Богдановича стал Олег Нейфельд. Решение было принято на заседании думы городского округа.

Глава муниципалитета избирался на конкурсной основе. За кандидатуру Олега Нейфельда проголосовали 18 депутатов, двое выразили поддержку другому кандидату, боровшемуся за пост главы, Денису Туманову, сообщается на официальной странице администрации городского округа Богданович в социальной сети "ВКонтакте".

После избрания новому главе предстоит пройти процедуру инаугурации. Напомним, в октябре 2022 года Олег Нейфельд был назначен исполняющим обязанности главы Богдановича, после того как дума городского округа приняла отставку Павла Мартьянова.

Напомним, ранее Павел Мартьянов был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании предпринимательству.